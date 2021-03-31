重磅功能！博睿数据APM助企业从容应对云原生架构演进

近日，博睿数据应用性能监控产品Bonree Server全面升级，在自动化、可观测性方面带来了两项重要研发成果：服务自动发现和Docker容器监控，让企业更加从容迈向云原生架构。

近日，博睿数据应用性能监控产品Bonree Server全面升级，在自动化、可观测性方面带来了两项重要研发成果：服务自动发现和Docker容器监控，让企业更加从容迈向云原生架构。

Bonree Server是博睿数据的一款应用性能监控产品，面向业务、研发、运维、SRE、安全等数字化工作人员，在业务发布、监控、故障恢复、紧急支持、管理规划等工作时做到心中有数、行动有方、高效从容。

为了做到真正的客户成功和用户满意，Bonree Server一直在完善基础设施、中间件、应用服务等数字化系统的全面可观测性。在此基础上，博睿数据一直侧重于自动化、智能化的产品迭代。Bonree Server的全面升级，在自动化、可观测性方面的两项重要研发成果：服务自动发现和Docker容器监控，能够助力企业从容应对云原生架构演进中的应用性能监控挑战。

服务自动发现，让数据采集更高效

一个完整、优秀的监控系统离不开：

数据采集：全面深入地采集指标、调用链、日志、元数据等； 建立数据分析模型：将采集到的海量数据进行分类汇总和转换，以提供可观测性； 数据可视化、数据驱动：将分析模型可视化便于观测和得出见解，从而指导决策和行动。



Bonree Server提供的Smart Agent在数据采集自动化方面不断创新，大大提高了效率。以往要采集应用性能数据，需要根据不同的开发语言、不同的框架、不同的环境等进行不同的配置，而这种方式在如今容器化动态编排部署的情况下基本不可用。Smart Agent已经实现了在主机上自动识别需要监控的进程（包括在容器中运行的进程）自动进行Agent的安装和性能数据的采集。

除了数据采集自动化，为了进一步提高自动化水平，现在Bonree Server在数据模型配置方面也带来了自动化。随着数字化业务的发展，IT系统的复杂度也越来越高，集群化、微服务、Serverless等越来越普遍。APM产品提供了进程级、代码级的性能数据采集，这些微观的海量性能数据需要进行分类汇总才能提供宏观的可观测性。很多传统的APM产品需要你手动指定哪些数据属于哪些服务，面对复杂的拓扑一个一个Agent（数据采集器）修改配置，用过这类APM产品的你一定有过这样低效痛苦的经历，在云原生环境下，容器动态编排，手动配置的方式就成了天方夜谭。

很多时候进程的属性和元数据、系统的配置和元数据等提供了具有可读性的服务信息。如：IP分段、Docker镜像名称、环境变量、K8S serviceName、K8S podName等。Bonree Server提供的Smart Agent支持采集这些属性和元数据，Bonree Server根据这些数据自动将性能数据进行分类汇总以及服务级拓扑绘制，大大提高了观测效率，同时也完美适配了容器环境下应用的监控管理。

后续，Bonree Server将在自动化方面进行更多的创新。Smart Agent将集成更多的Agent（数据采集器），支持自动下载、自动安装、自动采集，从而带来更全面更丰富的监控能力。

实时监测Docker容器服务环境

现如今，企业的数字化转型给IT带来了新的挑战，业务越来越丰富，迭代越来越快。Devops、容器、微服务、Serverless等技术在满足业务发展的同时也带来了运维监控难的问题。如何在动态的复杂的IT系统中采集数据、汇总分析、告警、排障？显然，传统的人工配置探针、人工梳理数据关系是不现实的。只有自动化、智能化的监控系统才能在新的IT架构下促进数字化的发展。

安装Bonree Server提供的Smart Agent后，它会自动发现Docker服务环境并对其进行监控。实时监测镜像数量、运行中的容器数量、已停止的容器数量、容器的资源利用率等，从而助力企业从容应对云原生架构演进中的应用性能监控挑战。

博睿数据十余年来始终在IT领域深耕，技术能力在国内遥遥领先，为企业提供DEM、NPM、APM等跨域数据，为企业建立可视化的全业务链性能管理体系，保障全部层级问题被快速发现和定位，帮助企业全面掌握应用性能对业务的影响，提升IT系统对数字化业务的支撑效率及质量，提升用户体验。未来，Bonree Server还会适配支持更多的云原生技术，为客户提供更全面的观测能力。

关于博睿数据（股票代码：688229）

北京博睿宏远数据科技股份有限公司是中国APM（应用性能管理）技术的领导厂商，成立于2008年。公司专注于利用数据赋能IT运维，助力企业数字化转型成功。2020年8月17日，公司正式在上海证券交易所科创板上市（股票简称：博睿数据，股票代码：688229）。

在Gartner《中国AIOps市场指南报告》中，公司是唯一一家同时具备强大APM背景和强大数据分析/AI（人工智能）能力的厂商。依托完整的IT运维监控能力，公司利用大数据和机器学习技术构建的先进智能运维监控能力，可基于自身的通用性，满足最为广泛的用例，有效控制企业成本，确保数字化业务平稳运行，保证成功交易，保障良好的数字化体验，更有针对性地向客户提供服务。

迄今为止，公司已经拥有6项已授权发明专利、59项软件著作权、26项核心技术，在应用性能管理领域实现了多项技术突破，具备较强的技术先进性。如今，公司已经与CNNIC、CFCA、IATA、中国互联网协会、数据中心联盟、中国金融产业科技发展联盟、华为等机构和企业达成了多元合作，并成为AIOps标准工作组、中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工委会等行业权威组织的会员单位。

秉承“让IT运营更智能”的品牌理念，成立10余年以来，公司已在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等地设立了营销中心，在北京、武汉、厦门等地设立有研发中心，现有员工中，技术人员占比达到80%以上。持续对IT运维监控技术的专注，使得公司的解决方案覆盖了IT运维监控管理所有分支领域（DEM、APM、ITIM、NPM和智能运维管理），并被广泛应用于互联网、金融、制造业、电信相关服务、电商等多个领域，客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、华为、国泰君安证券、中信银行、中国南方航空等行业巨头，覆盖IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等多种职业角色。