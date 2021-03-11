IDC：全球企业WLAN市场第四季度表现强劲

根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2020年第四季度（20Q4）消费级和企业无线局域网（WLAN）市场全球总收入同比增长17.9％，全年增长10.3％。其中，该季度企业细分市场的收入同比大幅增长10.3％，达到18.6亿美元，2020年全年增长1.9％，达到63.5亿美元。

Wi-Fi 6标准（也称为802.11ax）的迅速兴起是企业WLAN市场的主要驱动力。在整个企业细分市场中，支持Wi-Fi 6的从属接入点（AP）的收入占比为43.7％，高于2020年第三季度的39.9％，表明这项WLAN最新标准将继续得到大力普及。Wi-Fi 6出货量占到了从属接入点出货量的32.2％，高于上一季度的26.7％。Wi-Fi 5标准（也就是802.11ac）仍然占从属接入点出货量和收入的大部分，份额分别为62.7％和55.2％。与去年同期相比，该季度企业WLAN市场整体出货量增长了14.0％。

同时，消费WLAN市场在该季度继续显示出强劲的实力，收入同比增长23.8％，全年增长16.4％。在消费市场中，802.11ac产品的出货量和收入占比分别为60.5％和68.7％，这表明与企业市场相比，消费市场中Wi-Fi 6的采用速度较慢。支持802.11n标准的WLAN设备仍占出货量的32.9％，占收入的15.1％。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“企业WLAN市场在2020年第四季度显示出强劲的实力，推动着2020年全年业绩增长2.0％。鉴于全球疫情给企业组织带来的挑战，WLAN市场实现全年增长说明，企业仍然优先考虑将无线网络作为一种连接方式。”

从地域角度来看，WLAN市场在全球范围的结果喜忧参半。在北美地区，第四季度美国企业WLAN市场同比增长10.6％，加拿大增长10.2％。全年来看，美国企业WLAN市场增长4.9％。在欧洲，该季度中欧和东欧的企业WLAN市场增长9.9％，全年增长1.5％；俄罗斯增长17.0％。在西欧，企业WLAN市场下滑3.8％，全年下滑8.7％，英国下滑10.2％，法国下滑4.5％。在中东和非洲，企业WLAN市场增长14.1％，全年增长7.0％，土耳其第四季度增长27.2％。

该季度亚太地区（不包括日本和中国）略有下滑，第四季度减少2.1％，全年减少7.6％。中国第四季度强劲增长15.9％，全年增长3.1％。日本第四季度增长惊人，达到109.6％。另外，拉丁美洲第四季度增长1.0％，全年下滑8.1％。

IDC全球网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky表示：“全球多地对远程办公和远程学习的需求推动了消费者WLAN市场继续快速增长。与此同时，尽管疫情带来了宏观经济条件上的不利，但是2020年企业细分市场展现出了一定的弹性，2020年底某些地区的恢复情况要强于其他地区。”

企业WLAN厂商要点更新：

第四季度，思科企业WLAN收入同比增长2.4％，但全年收入下滑2.5％。思科仍然是市场份额的领导者，全年的市场份额为42.7％。

HPE-Aruba该季度收入同比增长6.1％，全年下滑1.0％，全年市场份额保持在13.5％。

Ubiquiti该季度的企业WLAN收入同比增长37.5％，全年增长22.3％，市场份额达到8.4％。

华为该季度业绩表现强劲，收入同比增长27.2％，全年增长14.0％，市场份额为6.2％。

康普（前ARRIS/Ruckus）该季度收入与去年同期持平，市场份额为4.8％。