盘点：2020年最酷的10家网络初创公司

COVID-19新冠病毒大流行导致全球许多企业关门，并让大多数员工不得不在家办公，这意味着几乎在一夜之间，原本主要由公司总部和分支机构流量构成的企业网络，突然需要转向全新的流量模式和使用模式。

改变网络市场游戏规则

可以肯定地说，2020年是充满挑战的一年，迫使IT行业以前所未有的速度向前发展。

COVID-19新冠病毒大流行导致全球许多企业关门，并让大多数员工不得不在家办公，这意味着几乎在一夜之间，原本主要由公司总部和分支机构流量构成的企业网络，突然需要转向全新的流量模式和使用模式。

与此同时，边缘网络正在兴起。新的应用场景不断涌现，医疗设施和学校设施需要在停车场和零售商店之间建立连接，而餐厅需要随停随取服务，更不用说物联网的全面兴起。这些新的需求为众多的网络初创公司带来了新的机会，而这些企业通过多云网络解决方案、数据中心软件产品、网络即服务以及利用蜂窝技术（LTE和5G）的解决方案开始在业界崭露头角。

下面就让我们来看看10家最热门的企业网络初创公司都有谁。

Alkira

首席执行官：Amir Khan

多云网络初创公司Alkira在今年4月凭借Cloud Services Exchange（CSX）走出隐身模式，这款统一的按需提供的产品，让客户可以根据实际使用情况付费，让云架构师和网络工程师在几分钟内就能构建和部署多云网络。

Alkira总部位于美国加州圣何塞，得到了来自Sequoia Capital、Kleiner Perkins和GV（前身是Google Ventures）投资，今年8月Kleiner Perkins和Sequoia Capital在Alkira的A轮融资中领投，GV则加入了后续轮的融资，使得Alkira的总融资金额达到3000万美元。

Alkira表示，将主要通过渠道合作伙伴进入市场。

Apstra

首席执行官：David Cheriton

Apstra是一家基于意图的网络初创公司，于6年前成立，其平台简化了数据中心网络管理例如网络的自动化、故障排除和安全性。

Apstra总部位于美国加州Menlo Park，该公司在今年3月启动了首个正式合作伙伴计划：Apstra Partner Advantage Program，该计划让合作伙伴可以与Apstra展开合作、共同发展，瞄准了那些正在寻求差异化的、可以很好兼容第三方网络产品的数据中心网络自动化解决方案的系统集成商和经销商。

Celona

首席执行官：Rajeev Shah

企业5G初创公司Celona在今年11月刚刚走出隐身模式，Celona的平台让LTE和5G变成企业连接的一个可靠且可行的无线选择。Celona表示，第一代Celona平台将支持创建4G/LTE专用网络，随着更多具有5G功能的设备投放市场，计划在2021年下半年推出5G平台。

Celona总部位于美国加州库比蒂诺，成立有一年的时间，是由几位前高通和思科员工创立的，他们在芯片组、云软件、Wi-Fi和蜂窝解决方案等产品方面拥有丰富的开发经验。

Celona计划通过该渠道开展所有业务。

EdgeQ

首席执行官：Vinay Ravuri

EdgeQ是一家自称为5G片上系统的公司，11月刚刚走出隐身模式，计划通过5G将AI引入网络边缘。EdgeQ的平台将针对特定垂直领域，包括制造、建筑、能源、汽车、仓储和监控。

EdgeQ总部位于美国加州圣克拉拉，拥有90名员工，是前高通、英特尔和博通的半导体、5G、Wi-Fi和AI行业资深人士创立的。EdgeQ在11月刚刚宣布获得5100万美元的融资。

For2Fi

首席执行官：Andrew Gregoire

For2Fi是在今年刚刚创立的，共同创始人、首席执行官、同时也是前MSP创始人Andrew Gregorire敏锐地看到了商用LTE解决方案存在的市场空白。

For2Fi总部位于美国马萨诸塞州福尔里弗，计划把无线LTE产品引入这个市场。For2Fi的高速无线服务非常适合那些偏远的、需要立即接入的企业。在今年8月四级飓风劳拉袭击美国路易斯安纳州之后，For2Fi与解决方案提供商Last Mile Strategies展开合作帮助当地企业迅速恢复了网络连接。

For2Fi表示，将完全通过渠道进入市场。

Geoverse

首席执行官：Rod Nelson

自2017年以来，下一代连接提供商Geoverse一直在为企业客户设计、部署和运营私有LTE网络。Geoverse的5G/LTE私有无线网络产品可以让用户和设备无缝且安全地在公共运营商网络中漫游。

Geoverse总部位于美国华盛顿州贝尔维尤，在今年11月任命了Bob Gault担任该公司首席商务官，他负责Geoverse的销售和市场营销，曾任Extreme Networks首席营收官。

PacketFabric

首席执行官：Dave Ward

PacketFabric成立有三年时间，专注于为可扩展的专用连接提供“网络即服务”平台。 PacketFabric在今年1月表示，其托管云连接平台可以提供更大的容量，更低的每月经常性成本，以及支持AWS、微软Azure、Google Cloud Platform和Oracle Cloud的支持。今年4月，前思科工程技术总监、首席架构师Dave Ward加入PacketFabric担任首席执行官。

PacketFabric总部位于美国加州卡尔弗城，今年8月与Cloudflare合作发布了Cloudflare Network Interconnect，两家公司表示，这将为物理网络边缘带来完整的网络功能。

Stateless

首席执行官：Murad Kablan

网络初创公司Stateless给市场带来了一款具有虚拟网络功能的企业软件平台，例如防火墙和负载平衡器等功能都可以以服务的形式提供给客户。

Stateless成立有三年时间，已经得到了风投公司的支持，最近推出了Centric Networking技术解决方案Luxon，让企业无需购买昂贵的网络硬件即可完成复杂的营销任务。

Teridion

首席执行官：Yaron Ravkaie

云广域网初创公司Teridion提供了公有云WAN服务，该服务可提供全球覆盖、无限带宽和水平扩展。这家总部位于美国加州圣何塞的公司表示，Teridion网络是基于Teridion Curated Routing技术的，可以将WAN加速技术与度量驱动的路由优化相连接。 Teridion旗舰平台Teridion for Enterprise可以与第三方SD-WAN解决方案进行集成。

Teridion成立于2014年，今年1月宣布Ravkaie接替Sae Gillai担任Teridion公司的首席执行官，后者是一位前HPE高管，自2017年以来一直掌管Teridion。

Uplevel Systems

首席执行官：Tom Alexander

Uplevel Systems成立有五年时间了。这家公司表示，他们的Uplevel Systems为小型企业提供了一种简化的IT管理服务方法，可以通过MSP合作伙伴提供服务。如今，Uplevel的解决方案包括防火墙、IPS、安全DNS、VPN和其他各种产品。

今年8月Uplevel Systems推出了Equipment Purchase Program计划，这种新的购买模式让MSP以预先购买选项的形式，向最终客户提供更多扩展的IT选项。Uplevel表示，这项新计划给那些办公点分散、或者员工远程办公的企业，提供了一种采购急需IT产品的方式，包括预先购买硬件或者每月订购。