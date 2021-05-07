F5携手阿里云 以定制化混合云解决方案满足企业多云应用需求

日前，全球领先的多云应用服务提供商F5宣布，为满足企业在各场景下的用云需求，携手全球领先的云计算及人工智能科技公司阿里云，整合双方产品、技术和服务优势，共同为客户打造定制化的一站式混合云解决方案。

日前，全球领先的多云应用服务提供商F5宣布，为满足企业在各场景下的用云需求，携手全球领先的云计算及人工智能科技公司阿里云，整合双方产品、技术和服务优势，共同为客户打造定制化的一站式混合云解决方案。

随着中国IoT、5G、人工智能等大规模数字化产业的兴起，以及政府、金融、电力、制造、零售、医疗等行业的大规模数字化转型，中国私有云市场迅猛增长，需求旺盛。以“驱动数字中国” 为愿景的阿里云，从2018年开始，对混合云和专有云提速发力，以持续保持在云计算领域的领导力。

然而，与公有云不同的是，在混合云和专有云环境中客户对解决方案的定制化要求更高，不同行业的不同客户，可能在某个功能点上的需求都不尽相同。与此同时，政府、金融、石油、电力等领域的客户，更希望在针对各自需求进行定制的基础上，能得到一站式的整体解决方案和服务。

F5中国区总经理张毅强 (Francis Zhang) 表示： “F5作为多云应用服务提供商，一直跟随日新月异的云计算技术发展，孜孜不倦的为客户打造适用于各种云环境的产品与服务。” 他强调，在多年服务政府和金融等大型企业的过程中，F5积累了丰富的实战经验，并在定制化服务和打造整体解决方案方面获得了众多客户的好评。

正因为此，F5和阿里云强强联手，整合双方在产品、技术和服务方面的优势，实现软件和硬件的有机融合，共同为客户提供一站式混合云解决方案，不仅可针对客户不同业务需求进行定制化开发，同时为客户打造一体化的“交钥匙工程”。

在整体混合云解决方案中，F5帮助用户实现全局及全链路的负载均衡和应用优化，能够无缝监控多条WAN链路的性能与可用性，智能管理每一个站点的双向流量，优化互联网访问，智能识别多站点运行状态并自动触发切换机制，从而保证关键业务的稳定运行及快速安全的交付；同时，提供应用流量的可视化，方便直观的管理与监视应用的运行状态及健康状况。此外，F5还可帮助实现阿里混合云中两地三中心的业务多活，为客户打造稳定、高效的信息平台，提供跨中心业务的实时交付和故障自动切换能力，实现持续的应用可用性和灾难备份，助客户完成业务多活和容灾建设。

此次合作是两家云计算领域高科技公司的强强联手，共同为客户打造稳定、安全、高可用的定制化混合云解决方案，构建软硬件一体化的云计算应用生态系统。

F5中国区总经理张毅强 (Francis Zhang) 表示，F5将以此为契机，继续加大在软件、云计算和安全领域的投入，帮助更多中国客户实现高效、安全的云计算应用，从而加速数字化转型，并保障和提升企业核心竞争力。