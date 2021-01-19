Aruba支持AWS Transit Gateway Connect，实现分支机构与AWS的自动化连接

近日，在AWS re:Invent 2020大会上，Aruba宣布了其SD-WAN产品组合的多项新性能。新性能主要来自于Aruba SD-Branch以及最近收购的Silver Peak Unity EdgeConnect解决方案，旨在实现从分支机构到Amazon Web Services（AWS）的集中监控、管理和自动化连接。

近日，在AWS re:Invent 2020大会上，Aruba宣布了其SD-WAN产品组合的多项新性能。新性能主要来自于Aruba SD-Branch以及最近收购的Silver Peak Unity EdgeConnect解决方案，旨在实现从分支机构到Amazon Web Services（AWS）的集中监控、管理和自动化连接。

Aruba SD-WAN产品组合与全新AWS Transit Gateway Connect的集成极大地简化了网络操作和管理，并使客户在连接到Amazon Virtual Private Clouds（Amazon VPC）时，能够跨分支站点保证一致的服务质量和统一的安全策略。这使得分支机构用户可获得稳定的性能和高品质的体验。

为了满足分散的办公地点、移动和物联网（IoT）环境的动态需求，企业希望快速实现网络现代化。那么，他们便需要一种简单的方法来部署、管理和监控跨地域的分支网络，以确保用户的安全性、合规性和应用程序可用性。新的AWS Transit Gateway Connect实现了与Aruba SD-WAN产品组合之间更紧密、更精简的集成，从而加快部署、降低运营成本，并可随时访问性能指标和网络遥测数据。

AWS亚马逊EC2网络副总裁Mayumi Hiramatsu表示道：“在管理AWS的路径时，企业有很多选择，可以根据所使用的应用程序类型和用户所在位置最好地平衡自己的需求。今天，Aruba宣布与AWS Transit Gateway Connect集成，代表了我们与Aruba团队一直以来所做的工作的延续，那就是，进一步简化IT，使我们的客户能够专注于云时代的增长和数字化转型。”

通过采用Aruba和AWS Transit Gateway之间的本地集成，客户可以获得安全性、简便性，以及更高的速度。AWS Transit Gateway Connect内置的新功能可以帮助客户实现如下优化升级：

使IT部门降本增效：由于新的AWS Transit Gateway Connect支持自动分支连接，可以从每个分支站点自动连接到最近的AWS Transit Gateway，使得IT团队不再需要为单个VPC手动配置路由，并且在流量管理和工作流程方面具有更大的灵活性。因此，用户可以从改进的应用程序性能和更高的可用性中获得优质体验，并最终有效提高生产力。

大规模实现分支到云的自动化连接 ：当使用AWS Transit Gateway作为枢纽时，企业级SD-WAN功能、自动化和编排可以在VPC之间提供一致的操作体验，从而节省时间和资源。此外，AWS Transit Gateway还可以充当AWS全球网络之间的云到云互连，跨AWS Regions接入多个Amazon VPC，并优化了分支机构连接之间的距离。

：当使用AWS Transit Gateway作为枢纽时，企业级SD-WAN功能、自动化和编排可以在VPC之间提供一致的操作体验，从而节省时间和资源。此外，AWS Transit Gateway还可以充当AWS全球网络之间的云到云互连，跨AWS Regions接入多个Amazon VPC，并优化了分支机构连接之间的距离。 全生命周期和高可视性缩短分支网络的设置时间：Aruba Virtual Gateways、Silver Peak Unity EdgeConnect虚拟设备，以及集中式的SD-WAN编排使客户可以轻松地将其SD-WAN结构扩展到AWS。

Verisk Analytics，Inc.是一家领先的数据分析提供商，为保险、能源和金融服务市场的全球客户提供服务，是创新型公司拥抱全云愿景的典范。Verisk所构建的企业基础架构，以统一的、云原生的方式，为员工和客户提供无缝、现代的用户体验。通过使用Aruba SD Branch解决方案和AWS Transit Gateway，Verisk能够将其网络基础架构技术整合到一个集成的、自动化的SD-WAN平台中，并将其所有应用程序和工作负载迁移到AWS。如此可以简化管理，提高整个网络的可视性，并使Verisk能够通过逐步淘汰物理数据中心节约成本。

“我们的IT基础架构必须要不断的发展，以支持快速增长的业务。而向基于云的基础架构过渡，是朝着正确方向迈出的一大步。” Verisk网络工程经理Sophie Twu说道：“AWS和Aruba集成解决方案的优点包括：对所有网关、交换机和无线接入点进行可靠的连接，以及冗余和集中管理，并能够在远程站点部署设备。我们认为，Aruba技术与全新AWS Transit Gateway Connect功能的最新集成，可以进一步简化网络的部署和管理，以及将远程分支机构连接到AWS。”

Aruba于今年年初收购Silver Peak，为寻求或正在向云优先架构过渡的客户提供了更多的选择。Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 边缘平台与AWS Transit Gateway Network Manager的集成，使网络管理员能够为所有站点，以及AWS和其内部站点之间的连接创建一个统一的全局视图，从而可以了解网络变化、对事件和运行状况进行遥测，为用户提供最优质的体验。

650 Group创始人兼首席分析师Alan Weckel说道：“当今的现代企业需要规模化提升速度，灵活性和简便性，以适应快速变化的业务需求。对于许多企业来说，云就是答案。有些AWS客户希望利用云功能，同时确保分支机构连接的高性能和安全性。Aruba与AWS持续合作，现在又增加了Silver Peak，在满足这部分客户需求的同时，使他们无需面对运行和管理分散在多个地理位置的VPC所带来的复杂性。

针对Aruba SD-WAN解决方案的全新AWS Transit Gateway Connect功能现已推出。欲了解更多信息，请访问https://www.arubanetworks.com/products/networking/sd-wan/