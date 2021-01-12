Wi-Fi 6时代 新华三通过五大核心要素助力智慧医院建设

近日，紫光股份旗下新华三集团携手中山大学附属第一医院及杭州医锐联科技有限公司共同举办了线上“Wi-Fi 6时代智慧医疗建设研讨会”，全面分享了Wi-Fi 6时代医院无线网络建设的经验和思路，并深入探讨了“一张网络 一个平台”的融合架构。

中国作为快速发展的大国，医疗卫生关系亿万人民的健康，而随着对医疗服务质量需求的不断提升，移动查房、移动输液、移动医护等智慧医疗应用日益普及，单一的网络接入技术已经很难满足医院无线物联网应用需求，医院需要稳定高速、广域覆盖、超低时延的无线网络。

近日，紫光股份旗下新华三集团携手中山大学附属第一医院及杭州医锐联科技有限公司共同举办了线上“Wi-Fi 6时代智慧医疗建设研讨会”，全面分享了Wi-Fi 6时代医院无线网络建设的经验和思路，并深入探讨了“一张网络 一个平台”的融合架构，就智慧医疗不同应用场景中5G与Wi-Fi 6的选择给出了建议与方案。

云网互联，数据使能 建设更开放互联的智慧医院

目前，跟随整个医疗行业的信息化、数字化、智能化进程，各地医院都在加强智慧医院建设。为实现这一目标，中山一院提出了智慧医院1+1+3+1+N的顶层设计，通过构建一云网实现全感知全互联、一平台实现数据汇聚使能应用的全融合，智慧管理、智慧医疗、智慧服务三大中心和全院一个智慧大脑扩展支撑N个智能业务应用，全面提升了医院的整体智慧化水平。



中山大学附属第一医院信息数据中心主任张武军带来智慧医院建设的实践分享

物联网开放平台构筑数智医院根基

物联网是医疗大数据的基础。为此，杭州医锐联科技有限公司提出了EALink多网合一的医疗物联网基础架构，简化了网络部署，降低了医院成本。而EALink能够打通底层数据采集与上层业务系统间的数据交互，以共性数据为基础，构建医疗物联网数据中心，从而实现数据的标准化、应用的开放化，真正解决物联网数据的广泛接入及临床业务的无缝对接。



杭州医锐联科技有限公司创始人兼CEO郑栋介绍EALink医疗物联网基础架构

Wi-Fi 6、IoT、5G融合网络助推智慧医院数字化变革

Wi-Fi 6、5G、IoT已经成为当下医疗场景中的核心技术。新华三集团将医疗内外网和5G网络进行融合部署，在新华三边缘安全方案加持下实现内外网络隔离的全新进化，将无线网络与物联网络进行完美融合。新华三Wi-Fi 6、IoT、5G融合网络将持续聚焦医疗六大业务场景：智慧病房、智慧门诊、智慧急诊、智慧后勤、智慧安防、智慧手术。



新华三集团无线产品线医疗解决方案架构师刘统方介绍Wi-Fi 6时代的医院融合网络架构

目前，新华三集团正依托智能联接战略，围绕“智能、融合、极简、可信、超宽”五大智能联接核心要素，服务更多客户，助推智慧医院的数字化变革。

智能：智能联接的基础

智能是智能联接的基础。新华三无线物联网的整体架构基于“智能联接”的网络战略，从终端感知到统一的数字平台整体支撑医疗业务系统和物联网应用，并利用Wi-Fi、IoT和5G融合网络技术构建全院互联的整体网络基础。

融合：智能联接的趋势

融合是智能联接的趋势。新华三统一的数字平台能够将终端应用进行解耦，实现管理、运维、业务的一体化，并可以接入医院各类终端，加强系统间的联动，从而提升诊疗效率。例如通过打通输液、体温和医护系统，减少人工输入环节，并将定位信息与安防进行结合，加强安全管理，从而提升医院整体化及精细化的管理能力。

极简：智能联接的目标

极简是智能联接的目标。新华三Wi-Fi 6所具备的快捷接入第三方终端、节省走线、多合一网关等特性可以更好满足医院多业务的接入需求。同时还支持标准lorawan协议，携手行业生态伙伴打造更加丰富和开放的物联网络。而在架构方面通过采用微服务架构，支持多协议统一管理，可快速迭代新增协议，实现不同协议之间的统一管理运维，最大程度提高了医院的管理效率。

可信：智能联接的保障

可信是智能联接的保障。新华三能够提供安全可信的立体化边缘安全方案，在内外网中可以实现控制报文和数据报文的完全分离，并通过隧道加密，实现内外网之间的完全隔离。另外，新华三基于安全态势感知以及防火墙/IPS等安全设备与无线系统之间的联动，可以将安全风险排除在无线网络之外，从而立体化的保障无线网络的安全与可信。

超宽：智能联接的实现

超宽是智能联接的实现。新华三布局企业级WLAN市场已有十余载，从创新性地引入三射频，到与IoT的融合，再到全球首发Wi-Fi 6 AP，新华三以Wi-Fi 6+5G+IoT的超宽泛联接不断助力医疗客户的全场景业务发展。以超宽胜任全场景速率需求，以广联接助力智慧医院业务发展。

总结

如今，依托新华三集团极智Wi-Fi 6所提供的高质量无线网络，智慧医疗正在跑出服务的“加速度”，通过统一平台打破各系统间的壁垒，融合网络、共享数据、简化诊疗流程，大大提高了医护人员的工作效率。而未来，新华三统一的数字底座、数字平台和业务应用，以及IOC运营平台，将为医疗科研事业、智慧医疗诊疗、智慧管理以及智慧服务提供全栈式的支撑保障能力，助推医院不断向智能化迈进。