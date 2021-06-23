新华三“数字大脑2021”全面支撑广电行业数字化转型

在为期三天的展会中，紫光股份旗下新华三集团在展台向公众重点展现引领融媒创新和推动广电业务转型的综合实力，彰显了在5G背景下广播电视和网络视听在智慧化、移动化、高清化等方面的科技创新成果与创新应用。

5月28日，第二十八届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2021）在北京中国国际展览中心正式开展。本届展会主题为“智慧全媒体 5G新视听”，参展企业和机构近1000家，展品涉及万余种视听领域创新技术装备。

在为期三天的展会中，紫光股份旗下新华三集团在展台向公众重点展现引领融媒创新和推动广电业务转型的综合实力，彰显了在5G背景下广播电视和网络视听在智慧化、移动化、高清化等方面的科技创新成果与创新应用。



新华三集团广电系统部技术总监 马徽

新华三集团广电系统部技术总监马徽在接受至顶网采访时表示，“随着全国‘一网整合’、广电5G建设等大棋局开始落子布局，智慧广电建设全面稳步推进，广电行业自身也正在迈入一个重构和发展的关键阶段。”

5G时代下的挑战和机遇

伴随着5G、4K/8K等新兴数字化技术在广电转型中的部署及应用，广电行业在推进媒体融合和制播平台升级，加速广电网络重构，塑造全面、精准的监管体系等方面也迎来了新的机遇和挑战。

马徽指出，“新华三认为广电系统一方面要持续优化传统的内容业务，积极拥抱4K/8K超高清、AR/VR新视听等新业务，积极调整和革新自身的平台架构以强化对新技术的适应能力。另一方面，广电作为5G时代的四大运营商之一，也要把握好5G走向行业场景的重大机遇，发挥自身产业资源优势，开拓新的业务增长空间，挖掘新的变革机遇。”

“数字大脑2021”助力广电业务转型

新华三在今年的领航者峰会上正式发布了“数字大脑2021”，在数字基础设施、云与智能平台、主动安全、统一运维等方面都实现了全面升级。

而对于广电行业来说，马徽表示，“新华三不仅可以提供最底层的IaaS能力，也能提供公有云的PaaS能力，这将对广电未来PaaS层的业务发展提供很大的助力。同时，今年领航者峰会上新发布的绿洲平台会开放给合作伙伴，并与合作伙伴一起打造具有行业属性、行业特色的解决方案，从而为客户提供更好的服务，其中就包括为广电行业客户打造更加优秀的解决方案和服务。”

据了解，新华三在领航者峰会上发布了全新一代核心骨干路由器CR18000-16，该路由器采用新华三自主研发的高性能智能网络处理器“智擎”，能够提供约等于过去一个集群的强大转发能力，将在极大程度上助力运营商及互联网骨干网络的平滑演进，有效支撑5G以及云计算的发展。

马徽强调称，“目前新华三的核心路由器已经规模服务于三大运营商。由于在核心路由器上采用了新华三最核心的自研芯片，因此可以完全保证产品的持续迭代升级，以及供货能力。总而言之，对于广电行业未来的5G建设，无论是网络云、支撑云，还是5G承载网，新华三都可以提供完善的产品和解决方案，为广电客户提供全面的支撑。”

安全与运维成为广电业务发展的核心保障

目前，国家已经将安全提升到了战略高度。对于广电行业而言，安全性更是至关重要，可以说安全是关乎整个广电业务成败的最基础保障。

马徽表示，“一直以来，新华三对于安全都十分重视，并在合肥专门成立了新华三信息安全技术有限公司，专门从事安全产品和方案的研发。同时，区别于传统的硬件厂商，新华三具备提供安全咨询、安全服务的能力。”

据了解，新华三作为等级保护2.0标准制定的核心厂商之一，能够以全栈安全产品助力行业云安全。今年推出的主动安全2.0，以服务的模式，灵活对接公有云、私有云、混合云、SD-WAN 等多场景，而丰富的云原生安全功能系列产品能有效满足不同云场景的需求。

此外，在运维方面，面对复杂多样的数字化业务系统，新华三媒体智能运维平台能够实现云网端资源管控，以及运维可视化和自动化等服务的质量保障，做到全生命周期的资产管理，同时能帮助客户完成运维绩效的考核保障。

马徽表示，“云安全管理平台SecCloud OMP2.0实现了云安全服务和产品的统一运维与运营，能够满足各类云场景个性化、多元化的安全需求，并提升运维效率，降低运维成本。目前这些方案在广电行业中，已经得到了广泛的部署和应用。”

多年来，新华三与合作伙伴一起，为媒体行业提供了从咨询到建设，从规划到运维的全流程服务，与客户、合作伙伴一起打造了遍布全国的融合媒体成功案例，助力媒体行业实现了快速的数字化转型。马徽也表示，“未来，新华三将继续努力前行，打造媒体行业自己的数字大脑，进一步加速媒体行业向数字化转型的步伐。”