打造极智Wi-Fi 6网络 新华三引领智慧校园建设驶入新航段

近日，紫光股份旗下新华三集团携手华中科技大学在线上举办了“Wi-Fi 6时代，智慧校园建设研讨会”，共同探讨高等教育信息化建设的理念和趋势，以及Wi-Fi 6时代校园无线网络建设的思路，并分享了“一张网络，一个平台”的融合架构。

当前，智慧校园建设正在全国范围内稳步推进，“十四五”重点工作要求，校园内要全面部署IPv6，建设具有内生安全的智慧校园。同时，线上教学、AR/VR体验、4K多媒体教学等新型教学应用日益普及，学校需要构建统一的网络基础设施，以提升无线传输效率，打通数据壁垒，加速智慧校园的建设。

近日，紫光股份旗下新华三集团携手华中科技大学在线上举办了“Wi-Fi 6时代，智慧校园建设研讨会”，共同探讨高等教育信息化建设的理念和趋势，以及Wi-Fi 6时代校园无线网络建设的思路，并分享了“一张网络，一个平台”的融合架构，就全域连接、高密接入、无线物联网的统一运维管理提出了解决方案。

信息化与教育教学的深度融合

华中科技大学教授于俊清在研讨会中以《新时代高校信息化工作探索与实践》为主题做了精彩分享，他指出，“目前网络强国、疫情防控常态化等背景给校园信息化建设提出了新的要求：突出“以用户为中心”、运用互联网思维，与教育教学深度融合；为学校建成世界一流大学提供坚强有力的信息化支撑；构建信息化建设命运共同体，成为未来建设方向。”

于俊清认为，“目前智慧校园应该建立一种保障体系（五好）：一个好体制、一个好预算、一个好规划、一支好队伍、一套好制度。在数据层面建成学校基础数据库。在业务层面建成统一交换与共享平台、消除信息孤岛。同时要解决学校信息化建设最后一公里的问题：提升数据质量、敏捷配置、快捷填报、考核灵活、决策支持。”

校园网络智动化：网随人动，极简运维

Wi-Fi 6时代，校园网络建设愈发复杂，有线网、无线网、专网多网交互、多校区、家属区各地分散。教职工终端、学生终端、物联终端五花八门，网络建设面临着终端移动化和业务多元化，以及运维复杂化等挑战，如何做到安全、灵活、简化的网络部署与运维已经迫在眉睫。

新华三集团园区网络解决方案架构师张东亮指出，“新华三AD-Campus为解放信息中心生产力而生，通过网随人动2.0、智慧物联、先知保障等技术，可以让业务部署效率提升80%、运维管理效率提升90%。另外，此系统在业界率先实现了名址绑定，创新性地改变了IP地址分配方式，为校园网络实现对用户管控的极简化开辟了新的思路。而新华三AD-Campus方案的核心价值就是让师生移动更省心、终端管控更简单、业务上线更高效、网络运维更智能，从而解放信息中心生产力，为教育信息化的长久发展夯实信息底座。”

极智联接：一张网络，一个平台

在新华三集团无线产品专家郝事通看来，“智慧校园的建设趋势是从联接层面，实现有线、无线、IoT以及移动通信的全域融合联接，在统一平台的加持下，向下完成南向感知层的数据采集，实现数据治理，北向提供面向校园业务部门的业务应用；最终实现教学业务的变革，助力构建无处不学习，处处可学习的校园。”

在智慧校园无线物联方案构架中，新华三集团提出了“一张网络，一个平台”的建设理念，首先One Net（一张网络）利用人联网全场景覆盖、物联网全场覆盖实现人与物融合一网承载，构建智能互联校园的网络基础。其次One Platform（一个平台）通过对物联业务的数据统一采集、业务统一管理，构建了智能感知校园的数据基础。在此理念下，网络层能够通过Wi-Fi以及物联网融合网关实现对诸如电脑、门锁、资产标签等智慧终端的全面感知，而平台层可以通过南向接收智慧终端的关键数据，并打破不同业务系统之间的数据壁垒，实现数据联动，为北向业务使能提供数据条件。

极智Wi-Fi 6：校园全场景无线覆盖

智慧校园建设理念已经从管理信息化向服务信息化转变。新华三集团针对校园信息化建设的现状，提出了服务教学的全场景无线解决方案，助力立德树人的宿舍场景解决方案、服务管理的弱电机房智慧监控解决方案和资产管理解决方案。

在无线覆盖方面，新华三集团利用高密Wi-Fi 6，能够轻松满足数字化教学场景对无线网络的需求。极智Wi-Fi 6产品家族共包含18款产品，而通过WA6638i（极端高密场景：图书馆）、WA6638（中等高密场景：教室、实验室）、WA6330（普通高密场景：办公室）三款比较有代表性的产品组合，就能轻松做到对不同场景密度的无线覆盖及更加经济与合理化的搭建。

无线智简运维：助力网络无损自愈

在运维方面，基于新华三集团云构架的无线智简运维，可以轻松实现网络故障与问题的可视化。而网络自愈功能则能基于大数据分析，时刻检测空口环境的变化，并逐步自动优化全网频谱分布，实时保障用户的网络体验，从而为全面获取精准数据夯实了基础。

新华三集团通过在无线领域的深厚积累，以及对教育行业经年累月的不断深耕，对智慧校园网络建设有着深刻理解与洞察，极智Wi-Fi 6解决方案能够更好的帮助校园构建无处不在、可靠高效的无线网络，满足高密场馆、学校宿舍、校园物联等众多场景连接的需求，进一步提升智慧校园网络建设能力与信息化服务水平，为学校教书育人，立德树人铺平了道路。