掘金F5G市场 2021年华为助力“追光者”共同繁荣生态

2021年2月3日，主题为“2021年传输接入伙伴政策解读暨华为F5G全光园区交付与运维培训”的#Σco时间#活动沙龙举行。华为中国政企传送与接入解决方案部渠道总监曹传坤在主题为《合作F5G 繁荣光生态》的分享中，围绕F5G三大场景的生态拓展策略、行业场景洞察、激励政策等角度展开，助力“追光者”共同繁荣生态。

华为网络解决方案服务部全光园区交付专家谢晓东在主题为《F5G全光园区简交付、智运维》中，总结2020年交付场景中分工界面配合、实施流程、实施方法以及ONU规范化部署等要点，操作演示eSight20.0如何对F5G全光园区进行调试与运维，助力伙伴简交付、智运维。

繁荣光生态 掘金F5G

曹传坤在主题分享中表示，固网产业迎来快速发展新机遇，特别是我国提出“新基建”，加快推动5G网络部署，促进光纤宽带网络的优化升级，直接带动F5G全光基础设施的发展，这在未来五年将带来1000亿的产业发展空间。“华为依托城市光网、园区光网、工业光网‘三张网与新基建，不断拓展产业新边界’。” 曹传坤表示，得益于不断对传接产品与解决方案的精耕深造，华为在传接产品领域近三年保持了20%的年复合增长率。而这样的成绩离不开众多合作伙伴的支持。

“华为F5G‘星光计划’从产业标准、人才培养、地市纵深、星光激励等为维度持续赋能F5G产业。”曹传坤介绍道。在全光园区、能源、交通、工业、电力、智慧城市等领域，华为携手上下游，推动产业合作和标准落地。目前，全光网络技术联盟协会已经有70多家单位入驻，覆盖设计院、集成商、业主、伙伴；华为还发布了众多行业白皮书，比如《智能电网下一代承载技术Liquid OTN白皮书》、《铁路下一代承载网应用技术白皮书》、《全光智慧城市白皮书》、《轨道交通新一代承载Liquid OTN技术白皮书》等。在合作伙伴赋能方面，华为携手伙伴，协作实现共生、互生、共赢，保证赋能提升资源全面、及时、快速，20年已上线包含33个解决方案共36门的课程；1年2次星光计划线下培训；联合伙伴营销营商环境挖掘线索。曹传坤表示2021年华为将继续加强伙伴激励，纵深拓展地市市场。

2021年，华为将实现地市纵深生态扩展，依托生态经营与本地孵化，通过传接解决方案部、地市穿透人力团队、配置助理人员与总经销商团队、设计院与分销商资源引荐等举措，让地市合作伙伴懂行、懂传接，实现区域市场发展，打造“1＋1＋3＋N”地市生态伙伴体系。

简交付、智运维

POL是一种新型园区网组网方案，凭借其架构稳定、部署快、成本低、易于扩展、后期维护方便等优势，打破了传统网络局限，成为园区网络建设的优选方案。谢晓东在培训中介绍了POL工程实施关键注意点，以及ONU规范化安装建议、ONU典型信息箱与安装组件、ONU部署故障案例。

谢晓东通过ONU安装、ONU电源安装、信息箱内布线等方面内容讲解了POL ONU部署选址及规范部署要求。同时，他展示了ONU典型信息箱、安装组件的几个参考布局，并介绍了山东历城二中、云南蒙自医院、浙江义乌教育、合肥工业大学、浙江电力等实际应用的ONU信息箱作为参考。通过某学校MA5626 POE设备业务异常和某地EG8040C不上电以及网口不通故障案例，谢晓东说明了ONU部署故障问题根因以及解决建议。

华为2020年推出了eSight20.0，eSight PON在系统调测和网络运维方面做了巨大的改进，调测更简化，运维更直观、智能。谢晓东详细介绍了借助eSight 20.0实现POL去专业化调测与运维的步骤，7个配置步骤，点餐式配置与批量配置相结合，PON相关配置后台自动实施，实现简单化部署。eSight用极简的运营方式来解决非常复杂的网络问题，适用于大多数园区网络管理。依靠eSight专门管理POL网络，可实现一人一园区。

围绕规划、硬装、软调和运维，华为专家通过理论要求与实践展示、实际操作相结合的讲解方式，使听众能快速掌握POL交付要点和最新的系统调测维护方法，帮助POL网络建设高效、高质，无运维后顾之忧。

结语

通过本次直播活动，致力于掘金F5G市场的合作伙伴可以更好地了解华为在F5G的生态建设布局。华为依托成熟的产品技术与解决方案可以帮助合作伙伴在POL方面实现简交付、智运维。展望未来，华为愿意持续将F5G技术、行业数字化转型方案和生态理念带给更多的客户和伙伴，加速社会数字化转型步伐。