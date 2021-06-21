年中盘点：2021年最炙手可热的10家边缘计算初创公司

IDC预计，到2024年，全球边缘计算硬件、软件和服务方面的支出将达到2500亿美元，年复合增长率(CAGR)将达到12.5%。

很多人认为，边缘计算是数字化转型的下一波浪潮，边缘计算能够将应用、基础设施和各项创新技术（例如人工智能和机器学习）置于更接近数据生成和使用的地方。

此外，物联网设备的激增带来了新的安全风险，边缘计算的普及正在加快步伐。据Gartner预计，到2029年将有超过150亿台支持物联网的设备连接到企业基础设施。

随着边缘计算开始抢占新的市场和收入机会，有不少创新的初创公司开发推出相关产品，从Secure Access Service Edge (SASE)到瞄准5G部署的边缘软件管理等所有领域。下面就让我们来看看IT业界这10家最有趣的、最具创新性的边缘计算初创公司。

Aarna Networks

高管：Amar Kapadia，首席执行官、联合创始人

总部：美国加州圣何塞

Aarna Networks主要瞄准了5G和边缘计算软件管理，专注于分布式计算以及帮助企业创建专用网络来连接任何位置的所有用户。这家网络初创公司的Multi Cluster Orchestration Platform (AMCOP)提供了多集群编排、生命周期管理、实时策略驱动的控制循环自动化网络服务以及各种边缘计算应用，包括企业网络即服务解决方案等。

Aarna Networks主要是通过渠道合作伙伴进入市场的，公司首席执行官、联合创始人Amar Kapadia此前曾在Mirantis和EVault等公司担任产品高级管理职位。

Ananda Networks

高管：Adi Ruppin，首席执行官、创始人

总部：美国旧金山

Ananda Networks是边缘网络市场的一颗新星，由知名安全专家Adi Ruppin创立，他曾是Exosphere公司前首席执行官、SofaWave Technologies创始人、首席执行官。Ananda Networks致力于从零开始重构网络，以解决分布式工作和边缘计算需求。Ananda Secure Global LAN (SG-LAN)服务允许客户创建自己的私有网络，以安全和简单的方式连接用户、设备和云服务。

Ananda的分布式多云网络结构通过软件在边缘位置提供高速网络、低延迟和零信任安全。Ananda Networks在2020年走出隐身状态，已经公布了渠道合作伙伴计划。

Cato Networks

高管：Shlomo Kramer，首席执行官、联合创始人

总部：美国乔治亚州阿尔法利塔

Cato Networks是一家发展快速的初创公司，致力于将SD-WAN、网络安全、零信任网络访问技术融合到自己云原生的SASE（Secure Access Service Edge）平台中。2020年Cato Networks的预订量实现连续第四年增长超过200%。

客户使用Cato Networks可以从MPLS迁移到 SD-WAN，优化与本地和云应用的连接，在任何位置实现安全的分支机构互联网访问，并通过零信任架构将云数据中心和移动用户集成到网络中。去年，Cato Networks融资了1.3亿美元，用于加速扩大在SASE市场的覆盖和创新战略。

EdgeQ

高管：Vinay Ravuri，首席执行官、创始人

总部：美国加州圣克拉拉

EdgeQ在去年11月走出隐身模式，号称提供了全球第一个5G片上基站，目标是通过5G将AI带到网络的边缘。EdgeQ的AI-5G SoC用于为物联网和工业场景构建5G专用无线网络，而EdgeQ基于RISC-V的芯片可以为边缘计算应用执行AI功能并增强网络能力。

EdgeQ有很多来自博通、英特尔和高通的高管，包括首席执行官Vinay Ravuri，2018年离开高通时担任的是产品管理副总裁，后来创立了EdgeQ。最近EdgeQ还聘请了高通前首席执行官Paul Jacobs以及前高通首席技术官Matt Grob担任顾问。

EdgePresence

高管：Doug Recker，总裁、创始人

总部：美国佛罗里达州杰克逊维尔

EdgePresence正在美国各地部署边缘数据中心，这种专用的边缘中心包括了电力、配电、物理安全、冷却和互连。EdgePresence的解决方案可以部署最先进的边缘数据中心网络，不会增加与关键基础设施建设相关的资本支出和运营复杂性，可以快速增密和扩展网络，让应用部署至少能控制到一个终端用户12英里。

