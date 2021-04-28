智行·见远 | 新华三领航者峰会城市峰会走进宁夏 助力“塞上江南“智绘未来

数字经济作为一种新的经济形态，正成为推动经济发展、质量提升、效率变革、动力升级的重要驱动力，也是全球新一轮产业竞争的制高点和促进实体经济振兴、加快转型升级的新动能。

数字经济作为一种新的经济形态，正成为推动经济发展、质量提升、效率变革、动力升级的重要驱动力，也是全球新一轮产业竞争的制高点和促进实体经济振兴、加快转型升级的新动能。作为我国首个内陆开放型经济实验区，宁夏回族自治区近年来始终坚持创新发展理念，抢抓数字经济发展新机遇，助力赋能全区高质量发展。

4月16日，由紫光股份旗下新华三集团主办的“智行·见远 2021领航者峰会·城市峰会“走进“塞上江南”银川。通过线上线下的充分融合，新华三集团领导、地区负责人，以及当地合作伙伴代表等与会代表齐聚一堂，共同探讨云与智能创新如何为企业和组织带来新价值，展望数字宁夏崭新未来。

数字赋能，为数字宁夏增“智”添力

蓬勃发展的数字经济大潮，为宁夏推动区域经济高质量发展带来了新机遇、开拓了新空间。为贯彻落实网络强国、数字中国战略思想，宁夏回族自治区数字政府建设行动计划（2021年-2023年）明确提出，加快推进全区数字政府建设，构建适应治理体系与治理能力现代化要求的数字化工作体系，努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。

新华三集团联席总裁韩志刚在致辞时表示，当前，数字化转型与变革的步伐不断加快，数字化的创新更是日新月异。“十四五”开局之年，科技创新将成为驱动组织和企业持续发展不可替代的动力源泉。面对“数字定义世界，软件定义未来”的时代，新华三全新推出“云智原生”技术战略，将持续支撑并加速产业向数字化与智能化时代迈进。

新华三集团联席总裁韩志刚致辞

线上战略传递，助力释放数据价值

通过线上直播，新华三集团向全国20余个省份客户和合作伙伴呈现了“2021NAVIGATE领航者峰会”发布的新洞察、新战略和新产品。新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力在做“智行见远 共赢未来”主旨演讲时表示，新华三作为数字化解决方案领导者，将一如既往地为百行百业提供“数智化转型”能力，这也是时代赋予新华三的责任。未来，新华三将积极发挥自身优势，助力宁夏高质量经济发展。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力

新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军以“云智原生 融汇数字未来”为主题，介绍了“云智原生”战略。他表示，基于“云智原生”的数字化技术，新华三全面升级“数字大脑2021”，将为宁夏抢抓数字经济大潮、推动经济高质量发展提供强有力的技术支持。

新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军

持续深耕，共绘“十四五”数字经济崭新未来

随着数字经济成为新一轮产业革命的重要方向和产业格局重构的重要推力。“十四五”开局之年，宁夏回族自治区政府明确提出，加快推进数字化发展，实施数字经济战略，把数据资源作为重要生产要素，加快经济社会数字化转型，建设数字宁夏。

新华三集团宁夏代表处总经理陈捷在做“迎接无尽可能 智见宁夏未来”主题演讲时，向与会嘉宾分享了新华三在宁夏的发展情况。他表示，一直以来，新华三积极发挥自身优势，不断助力在政府、教育、医疗、企业、电力、运营商等百行百业数字化转型。躬耕宁夏多年，新华三也取得了一系列令人瞩目的成就。未来，新华三将继续扎根宁夏，与更多优秀的合作伙伴一起，进一步加大资源投入保障，为宁夏信息化建设持续注入新动力，共同智绘新宁夏。

新华三集团宁夏代表处总经理陈捷

中国移动宁夏公司云计算业务技术总监冯立峰就宁夏移动行业客户上云案例做了分享。他认为，云计算的发展进入云原生时代，已经从资源服务化走向平台服务化，支撑能力越来越完善，变得更敏捷，更弹性，更灵活。宁夏移动政务云2.0时代，将有力加速政府数字化转型。

中国移动宁夏公司云计算业务技术总监冯立峰演讲

新华三集团计算存储拓展部高级架构师李鼎在做“新华三智慧计算-助推数字经济飞跃”主题分享时表示，中国数字经济已步入发展成熟期。IT战略布局方面，新华三将持续创新，实现“内生智能，成就智慧”，进一步缔造在IT领域的思想领导力、技术领导力和市场领导力。

新华三集团计算存储拓展部高级架构师李鼎演讲

新华三集团技术服务部高级运维经理王珏在做“智能运维-一站式运维管理服务（AIO）”主题分享时表示，易变性、不确定性、复杂性、模糊性是数字化转型中运维的主要挑战，作为网络、计算、存储、安全和云计算等领域的领导者，新华三拥有ICT全栈技术域服务能力，H3C AIO可实现一站式运维管理服务，助力客户数字化转型。

新华三集团技术服务部高级运维经理王珏演讲

宏伟蓝图已绘就，砥砺奋进正当时。作为数字化解决方案领导者，新华三集团将继续聚焦“芯云网边端”全栈业务，通过“数字大脑2021”战略落地，助力宁夏“十四五”开好局起好步，为数字中国、数字宁夏建设做出更大贡献。