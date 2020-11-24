盘点：2020年最酷的10家物联网初创公司

根据Gartner今年10月发布的对402位受访者的调查结果显示，尽管COVID-19带来了影响，仍有大约47％的企业计划增加物联网投资，而计划减少投资的受访者占到了35%。

机遇无处不在

尽管疫情给某些垂直领域的物联网需求带来了冲击，但仍然有很多企业组织计划投资物联网。

根据Gartner今年10月发布的对402位受访者的调查结果显示，尽管COVID-19带来了影响，仍有大约47％的企业计划增加物联网投资，而计划减少投资的受访者占到了35%。

这意味着，随着企业组织希望进行预测性维护和状态监控等工作，那些开发物联网新产品的初创公司仍然是有机会的。降低疫情风险的需求，也迫使企业组织去寻找能够有助于执行社交隔离、测温、密切接触者追踪的技术。

下面就让我们来看看今年这10家热门物联网初创公司，这些公司关注范围广泛，从用于物理空间监控的机器学习技术，到针对联网设备的安全和分析功能。

EDJX

首席执行官：John Cowan

EDJX旨在利用现有的或者重新设计的基础设施为物联网应用构建全球最大的边缘计算网络。

这家总部位于美国北卡罗来纳州罗利的边缘计算初创公司在今年10月启动了Edge Delivery Platform的公开测试，宣布建立新的合作伙伴关系，加速边缘解决方案的部署和变现，同时也宣布获得来自投资方的300万美元融资。

EDJX新推出的EdjBlock是一种预先集成的边缘计算基础设施，融合了超大规模数据中心厂商ITRenew的服务器、Virtual Power Systems软件定义的电源控制，再加上EDJX软件，大大降低了总拥有成本。

Everactive

首席执行官：Bob Nunn

Everactive开发了一款名为Eversensor的无电池传感器，其中包含了多种传感器，通过多种能源形式（室内太阳能、振动和热能等）进行供电。

这家位于美国加州圣克拉拉的初创公司将Eversensor作为多合一产品的一部分提供给客户，该产品中还包括了硬件、配置、无线网络和数据管理功能。Everactive表示，Eversensors可以持续使用20年无需进行日常维护。

Everactive推出了两种产品：一种用于流陷阱监控，一种针对机器健康情况监控，两者都提供了经过Evercloud软件的详细分析功能。

Kinexon

董事总经理：AlexanderHüttenbrink、Oliver Trinchera

Kinexon开发的物联网和可穿戴产品可用于社交隔离、密切接触者追踪、运动员现场数据收集和分析等方方面面。

Kinexon总部位于德国慕尼黑，今年11月宣布已经从欧洲投资银行获得1500万欧元的风险债务贷款，用于扩大在欧洲、美国和亚洲的市场份额，以及支持数据分析功能和AI产品的研发。

今年，Kinexon推出了一款名为SafeZone的产品，该产品通过员工佩戴的腕带，当员工与另一位员工离得太近时会发出提醒。除了传统使用场景之外，Kinexon的产品还被美国大学联盟之一的东南联盟采用，用于在2020足球赛季期间加强对人员的追踪。

Kloudspot

首席执行官：Guillermo “G” Diaz

Kloudspot提供了一款态势感知和情报平台，可以对物理空间进行监控和分析。

这家位于美国加州桑尼维尔的初创公司最近推出了一个新的QuickStart捆绑包，该捆绑包是一个多合一的软件包，产品覆盖了测温、PPE检测、一键式联系人追踪、容量监控等，可以帮助企业组织降低病毒传播的风险。

今年早些时候，Kloudspot任命前思科资深高管Guillermo “G” Diaz为新任首席执行官，还聘请了另一位前思科资深高管Karyn Scott担任CMO，他也曾在AppDynamics和Flexport中担任过重要职务。

