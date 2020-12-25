微软与思杰牵头组建特别工作组 以应对全球勒索软件威胁

勒索软件困扰全球各地的计算机网络已经超过15年了。对许多人来说，中招勒索软件似乎是不可避免的，不是会不会中招，而是时间早晚的事。勒索软件任务组（The Ransomware Task Force）的成立就是为了改变这一窘境。

勒索软件困扰全球各地的计算机网络已经超过15年了。对许多人来说，中招勒索软件似乎是不可避免的，不是会不会中招，而是时间早晚的事。勒索软件任务组（The Ransomware Task Force）的成立就是为了改变这一窘境。

安全与技术研究所（Institute for Security and Technology）是个无党派、非营利性的组织。安全与技术研究所本周宣布成立勒索软件工作组。工作组创始成员包括主要的科技行业人士、网络安全公司、其他非营利组织、政策制定者、智库及法律专家。

勒索软件工作组由微软、Citrix、Mcafee和全球网络联盟（Global Cyber Alliance）等公司牵头。工作组创始成员认为勒索软件是个极大威胁，是个任何单个实体都无法解决的问题。成员称目标是“为公共和私人行动提供明确的建议，以显著减少这种犯罪带来的威胁”。

专家们将与特别工作组合作，密切审视整个 "勒索软件杀伤链"。特别工作组将不遗余力地进行各种调研，包括最初的感染点、相关指令及与控制服务器的通信以及在用户电脑上运行的反恶意软件应用程序等等的调研。

一个专门的网站将在明年1月份上线，工作组计划用两到三个月的冲刺时间迅速启动各项工作。

现在勒索软件的威胁比本世纪初出现的勒索软件复杂得多。过去的恶意软件是以个人为目标，赎金限于几百美元，而现在这些恶意软件已经演变成一种针对企业造成严重破坏的可怕威胁，其成本可能飙升到几百万美元。

2020年第三季度的平均赎金支付额接近25万美元，与去年同期比增长了近500%。

勒索软件构成的威胁风险远不止经济损失。德国一家医院2020年9月遭到勒索软件攻击，造成一人丧命的损失。