APM第一股预重构智能运维体系，博睿数据战略升级发布会召开在即

随着数字换转型的深入，产业互联网近年来呈现高速发展的态势，IT运维在企业中的重要性也在不断凸显。据前瞻产业研究院整理数据显示，中国IT运维服务市场规模2014年达到了1121.2亿元的市场规模，而2019年，已经达到2324.3亿元。

随着数字换转型的深入，产业互联网近年来呈现高速发展的态势，IT运维在企业中的重要性也在不断凸显。据前瞻产业研究院整理数据显示，中国IT运维服务市场规模2014年达到了1121.2亿元的市场规模，而2019年，已经达到2324.3亿元。

在不断加速的高增速态势下， IT运维指标体系也在不断完善，但过去运维体系一直围绕在应用可用本身，保障其可用性、安全性以及业务的持续性。而随着用户从消费互联网向产业互联网演进，消费主体也发生了变化，以“Z世代”为代表的数字原生用户数量不断增长，用户对服务的可用性和体验的要求也越来越高，“应用可用”这一指标体系已经无法满足企业IT运维的全部需求，新的市场诉求不断推动着企业整体IT运维体系的进步，提升业务运营效率和产品用户体验。

对此，国内APM第一股博睿数据为了能更好地让数据价值落地，把数据打通、流动，以全局视角将数据进行综合分析与应用，带来了全新的解题思路：“服务可达的数据链DNA”。

2021年5月26日，由博睿数据举办的“服务可达，达者为先—博睿数据2021年战略升级发布会”，将在北京金茂威斯汀大饭店举行，届时将发布全新的数据链DNA产品，向百行百业展示数据链DNA模型这一创新理念，并解读如何帮助企业重新构建“服务可达”的全新智能运维体系，从而加速数字化转型。

“服务可达”强调以用户体验为中心的运维体系，将服务作为第一理念，意味着企业和用户“决策”视角的颠覆转变，“服务可达，达者为先”是本次发布巡展的主题，更是当下博睿数据“让IT运营更智能”理念的最优诠释。博睿数据COO吴静涛指出，所谓DNA，就是DEM（数字体验监控）+NPM（网络性能管理）+APM（应用性能管理），通过这三大技术来实现从代码到用户之间全过程的应用、体验管理与优化。

虽然是结合，但想要真正做到绝非易事。三种技术所应用的业务层面和技术逻辑都不相同，这也是为什么国内目前只有博睿数据一家能创造这一整体性产品。可以预想，“服务可达的数据链DNA”若完备，其势必将为行业带来更强劲的生命力。“数据链DNA”能否能扛起智能运维行业从“应用可用”到“服务可达”演进的重任？博睿数据的全新理念下，各系列产品具体是如何实现技术结合，打通从代码到用户的全过程？





所有答案即将在5月26日，由博睿数据为您揭晓。