Medigate

首席执行官：Jonathan Langer

Medigate的安全和分析平台可以帮助医疗企业组织识别、管理和保护医疗设备，包含了一个庞大的医疗设备和协议数据库。

今年9月，这家总部位于纽约布鲁克林的初创公司表示，已经在由投资方Partech领投的B轮融资中获得3000万美元资金。

Medigate也在今年达成了一些重要的合作伙伴关系，包括与戴尔和VMware合作开发的Medigate Healthcare Protection解决方案，该方案结合了Medigate软件、戴尔服务器以及VMware的零信任实施和微细分功能。

Ordr

首席执行官：Greg Murphy

Ordr是一家由前Aruba管创立的物联网安全初创公司，采用人工智能来自动识别、保护和划分网络上的设备。

去年，这家总部位于美国加州圣克拉拉的初创公司走出的隐身模式，宣布由前Aruba首席执行官Dominic Orr担任董事长，前Aruba高管Greg Murphy担任首席执行官。迄今为止，Ordr已经从包括风险投资公司TenEleven Ventures和种子投资方Wing Ventures等投资方那里获得了1650万美元。

今年5月Ordr启动了全球合作伙伴计划，为解决方案提供商提供多种方法保护和控制企业IT网络上的联网设备。几个月后，Ordr公布了一项新的IoT Discovery Program计划，让合作伙伴可以更为便捷地通过即插即用传感器帮助客户发现“影子”物联网设备。

Phizzle

首席执行官：Ben Davis

Phizzle旨在通过软件堆栈让物联网部署更具可扩展性和效率，从而使低功耗的边缘设备能够提供服务器级的性能水平。

这家位于美国旧金山的初创公司提供的EDGMaker软件堆栈可以将路由器、网关和交换机等边缘设备的电源效率提高至少5倍，使功率在40瓦或以下的设备能够以200瓦的性能运行服务器。

今年5月Phizzle表示，一家财富100强制药企业成为了该公司的首家客户，该企业将使用EDGMaker实现颗粒计数器和pH平衡器等设备的自动管理，从而大大节省运营成本。在这之后，Phizzle先后聘任了两位重要高管，前思科高管Jeff Cristee担任首席营收官，前SGI高管Brian Freed担任产品高级副总裁。

Senet

首席执行官：Bruce Chatterley

Senet致力于为物联网设备部署扩展远距离WAN提供接入平台、支持工具和托管服务。

今年9月，这家总部位于新罕布什尔州朴茨茅斯的初创公司表示，已经在Fisk Ventures领投的融资中获得了1600万美元资金。

Senet也和无线网、物联网和视频技术分销商Symmetry Electronics建立了新的合作关系，让客户能够使用Senet LoRaWAN开发者资源，以及访问Senet网络进行开发。

Skylo

首席执行官：Parthsarathi“ Parth” Trivedi

Skylo的服务通过卫星连接NB-IoT网络，提供价格合理且无所不在的物联网连接。

Skylo总部位于美国加州圣马特奥，在完成了对主要企业和政府客户的成功试水之后，在今年1月走出的隐身模式，获得包括软银集团在内的投资方1.16亿美元的资金。

Skylo表示，其连接服务的起价为每个用户1美元，模块价格低于100美元，服务成本比现有卫星产品低95％，这将有助于为农业、渔业、铁路和物流等行业提供大规模的、价格可承受的接入。

Zerynth

首席执行官：Gabriele Montelisciani

Zerynth旨在通过开发工具以及操作系统和设备管理器来帮助开发人员、系统集成商和企业加速物联网应用开发。

今年9月，这家位于意大利比萨的初创公司表示，已经在由Vertis Venture 3 Tech Transfer领投的A轮融资中获得了200万欧元资金。

Zerynth与主流云服务提供商以及多家半导体公司建立了合作伙伴关系，通过其软件支持多个开发板。Zerynth还提供了4ZeroPlatform即插即用设备，为那些希望从旧的和现代的工业设备中收集数据的系统集成商提供了机器到云的接口。