IDC报告：奇安信连续三年领跑终端安全市场

近日，权威咨询机构IDC发布了《2020年下半年中国IT安全软件市场跟踪报告》。报告显示，2020年下半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为9.04亿美元（约合61.2亿元人民币），较2019年下半年增长24.3%。在2020年全年，奇安信以24.4%的市场份额，连续三年领跑终端安全软件市场，相较于2018年的22.9%和2019年的23.5%，稳步增长的同时，进一步扩大了领先优势。

IDC中国网络安全市场研究经理赵卫京表示，国内疫情防控的卓越成效无疑是2020年IT安全软件市场重回高速增长轨道的最重要因素。大量企业在经历了经济下滑、业务衰退、复苏增长、进入下一个新常态这一过程后，更真切的体会到信息化建设和网络安全对业务健康发展的重要意义。“十四五”规划中对于数字化发展和网络安全建设的多次提及更是为中国IT安全市场的发展提供了强力催化剂。

作为5000万政企终端的信赖之选，奇安信天擎终端安全管理系统凭借在技术先进性、客户满意度等方面的强大优势，蝉联中国终端安全市场份额第一。奇安信天擎采用了一体化设计思路，即平台一体化、功能一体化、管理一体化，能够大幅降低终端安全体系建设、运行、扩展的复杂性；从预防、防护、检测、响应等多维度构建安全威胁的闭环防御能力，可以有效防御各种已知、未知安全威胁，大幅降低安全风险。

此外，奇安信天擎通过实现对资产、连接、行为、数据等全生命周期的精细化管控，确保终端符合内外部的相关要求，真正做到合法合规。天擎还能提供数字化运营方法、可视化运营工具，实时呈现终端安全效果，针对性分析当前不足，便于按需提升终端安全系数。

分析人士认为，当前，各行各业都在积极地进行数字化转型，在这个过程中，数据价值越来越重要，商业模式越来越开放，技术应用越来越多元，边界范围越来越广泛。作为数据和业务的最终载体，也是网络安全的最后一道防线，终端正面临着前所未有的安全挑战。奇安信天擎通过“体系化防御、数字化运营”方法，能够帮助政企客户准确识别、保护和监管终端，并确保这些终端在任何时候都能可信、安全、合规地访问数据和业务，真正构建持续有效的终端安全能力。

在《2020年下半年中国IT安全软件市场跟踪报告》中，IDC同时发布了安全分析和威胁情报、响应与编排软件、身份与数字信任等细分领域的厂商发展情况。在安全分析和威胁情报市场，奇安信凭借NGSOC和威胁情报的优异表现，以10.7%的市场份额，夺得2020年该细分领域第一名。