锐捷发布极简以太全光解决方案 打造“不一样”的全光网

3月9日，锐捷网络举办以“不一样的全光网”为主题的媒体发布会，正式对外发布新一代全光网络解决方案——极简以太全光解决方案。这个方案正是面向不断升温的全光网络市场需求，针对教育、制造、医疗等行业园区网业务迭代和差异化、场景化需求而生。

3月9日，锐捷网络举办以“不一样的全光网”为主题的媒体发布会，正式对外发布新一代全光网络解决方案——极简以太全光解决方案（以下简称极简光方案）。这个方案正是面向不断升温的全光网络市场需求，针对教育、制造、医疗等行业园区网业务迭代和差异化、场景化需求而生。会上对室内光交换机及全新定义的极简全光智分+无线产品的场景化创新，以及方案在高教、普教等重点行业的应用进行了全面介绍。

直指园区业务变革之痛 极简以太全光顺势而生

锐捷网络园区与城域网交换机产品事业部产品技术总监 阮盛武

在发布会上，锐捷网络园区与城域网产品事业部产品技术总监阮盛武表示，“园区网络的数字化发展、园区业务模式的变化，也对网络的带宽容量、扩展性、运维管理效率等方面提出了更高的要求。”以前光网络在推进过程中，遇到较大的阻碍是客户在实际业务中并没有升级的需求，而现在后疫情时代来临，在线业务量和多业务模式使得用户对于网络升级的诉求愈加强烈，光在园区网应用的需求也真正到来。

园区业务应用发展趋势

而现在市面上多数的全光方案，受到架构和技术协议的限制，对企业级园区网络的适用存在两大局限：一是带宽需要共享因此终端带宽受限大；二是由于采用分光的形式，对于园区内部大量的东西向业务的支持不够。传统以太方案不够用，现有全光方案不好用，一场“园区网络不能承受之重”的热浪正在袭来。

在此背景下，锐捷推出极简以太全光解决方案，面向教育、商旅、办公等园区应用场景，通过全新光纤入室的部署方式，结合以太网，通过架构简单的组网和SDN技术，在万物互联的数字时代为园区业务提供面向高带宽、低延时、高度灵活、极简运维的网络承载，支撑未来十年业务演进，保障应用体验和投资价值。

不一样的全光网：企业级市场光时代新选择

作为中国ICT基础设施及行业解决方案提供商的锐捷网络，在光网络产业发展、技术演进方面持续创新，此次推出的“锐捷极简以太全光解决方案”正是结合了以太网架构和光纤介质的迭代之作。对比传统以太网方案和PON方案的全光网络，极简光方案为客户面对复杂园区网业务的挑战提供了针对性的破冰能力。

除了使用光纤带来的高带宽、低时延、高速率、低成本等好处，极简以太全光解决方案采用一张以太全光网络覆盖多种场景多种业务的强大架构设计，一次部署全网光纤，满足未来5-8年以上带宽升级。

极简以太全光解决方案

同时，业务能够灵活扩展，极简以太全光方案通过接入交换机下沉至房间，跳开分光器的限制，做到万兆带宽1：1入室，在终端扩展或者带宽升级时，只需更换设备、无需调整链路。这也是极简以太全光方案相对于传统光网络PON方案的优势。

由于方案沿袭以太网络架构，整体运维学习成本更低，设备也可采用自有核心部署，或使用其他硬件厂商的设备，保障客户灵活自主选择。

此外，园区业务每天都有大量终端需要接入、管理，同时大量光交换机、光AP入室，也对整网的运维提出了更高的要求。而极简光方案针对这些痛点做了优化，全方位地让客户真正体验到网络如何极简运维：

设备极简部署，只需3步操作，0配置上线

分类入网，安全隔离更放心；

统一实时监控，快速排障更智能。

室内光交换机新品类现身 全新定义全光智分+

在发布会上，锐捷还展示了极简以太全光解决方案中的新品：极简光室内光交换机RG-SF2900系列、全光智分+主机、微AP和全光高密AP Wi-Fi 6 Plus。其中，极简光室内交换机是锐捷网络面向全光网络场景，通过减小产品尺寸、无风扇自然散热、内置电源等制造工艺，专为室内场景设计的新一代交换机，有4口-24口多个选择。交换机能够成功入室，也充分体现落叶级静音、小巧灵动、随“域”而安的特点。

极简光室内交换机RG-SF2900系列

同时，锐捷全新定义的极简全光智分+采用了“1”楼“1”AP的集中式管理，为全场景WLAN接入、极速体验无死角提供了保障。在园区网内，用户可以通过具有光纤模块的全光智分微AP接入，结合园区建筑布局与业务差异的场景优化方案，将有线、无线、IoT实现三网合一；也可通过接入全光高密AP Wi-Fi 6 Plus，体会AI和WIS云端大数据为更优的无线体验赋能。

全新定义的极简全光智分+

教育行业先行 极简光方案多行业开花

目前，极简以太全光解决方案正在教育、企业、酒店、医疗等行业和场景中不断落地和应用。本次发布会，锐捷着重对极简光“普教”和“高教”两大细分场景方案进行了讲解和案例分享。锐捷网络企业网高教行业部解决方案技术总监李栋表示，教育行业因其信息化过程中出现的校园多业务承载、运维管理难、网络扩展复杂等突出问题，又因为对于线上教学的需求极为旺盛，对高带宽、低延时、好扩展的网络支持需求犹为迫切，加之教育行业因其得天独厚的学术积淀，非常适合率先实现光网络的全面应用。

锐捷网络企业网高教行业部解决方案技术总监 李栋

锐捷网络企业网普教行业部解决方案技术总监 林希

会中，锐捷网络企业网普教行业部解决方案技术总监林希还分享了极简光在泰安实验中学实际落地应用的情况。极简光方案为学校用户解决在教学、物联网、运维管理等多个场景中，对于高带宽多媒体教学、课堂创新应用、简化运维管理的需求。尤其针对中小学缺乏专职运维人员，网络问题解决难、解决慢的困境，提供了全网全流程可视化管理，无需掌握技术原理，只需了解设备对应接口，通过看链路、查设备、0配置换设备，即可完成网络故障的恢复，整个过程可在10分钟内完成。

在3月5日，李克强总理所做的政府工作报告中提到了“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，全光网络又一次成为基础网络领域所关注的热点。对于一直坚持“场景创新”的锐捷网络，发挥自身在网络通信领域的技术、产品、方案优势，打磨真正适合于企业级客户的全光解决方案，才能用不一样的全光网，助推光网络产业发展、技术演进，助推更多行业的客户数字化转型。