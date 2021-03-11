工业数字化转型 IT与OT不应成为瓶颈

随着工业化的不断推进，越来越多的人工操作将被软件或机器所替代，工业自动化程度也将得到大幅提升，而这都是在IT与OT的不断深化融合中得以实现的。

在工业领域中，IT（Information Technology）信息技术与OT（Operation Technology ）操作技术之间天然存在着种种差异，两者都有各自的目标，沿着不同的路径发展，并各有各的生态体系。因此，长期以来IT与OT之间都是相互隔离的状态。但在今天工业信息化与数字化的发展趋势下，IT与OT之间的这种鸿沟显然愈发阻碍了制造业向未来挺进的步伐。

随着工业信息化建设的不断深入，在制造业中以往不同协议、不同厂家等异构产品的整合及管理问题更加凸显，这也一直困扰工业和制造业的管理者。而在IT领域中，统一管理的概念及产品早已成熟，如果将IT管理理念引入OT管理当中将大大提升其生产效率。

因此，近年来OT开始逐渐拥抱IT，IT也开始更多的融入到各种工业环境当中，而如何将IT与OT进行更加有效的融合，已经成为工业数字化转型的基础和关键所在。

众所周知，随着工业互联网、智能制造和大数据的出现及运用，IT与OT之间的融合也愈发紧密，但假如在合适的时机缺乏合适的信息，也会导致决策错误和产生不可靠的行动。换句话说，面对工业生产环境，对于IT与OT来说都将面临更加苛刻的要求，因此两者融合也将是一个分阶段的实施过程。

而随着工业4.0的来临，越来越多的企业开始将IT技术引入到OT技术之中。以纺织制造企业为例，瑞士欧瑞康纺织集团（原苏拉集团）就是一家全球科技集团，也是纺织机械全面解决方案的世界领导者，其设备与服务涵盖了整个纱线生产（天然纤维和人造纤维）以及非制造产品生产领域。

欧瑞康信息部IT经理韩志军就曾表示，“工业IT方案永远都是朝着更加安全可靠、更高价值，同时兼顾灵活可变而努力。”这看起来与传统IT场景的需求有一定差别。

另外，在上云方面，欧瑞康也有自己的打算，将建立起公有云+私有云的混合云方式，以及ERP等企业应用平台的融合，这些都将依赖IT与OT的有效融合，才能实现对企业总体数据的协作与共享，并从生产数据中挖掘出更大的价值。

同时，基于内外网络的商业数据保护，也是工业制造的一个重要基石，这也是工业IT与传统IT的一个很大不同。在工业IT中，不仅要保障网络的可靠连接，更要对网络进行合理划分，保证其安全性，其次才是网络的灵活性需求，这也是IT在工业制造领域中的主要需求与方向。

而随着OT与IT的融合度越来越高，工业数据的价值将得到进一步的释放，未来制造类企业的内部平台将逐渐整合，外部数据会不断向云端迁移，而内外部数据的统一管理与协作能力，将成为未来工业数字化转型的重要技术指标。

可以想见，随着工业化的不断推进，越来越多的人工操作将被软件或机器所替代，工业自动化程度也将得到大幅提升，而这都是在IT与OT的不断深化融合中得以实现的。