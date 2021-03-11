IDC：全球企业WLAN市场第四季度表现强劲 推动2020全年实现增长

产业数据：

根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2020年第四季度（20Q4）消费级和企业无线局域网（WLAN）市场全球总收入同比增长17.9％，全年增长10.3％。其中，该季度企业细分市场的收入同比大幅增长10.3％，达到18.6亿美元，2020年全年增长1.9％，达到63.5亿美元。

IDC发布最新预测分析认为，今年PC市场的出货量将达到3.574亿台，增长18.2%，这一数字远高于该机构早前发布的2020年12.9%的市场增幅。展望未来，IDC认为，行业前景比历史水平更为强劲，预计2020-2025年的复合年增长率为2.5%。

财报数据：

Nvidia发布第四季度及全年财报，数据中心业务季度收入创下历史新高，达到19亿美元，比去年同期增长97％。全年收入大幅增长124％，达到67亿美元。Nvidia的游戏部门该季度表现尤其突出，收入达到创纪录的25亿美元，比去年同期增长67％，全年销售额为77.6亿美元，增长41％。唯一令人失望的是Nvidia专业可视化和汽车业务。第一季度的收入为3.07亿美元，下降了7％，而第二季度的收入为1.45亿美元，下降了11％。

戴尔发布第四季度财报，该季度戴尔PC部门的收入为138亿美元，比去年同期增长了17％。商业和消费者收入激增至10亿美元。全年来看，PC业务实现总收入484亿美元，营业收入为34亿美元。除了PC戴尔还售卖面向企业售卖数据中心基础设施设备，包括服务器、存储和网络，但是该季度基础设施部门的业绩好坏参半。第四季度该部门的收入与上个季度持平，为88亿美元。戴尔表示，存储收入下降了2％，服务器和网络销售增长了3％。该季度营业收入达到12亿美元，全年来看，基础设施业务的总收入为326亿美元，收入为38亿美元。

HPE发布第一季度财报，该季度HPE的收入较去年同期减少1.7％，至68.3亿美元，但仍高于分析师预期的67.5亿美元。HPE的目标是成为“首选的边缘到云平台”，市场对这些产品的强劲需求，抵消了HPE计算收入下降2％和存储收入下降。另外智能边缘业务收入增长了11％，达到8.06亿美元。而且，HPE的年运行率增长了27％，达到6.49亿美元，服务订单增长了26％，HPE将这收益归功于Aruba ESP边缘到云连接即服务的普及和GreenLake云服务部门的贡献。

万国数据发布2020年全年财报，净收入为57.390亿元人民币（8.795亿美元），同比增长39.2%（2019年：41.224亿元人民币），净亏损为6.692亿元人民币（1.026亿美元）。

VMware发布第四季度财报，软件订阅和许可收入增长了8％，达到17亿美元，订阅和SaaS元素增长了27％，达到7.07亿美元。从2021整个财年来看，VMware的收入为118亿美元，同比增长9％，订阅销售额跃升38％。

根据Oracle第三季度财报显示，其第三季度利润为50.2亿美元，比去年同期几乎翻了一番。调整后的每股收益为1.16美元，高于分析师的预期1.11美元。收入从去年同期的98亿美元增长至100.9亿美元，小幅超出分析师预期的100.7亿美元。其中，Generation 2 Cloud Infrastructure和基于云的ERP产品的销售表现强劲。

根据Cloudera第四季度财报显示，其第四季度在未计入股票补偿等特定成本下的利润为每股15美分，收入为2.266亿美元，较去年同期增长7％。此前分析师预期的每股利润为11美分，收入为2.214亿美元。