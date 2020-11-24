深圳网络安全大会即将召开发布五大亮点海报

11月28日至29日，“湾区创见·2020网络安全大会”将在深圳国际会展中心拉开序幕。这是华南地区举办的首个网络安全大会，会议齐聚了安全领域的诸多大咖，五大亮点海报正式发布。

11月28日至29日，“湾区创见·2020网络安全大会”将在深圳国际会展中心拉开序幕。这是华南地区举办的首个网络安全大会，会议齐聚了安全领域的诸多大咖，五大亮点海报正式发布。

本次大会以“新基建 新安全”为主题，聚焦5G、人工智能、云计算、大数据等前沿科技应用带来的全新安全问题，并以提升粤港澳大湾区网络安全产业影响力，推动大湾区全面交流、深度交融为目标。

本次发布的系列海报，充分展现了网络安全大会的诸多亮点：极高的规格与全国性的影响力、“5G+AI”的重磅议题前沿探讨、湾区明星企业踊跃参与、网鼎杯决赛与 TECHSPARK星星之火IT创新大赛的联袂登场， “2+15”论坛提供丰富的议程安排。

同时，海报对“网络安全看深圳”这一主题进行了全面展现，一方面凸显了深圳在我国网络安全整体布局中的关键地位，另一方面也彰显了筹办本次大会对于进一步激发深圳网络安全产业的活力、推动深圳的数字化经济发展的重要意义。

深信服是生于湾区、长于湾区的国内知名网络安全厂商，也是本次大会的协办单位。深信服将发挥自身优势，全力协办好本次大会，与其它参会企业一起，共建具有全球影响力的网络安全新高地。