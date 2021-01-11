F5 Networks以5亿美元收购边缘即服务初创公司Volterra

网络流量管理厂商F5 Networks近日宣布将以5亿美元的价格收购“边缘即服务”初创公司Volterra，其中包括4.4亿美元现金和6000万美元未来对价。

网络流量管理厂商F5 Networks近日宣布将以5亿美元的价格收购“边缘即服务”初创公司Volterra，其中包括4.4亿美元现金和6000万美元未来对价。

Volterra成立于2017年，于2019年11月走出隐身模式，提供的基于服务的基础设施平台旨在帮助企业跨公有云和私有云以及网络边缘的应用。

该平台可以帮助DevOps团队和NetOps团队缓解运营、安全和性能方面的挑战，因为其应用和数据通常分散在云或边缘环境中。对于DevOps团队而言，Volterra提供了对大型应用的管理，并降低了复杂性，而NetOps团队则可以简化跨云的应用到应用网络安全性。

Volterra的用户中包括不少财富100强企业中的小型企业，客户则包括软银集团，Kindred Group、Net One Systems、Cdiscount、Cober Test Systems和Digital Virgo。

对于F5 Networks而言，此次收购让其得到了所谓的“Edge 2.0开放式边缘平台”，通过克服了第一代边缘解决方案固有的挑战，改变了F5在企业应用和交付市场的地位。F5表示，Edge 2.0平台是把安全放在首位，同时提供了无限扩展能力。

F5总裁兼首席执行官FrançoisLocoh-Donou在声明中表示：“当前的边缘解决方案根本不足以满足当今的企业客户。是时候打破封闭的边缘系统了，否则构建、运行和保护应用只会让你痛苦不堪。我们借助Volterra的Edge 2.0平台推进了Adaptive Applications的发展愿景，解决企业客户面临的复杂多云环境，打造一套能够解决客户最大痛点的SaaS解决方案。”

根据Crunchbase和PitchBook的数据，在被收购之前，Volterra已经在两轮融资中筹集了7500万美元，投资方包括Samsung NEXT Ventures、Partech、Mayfield Fund、ITOCHU Technology Ventures、Khosla Ventures、M12和Telia Ventures。

预计此次交易将于今年第一季度完成。