智行·见远 | 新华三领航者城市峰会走进南宁 加快打造广西数字经济发展新高地

来源：至顶网网络与安全频道 2021-04-28 09:37:54

立足百年新起点，如何激发数字经济发展新动能？近日，由紫光股份旗下新华三集团主办的“智行·见远 2021领航者峰会·城市峰会“走进素有“半城绿树半城楼”美称的南宁。

立足百年新起点，如何激发数字经济发展新动能？近日，由紫光股份旗下新华三集团主办的“智行·见远 2021领航者峰会·城市峰会“走进素有“半城绿树半城楼”美称的南宁。广西壮族自治区相关政府领导、新华三集团领导、技术专家以及生态合作伙伴代表等，于思想激荡之中，畅谈壮美广西数字经济发展未来。

展望“十四五”，助力广西加快打造数字经济发展新高地

当前，我国经济正处于向高质量经济转型的关键时期。作为中国面向东盟开放合作的前沿和窗口，南宁市正大力推进开放式创新，抢抓数字经济发展机遇，以融合创新发展为驱动，加快广西抢占数字经济发展新高地。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力在“智行见远 共赢未来”主旨演讲中介绍了“云智原生”战略思想理念以及新华三的全新发展战略。他表示，面对“数字定义世界、软件定义未来”的时代，新华三持续为百行百业提供“数智化转型”能力。希望以此次峰会为契机，进一步加快广西数字经济发展。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁 张力

“2020年‘融合平台 无界生态’合作成果显著，我们伙伴的队伍不断壮大。”新华三集团副总裁、生态合作营销部总经理黄辉华出席峰会时表示，2021年新华三将践行“融云绘智 无界生态”战略，通过“智、融、合、广、赢” 五大跃升与伙伴共同创造价值。以蕴含着巨大势能的无界生态，新华三将为数字广西发展提供更多支持。

新华三集团副总裁、生态合作营销部总经理 黄辉华

扎根广西持续赋能，携手共创广西数字经济新局面

近年来，广西抢抓信息化、数字化发展的历史机遇，加快形成支持产业数字化转型的系统性政策指引，构建产业数字化转型新生态。新华三集团在广西深耕多年，在推动数字广西发展中有着重要的作用。

新华三集团广西代表处总经理陈航在做“迎接无尽可能 智见广西未来”主题演讲时表示，躬耕广西多年，新华三已成功助力本地政府、教育、医疗、企业、交通、电力能源、金融、运营商等百行百业数字化转型升级。同时，新华三坚持以数字之能传递正能量，积极投身广西扶贫助学建设，努力创造人人悦享的美好生活，携手合作伙伴智绘新广西。

新华三集团广西代表处总经理 陈航

广西壮族自治区大数据发展局二级巡视员杨俭在致辞时，介绍了自治区数字经济发展的有关工作情况。他表示，迈入“十四五”，数字广西建设将以数字政府治理工程、数字经济赋能工程、数字社会服务工程、数字丝路畅通工程四大工程为主线，推动数字政府、数字经济、数字社会、数字丝路建设取得突破性进展。希望新华三未来积极发挥自身数字化解决方案领导者的优势，共同推进广西产业数字化发展水平。

广西壮族自治区大数据发展局二级巡视员 杨俭

作为特邀嘉宾，商务部国际贸易经济合作研究院特邀讲师、新华三大学金牌讲师洪方仁向与会嘉宾作了“新基建的基础上发展数字产业与产业数字化”主题分享。他表示，我国实施国家大数据战略，是运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力。数字化智慧城市是新经济重要抓手，主要体现在善政、惠民、兴业、智治等方面。随着新基建的深入演进，新型智慧城市建设已经成为落实国家新型城镇化、转变城市发展方式、实现创新发展的重要路径。

商务部国际贸易经济合作研究院特邀讲师、新华三大学金牌讲师 洪方仁

广西壮族自治区财政厅信息管理中心副主任陈全在做“业务云化之道——广西预算管理一体化系统PaaS云经验”主题分享时表示，依托电子政务外网和政务云平台，广西构建了预算管理一体化系统一体化信息平台和“制度+ 技术”管理机制。相比于传统应用架构短板，难以适应业务发展需求，云原生支撑新一代应用架构已成为共识。而新华三PaaS助力的广西预算管理一体化系统业务上云，也加快促进了现代财政制度的建立。

广西自治区财政厅信息管理中心副主 任陈全

本次峰会上，新华三广西代表处产品部部长唐志明，新华三智慧业务部总工张小龙，新华三智能终端产品线拓展部经理杨帆，新华三IT产品线拓展部南区总监何翔，新华三商业销售部南区总监刘明岩等行业专家，分别就“云智原生 融绘数字未来”、“数字大脑2021，全面赋能百行百业”、“新华三云屏—‘屏’步青云共赢数字时代”、“匠心巨献 新华三终端产品发布”、“开拓见远 共筑美好商业”等主题进行了全面分享和深入交流。

融绘数字未来，共享美好生活。站在新的历史起点，数字经济正迎来前所未有的发展机遇。作为数字化解决方案领导者，新华三集团将继续聚焦“芯云网边端”全栈业务，助力百行百业数字化转型升级，为赋能数字广西高质量发展，加快数字中国建设增“智”添力。