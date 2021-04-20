博睿数据：服务可达的数据链DNA

如今，95后逐渐成为了消费市场的主力,从小生活条件优越的Z世代，有着巨大的消费潜力，他们更加渴望自由而弹性的生活，并且对工作和生活的要求与千禧一代完全不同，特别是对在线服务的可用性和体验的要求极高。

如今，95后逐渐成为了消费市场的主力,从小生活条件优越的Z世代，有着巨大的消费潜力，他们更加渴望自由而弹性的生活，并且对工作和生活的要求与千禧一代完全不同，特别是对在线服务的可用性和体验的要求极高。BATJ带来的互联网体验成为企业数字化转型必须参考的标准, 企业如何在数字化转型过程中，在信创创新方面打造更高的应用可用性和良好的用户体验呢？作为互联网企业必不可少的合作伙伴，博睿数据带来了打通代码到用户访问全过程的服务可达的数据链DNA这一创新模型。

企业应用用户的代码到客户之间存在很多环节, 比如客户端多样化、最后一公里、边缘计算CDN、多云性能、PaaS、代码/SQL调用等, 任何一个环节出现问题带来的都是体验下降, 客户投诉/携号转网/携款转户等企业用户最不愿听到看到的负面影响就会发生。这个时候适当地引入成熟的工具成为企业客户的最优选择。

博睿数据所倡导的服务可达的数据链DNA通过三大技术实现：

1. DEM：用户端的数字体验监控, 包含客户端APP监控, 浏览器监控, 小程序监控和浏览器拨测/手机真机拨测等一系列技术。

2. NPM：网络性能管理, 通过网络探针、 BigIP大数据引擎、Nginx Telemetry等技术, 实现网络传输的全路径监控。

3. APM：应用性能管理, 通过字节码注入和微服务探针, 在没有应用代码变更的情况下实现对代码运行效率, SQL调用效率, PaaS API调用逻辑追踪, 以及微服务的性能监控。

博睿数据服务可达的数据链DNA每个环节具体实现的技术细节如下:

客户端通过浏览器和手机真机APP拨测, SDK嵌码, Browser/H5/Webview监控, 得到并提升用户体验；

Edge/CDN节点性能监控, 得到使用过程中的实际性能表现, 延迟和丢包 作为选型依据和性能排查依据；

通过每月对云服务商监控提供定期性能报告, 成为企业客户对多云服务的议价依据, 从而提升企业客户的实际服务能力和可用性；

门户的页面分析, 首屏加载分析, 信创环境和传统环境的灰度性能分析; 提供专业建议, 来提高体验, 避免劫持, 从而提高可用性；

NPM实时网络流数据抓取分析技术, 实现抓包排错, 实时流数据路径判断, 快速发现和排除网络上的节点故障, 比如防火墙、带宽管理、负载均衡、WAF、网关/网闸的性能问题和可用性问题；

PaaS平台和API调用逻辑的自动拓扑可视化, 快速发现API服务异常, 重载过库攻击等现网环境风险；

APM, 通过字节码注入, 无需开发变更, 在运行环境中实现对代码执行, SQL调用效率的监控, 是DevOps的必备技术, 也是提升信创平台应用性能的利器。





服务可达的数据链DNA 实现或部分实现后, 再把代码到用户访问全过程的采集Telemetry数据整合到大数据平台 DataView, 实现对VIP用户访问的全站溯源; 实现机器学习后的智能基线, 智能警报; 再继续通过AI实现根因分析, 提出解决建议, 甚至通过API调用验证过的预配置, 实现一键变更, 一键割接。最终帮助企业用户在保证稳定可靠的社会责任的同时, 实现现有平台和云原生平台、信创平台、微服务平台的可靠性和性能提升。

博睿数据服务可达的数据链DNA的价值在于，首先可以帮助企业客户用财务语言汇报数据中心的投入产出, 建立带宽、算力、存储等基础设施投资后, 发现具体用户体验提升、 API调用效率提升、以及代码运行效率提升之间的相互关联关系,在客户投诉前发现和处理可用性风险,避免一级事故,降低事故级别。

同时，博睿数据服务可达的数据链DNA,也可以帮助企业客户应对新时代对应用可用性, 应用体验的高要求，在稳定可靠和灵捷快速之间取得相对平衡, 从而加快数字化转型。