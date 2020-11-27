Gartner预测：2021年全球公有云最终用户支出将增长18％

Gartner预测，到2021年全球最终用户在公有云服务上的支出将增长18.4％，达到3049亿美元，高于2020年的2575亿美元。在COVID-19爆发之后，云转型的IT支出比例不断加速增长，预计到2024年，云将占全球企业IT总支出的14.2％，高于2020年的9.1％。

产业数据：

Gartner预测，到2021年全球最终用户在公有云服务上的支出将增长18.4％，达到3049亿美元，高于2020年的2575亿美元。在COVID-19爆发之后，云转型的IT支出比例不断加速增长，预计到2024年，云将占全球企业IT总支出的14.2％，高于2020年的9.1％。

财报数据：

VMware 2021财年第三季度财务报告：总收入同比增长8%，订阅和SaaS收入同比增长44%，占总收入的24%。

戴尔科技第三财季营收同比增长3%，达到235亿美元。客户端解决方案集团的营收达到创纪录的123亿美元，同比增长8%，运营利润为10亿美元。基础架构解决方案集团（ISG）第三财季营收为80亿美元，这是由于客户继续将更多支出用于远程办公和维系业务连续性的解决方案所致。其中，存储业务营收为39亿美元，服务器和网络业务营收为42亿美元。

Nvidia发布第三季度财报，该季度Nvidia在不计如股票薪酬等特定成本的每股利润为2.91美元，收入创下新高，达到47.3亿美元，同比增长57％。

Pure Storage以提供基于闪存的硬件和软件存储产品而闻名。第三季度财报在不计入股票薪酬等特定成本下每股盈利1美分，收入为4.106亿美元，较去年同期减少4％。

Nutanix第一财季财报在不计入如股票薪酬等特定成本的情况下每股亏损44美分，收入为3.128亿美元，此前华尔街预期的每股亏损为57美分，收入为2.9934亿美元。

思科公布第三季度财报，收益和收入均超出华尔街的预期。该季度思科在不计入股票补偿等特定成本的利润为每股76美分，收入为119亿美元，此前华尔街的预期是每股利润70美分，收入118.5亿美元。思科在一份声明中表示，按年率计算思科的收入下滑了9％，是思科连续第四个季度收入下滑。