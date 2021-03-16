青云科技科创板上市 成为“中国混合云第一股”

3月16日，北京青云科技股份有限公司（以下简称“青云科技”）正式在科创板挂牌上市，股票代码为688316，成为“中国混合云第一股”，开盘价为76元。

青云科技董事长兼CEO黄允松在上市仪式上表示：“我们一直从事难而正确的基础工作，通过不断自主创新，为社会和企业持续创造价值，努力成为百行千业数字化转型可依赖、可信赖的基石型合作伙伴。”



青云科技成立于2012年，是技术领先、具有广义云计算服务能力的企业级ICT厂商和数字化解决方案提供商，以软件定义为核心，为企业提供中立可靠、性能卓越、灵活开放的云产品与服务。



创立9年，青云科技现已具备“全栈、全态、全域”全维度的云产品与云服务交付能力：在服务层次上，形成纵向跨越IaaS、PaaS和应用平台的全栈云架构，覆盖众多品牌的ICT服务；在交付形态上，以统一技术架构实现“公私混托”的一致交付与管理；在场景纵深上，集结云、网、边、端一体化能力，实现全域智能和数据互联。



率先推出“公私一致架构”领跑混合云 构建起五大产品矩阵



技术是立身之本，也是青云科技构筑竞争壁垒的核心。成立伊始，青云科技就确立了公、私一致架构的技术路线，成为全球少数、国内首家交付统一架构、统一管理、统一体验的公有云、私有云和混合云的云厂商，无缝打通公私之间的数据通路，帮助企业实现跨云、跨地域的管理和整合，并逐步构建起“计算平台、存储平台、网络及安全平台、数据平台、物联网及边缘平台”五大产品矩阵。



青云科技董事长兼CEO黄允松

研发方面，青云科技表现出非凡的远见和创新能力，始终坚持自主创新、自主研发，坚持核心技术国产化，不仅在全国范围建立起19个研发中心及分支机构，研发费用投入也保持较高比例。同时，青云科技以云为纽带，打通上下游超50家国内优秀芯片和操作系统厂商，积极构建国产化生态，并坚持贡献开源，打造超20个开源项目。



推出专业、可靠、安全的行业解决方案 服务百行千业数字化转型



依托于领先的技术、丰富的产品，青云科技推出了一系列专业、可靠、安全的行业解决方案，帮助百行千业重塑IT架构，优化生产流程，提升运维效率，实现业务创新。



目前，青云科技覆盖了金融、交通、能源、制造、政府及公共事业、医疗、教育等行业。其中，金融行业是青云科技最早进入的领域，2014年就获得了招商银行、中国银行的青睐，成为国内首家把云计算带入金融行业的云厂商。



随后，青云科技的解决方案相继在更多行业落地，帮助江苏交控成功发布“六朵云”，加速津燃华润实现燃气运营智能化变革，推动天佑儿童医院构建医疗混合云等，还有华润创业、中陕核、国家电投、四川航空等都陆续成为青云科技的客户，在服务过程中积累大量经验，成为后续发展最宝贵的财富。



战略布局中国更广泛的区域和用户 建设数字化基石平台



十四五规划提出，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。其中，云计算作为数字经济重点产业，将加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平。以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业。在今年2月，国资委也下发通知，加快推进国有企业数字化转型，要求一把手负责到底。百行千业数字化转型持续深化，上云、用云成为越来越多企业的刚需。

青云科技在未来2、3年将专注于将平台能力覆盖到中国更广泛的区域、行业和用户，由一线城市向以省会为重点的城市渗透，由大型传统企业覆盖更多中小企业，将通过“商业组织架构优化升级、商业意识持续强化、以开放心态做开放生态”三大举措落地推进。



随着云原生、大数据、5G、AI等信息技术的融合发展，从长远来看，青云科技将在四大领域进行布局。第一，积极拥抱云原生，端到端覆盖Cloud Native的各个环节；第二，坚持去中心化、分散化，提升云网边端一体化能力；第三，推动大数据、AI建设，强化AIoT能力；第四，打造光格网络SD-WAN 2.0 全软件定义的广域网平台服务，以更低成本获得高品质网络连接与云端访问。



作为“新基建”的基石，青云科技将通过前瞻视野和创新能力，致力建设世界一流的ICT大平台与值得社会托付全部业务的数字化基石平台，做好“新基建”的创新者、建设者与运营者，为企业和社会持续创造更多价值。