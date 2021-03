Aruba携手Microsoft Azure，加快从边缘到云的数字化转型

Hewlett Packard Enterprise公司 (NYSE: HPE) 旗下Aruba与Microsoft日前联合宣布,双方推出两种全新解决方案,旨在通过在Aruba ESP(边缘服务平台)与Microsoft Azure之间实现更深入的集成,帮助企业加快其从边缘到云端的数字化转型。在Microsoft Ignite 2021期间宣布推出的第一个解决方案是Aruba IoT Transport for Azure,这项服务使连接到Aruba接入点(APs)和控制器的物联网设备能够与Azure IoT Hub进行双向通信。此外,Aruba还宣布推出在Azure上托管的Aruba Central云管理平台,将已管理超过100万台设备的Aruba企业级云网络解决方案引入Azure。

物联网数据的高速公路

物联网设备可谓是智能设施的眼睛和耳朵。借助安全的云原生基础架构,这些设备收集的数据价值会呈指数级增长,尤其是当基础架构能够提供与业务和设备应用程序无缝交互的数据时。在设施管理过程中物联网设备应用得越广泛,设施的超感知能力就越高,就可以形成更深入、更丰富的洞察能力,而这些洞察可以在整个基础架构中加以利用,以支持业务目标的实现。

然而,安全、经济地实施跨站点的物联网监测和控制是具有挑战性的。这些挑战包括,数据量大且来源众多、陈旧的IoT设备接口不支持可以互操作的协议、确保数据路径的安全以及过高的实施成本。这些只是企业开始进行设施现代化改造项目时可能遇到的部分阻碍。

为了应对这些挑战,Aruba与Microsoft密切合作,开发了Aruba IoT Transport for Azure服务——这是首款针对通用应用的服务。Aruba IoT Transport for Azure使来自于连接在Aruba AP和控制器上的物联网设备的数据能够安全地互通,进一步增强了Aruba ESP的能力,从而使客户能够利用Azure中的大量服务和应用。Aruba IoT Transport for Azure消除了对网关、服务器或应用的需求,可减少处理延迟。此外,该解决方案帮助客户实现在现有Aruba基础架构上运行物联网系统和服务,从而缩短开发本地或定制解决方案的时间,并降低成本和风险。这样一来,客户可以将精力集中在仪器设施本身,实现超感知,并从其业务流程中获得更深刻的洞察。

对于物联网来讲,安全始终至关重要,因为许多物联网设备从根本上说并不可信。Aruba IoT Transport for Azure的设计从头开始就以安全为基石。内置的灵活凭证管理和验证策略可以同时对北向数据平面和南向控制平面进行保护,防御安全威胁。

面向Azure的企业级云网络

据技术研究公司IDC指出,到2022年,已部署的基础架构中将有50%位于关键的边缘位置,而到2024年,边缘位置75%以上的基础设施将通过“即服务”模式使用或运营。1 然而,管理分布式基础架构即服务需要一个可扩展、安全且可全面伸缩的平台。Aruba ESP整合了用于IT、IOT和运营技术 (OT) 设备的统一基础架构、零信任安全框架以及AIOps智能运维,从而提供一个自动化的云原生平台,支持连续跨域分析数据,以预测和解决网络边缘出现的问题。

Aruba Central是Aruba ESP的重要组成部分,这项云原生服务旨在统一园区、分支机构、远程和数据中心网络的管理。在Azure上托管的Aruba Central使得IT管理员能够在单个控制点对网络进行管理和优化。

Aruba物联网与战略合作伙伴关系副总裁Michael Tennefoss表示:“边缘网络和物联网对企业产生了深远的积极影响,然而,二者最近的融合却暴露了跨平台、应用和系统之间互操作性的挑战。Aruba ESP的高级云能力以及Microsoft Azure的可扩展性及强大功能简化了边缘物联网和云服务的集成,在克服这些挑战的同时可保证安全性、可管理性或可靠性不会受到损害。对于希望做出更明智决策和不断改进流程的全球客户来说,Azure的普适性及其99.99%的区域可用性使得该解决方案极具吸引力。”

Microsoft负责Azure IoT的企业副总裁Sam George表示:“物联网可帮助企业做出更明智的决策,让他们得以更有效率并更具弹性地开展工作,并为客户和员工提供更好的体验。我们与Aruba的合作简化了IT管理员将物联网设备添加到传统企业环境中的流程,使他们能够用现有的Aruba网络实现设备与Microsoft Azure IoT Hub之间安全的双向连接。这是一条具有成本效益,并可实现无缝衔接的强大转型之路。”

Aruba IoT Transport for Azure和Aruba Central on Azure将于2021年春季上市。欲了解用于Microsoft的Aruba解决方案的更多信息,请访问https://www.arubanetworks.com/partners/microsoft-solutions/。