EdgePresence计划在美国各地部署和运营数百个微型的边缘数据中心。该公司的创始人Doug Recker是一位行业资深人士，他曾是Cologix收购的Colo5 Data Centers的创始人。

Edgeworx

高管：Kilton Hopkins，首席执行官、联合创始人

总部：美国加州圣何塞

Edgeworx的ioFog边缘平台提供了一种标准化的方式，来开发安全微服务并将其远程部署到边缘计算设备上。这家边缘计算初创公司将底层硬件抽象出来，提供一个通用的计算平台，让开发人员可以使用容器化技术将应用打包并部署到每个设备上，从而实现同一个软件可运行在任何设备上。

此外Edgeworx还提供了Darcy AI，它可以将传感器、计算和存储融合到一个可部署在边缘位置的迷你超级计算机中。Edgeworx最近还围绕人工智能边缘与谷歌Coral展开合作。

Infiot

高管：Parag Thakore，首席执行官、联合创始人

总部：美国加州门洛帕克

Infiot是一家由AI边缘网络初创公司，由来自VeloCloud Networks的SD-WAN资深人士创立，后者最近被VMware收购。Infiot的Infiot Intelligent Access为远程工作人员、微型分支机构和物联网设备提供了安全优化的连接。Infiot的无线边缘融合了SD-WAN、零信任网络访问、边缘计算和集成蜂窝连接，建立在软件定义的架构之上。

Infiot的AI Ops和预测分析功能可以为每个用户、分支机构和设备提供一致的策略和性能，从而形成易于管理的智能边缘。去年10月Infiot在A轮融资中获得1500万美元。

Nebulon

高管：Siamak Nazari，首席执行官、联合创始人

总部：美国加州弗里蒙特

Nebulon的smartInfrastructure是一种嵌入服务器的基础设施软件，以服务形式提供，可在边缘提供自助服务配置、管理和本地数据服务。nebulon smartEdge解决方案解决了传统解决方案在密度、成本和远程管理方面的挑战，在企业边缘提供高度分布式的基础设施。Nebulon的smartInfrastructure由人工智能辅助的云控制平面构成，为物联网端点服务处理单元(SPU)提供动力，后者SPU嵌入到客户的应用服务器中并形成数据平面。

Nebulon公司是由几位前3PAR和HPE高管在2018年创立的，其中包括首席技术官Sean Etaati、首席执行官Siamak Nazari和执行主席David Scott。

Wasabi Technologies

高管：David Friend，首席执行官、联合创始人

总部：美国波士顿

云和边缘数据存储初创公司Wasabi Technologies号称可以让客户存储无限量的数据，而无需支付数据输出费用。Wasabi将目标瞄准了物联网设备和边缘计算，用于存储海量数据集，并能够利用Wasabi作为机器学习、静态分析和数据可视化应用的中央数据存储库。通过与Equinix和Flexential等数据中心提供商的合作，Wasabi可以提供按需的边缘计算即服务。

今年，Wasabi融资了1.37亿美元以推动新型数据中心并扩大自己的分销渠道和合作伙伴网络。该公司是由前Carbonite首席执行官David Friend在2015年创立的。

Zededa

高管：Said Ouissal，创始人、首席执行官

总部：美国加州圣何塞

Zededa为分布式边缘计算提供了专门的编排解决方案，同时让企业能够在边缘扩展Kubernetes。Zededa让客户可以在分布式边缘无缝地编排智能应用，以获取关键洞察、做出实时决策、最大限度地提高运营效率。

Zededa支持对那些部署在任何边缘计算节点、同时连接到任何云的Docker容器、Kubernetes集群和虚拟机进行任意组合，此外还提供了一个应用市场可单击进行部署，以及一个分布式的防火墙。今年，Zededa与微软Azure和Agora等几家公司达成了重要的合作伙伴关系，并在德国柏林开设了新的欧洲总部。