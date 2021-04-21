锐捷智慧教室普教新品发布 课堂互动更顺畅

4月20日，锐捷网络召开2021年智慧教室普教新品线上发布会，将新一代智慧黑板解决方案和三个课堂解决方案正式推向普教市场。作为“教育现代化”道路上先行者与引领者锐捷不忘初心，深耕教育行业，聚焦教学场景，为教学业务实现全面“云化、智化”，筑梦前行。

4月20日，锐捷网络召开2021年智慧教室普教新品线上发布会，将新一代智慧黑板解决方案和三个课堂解决方案正式推向普教市场。作为“教育现代化”道路上先行者与引领者，锐捷不忘初心，深耕教育行业，聚焦教学场景，为教学业务实现全面“云化、智化”，筑梦前行。

深入场景，只为追求极致的用户体验

锐捷已在教育行业耕耘20年，这20年教育征程是逐梦教育，也是为教育筑梦。从2000年成立至今，锐捷推出了一系列场景化方案满足用户的需求。2017年，锐捷积极投身到教学核心业务，推出了第一代“智慧大屏”的产品。在2020年疫情期间，锐捷再次发挥自身云技术的优势，推出智慧云大屏、智慧黑板以及三个课堂等解决方案，实现教学业务的全面“云化”。

图：锐捷智慧教室在普教

锐捷从基础网络到教育教学，一路走来，在推动“教育现代化”这条道路上，既是先行者也是引领者，但始终不变的还是服务教育的初心。锐捷网络产品市场总监肖奇达在会上表示，课堂是教育的主战场，唯有深入教学场景、还原用户痛点、与客户共创，才能真正为课堂赋予智慧。例如：书写是智慧黑板最核心的体验，锐捷邀请了百余位老师，提供了20余种笔样，进行了上千次的真实书写测试，只为了追求最流畅、最舒适的书写体验；为了保障智慧黑板能满足满足K12全学段、全学科的使用需求，研发团队进行了数百堂课程的观摩，与上百位老师进行了交流；三个课堂则是锐捷研发人员历时6个月，跨越12省份，走访50余个教育局，调研百余位老师之后，提供的一套不挑网络也能保证音视频清晰流畅的特色解决方案。

2021年，《教育信息化中长期发展规划（2021—2035年）》、《教育信息化“十四五”规划》揭晓在即，信息化成为帮助老师突破传统教学模式，向以学生为中心的课堂教学方式进行改革的重要手段。为此，锐捷推出全自研高品质产品“新一代智慧黑板”，以及音视频效果领先业界的创新方案“新一代三个课堂“，打造真正服务教与学的普教智慧教室整体方案。

新一代智慧黑板：懂教学、简管理、好品质

锐捷新一代智慧黑板整体解决方案三个部分构成，包括：智慧黑板新品（红外/纳米银电容）、配套教学软件、云OPS运维管理平台和集控管理平台。

智慧黑板新品：工艺精致、书写流畅

智慧黑板整机轻薄，厚度仅9厘米，单侧黑板重量仅10公斤，单人就可以免工具拆装。黑板中心是86吋、4K高清显示屏，具有178度可视角度，显示屏外覆盖AG防眩光玻璃。在任何角度都能让学生看清内容。为了让老师获得独特的书写体验，锐捷基于书写加速算法将书写延迟降低至50ms，达到业内领先水准；同时，模拟钢笔书写的笔锋效果，自动进行板书美化，使书写更逼真。而通过手势唤起屏幕缩放的体验更是令人惊喜，四指长按画面即可缩放到任意大小，更便于操作。

配套教学软件：丰富资源，免费下载

智慧黑板整体方案提供资源多、覆盖全、更新快的教学平台。平台上已有570万份资源，覆盖了K12教育的全学段、全学科、全版本，并保持每周更新3000份资源的频率，让老师教学更轻松，学生学习更快乐。

运维管理平台：业界首创云OPS，管理维护更便捷

传统的运维管理，需要老师线下安装系统软件，一间教室需要 30分钟，上课期间一旦出现故障，等待运维人员现场解决的时间，一堂课可能就过去了。使用锐捷独创的基于云OPS技术的运维管理平台，出现故障时，管理员老师远程下发、批量安装系统镜像，5分钟就能解决老师的难题。

新一代三个课堂：实时互动，还原真实课堂

从2012年三个课堂的首次提出，到2020年，教育部发布《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》指出——到2022年，全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。三个课堂成为当下教育信息化的建设热点，如何建设好三个课堂则是广大学校关注和关心的共同话题。

但是，在“三个课堂”的落地实践中，日常教学存在着远程教学累、师生互动弱、使用操作难等问题，老师教研中则反映出现场观摩低效、接入方式受限、仅能看到教师、无法感受学情的情况。为此，锐捷推出新一代“三个课堂”解决方案。该方案不限接入方式、支持多种教学模式、支持远程观摩教研，同时基于全公有云架构，解决了最核心的实时互动问题，进一步降低部署和维护难度，可以有效支撑“三个课堂”面向常态化按需应用和规模建设。

图：面向常态化按需应用的新一代“三个课堂”解决方案

犹如身处同一间教室” 的专递课堂

“专递课堂”强调专门性，主要解决农村薄弱学校和教学点缺少师资、开不出开不足开不好国家规定课程的问题。传统方案仅可以支持单一、固定的应用模式，在新一代“三个课堂”方案中，锐捷提供了两种应用模式，一是在常态结对模式下，1个主讲教室同时带4个听课教室的在线走教应用模式， 二是针对优秀教师的区域公开课，提供1个主讲教室和多至99个听课教室的“一校带多校”的应用模式。

为打造“临场感”更强的专递课堂，锐捷基于云视讯技术的互动方案、深入场景的功能设计，在教育专网和普通互联网两种不同的接入方式下，将互动延时降低至300ms，打造堪比手机通话的低延时体验；同时，更智能的音频处理方案，通过自动降噪等技术，使音频效果更清晰流畅。此外，丰富的互动教学功能，将原本在线下的随堂测验、课后作业等活动搬到线上，让不同地点的师生在互动时，犹如身处同一间教室之中。

图：专递课堂，不限网络，临场感强

观摩督导不受限的名师课堂

在“专递课堂”建设的基础之上，锐捷的名师课堂采用场景化设计理念，让教学教研更流畅、精准、高效。例如：教学环节，采用静默观摩，观摩老师可以通过个人电脑和手机终端接入，自由选择观摩画面，不影响教学过程。在教学环节之后，可以无缝衔接并转换到教研环节，实现多至百方的实时教研会议。

图：名师课堂，便捷观摩督导，提升教研效果

支持跨省市互动的名校课堂

在常态化应用中，“名校课堂”方案支持不同省市远距离的互动教学和教研，实现了与区县内相同互动体验，这对于本地互动课堂和教研活动实录，更具指导意义。此外，锐捷提供了功能强大的资源管理平台与录播技术，教师可以借助公有云录播技术实现交互式课件+互动直播+无限回放，让每一节课都可以实时录制，一键分享，永久云保存。

目前，锐捷“三个课堂”解决方案已在青海、甘肃、辽宁、四川、江西、广西等区域落地应用，为提升各地义务教育能力、促进教育均衡提供了重要支持。