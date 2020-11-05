鲲鹏展翅 掀起产业创新与发展的先机

由江苏省工信厅、南京市人民政府指导，南京市江北新区管理委员会、江苏鲲鹏昇腾生态创新中心共同主办的鲲鹏昇腾生态大会（江苏）于11月5日隆重举行。本次大会正式发布了江苏鲲鹏昇腾创新中心2.0。

当前，以新一代信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革正在加速推进，作为面向未来的关键性核心技术，算力与人工智能将成为构成数字经济的关键要素之一，同时也是未来技术发展的核心竞争力与制高点。而多样性算力和人工智能不只局限于技术层面，更将成为一个完整的技术和商业生态，需要政府、行业组织、软硬件企业、上下游产业链和最终用户各方的协同配合与共同培育。

在此背景下，由江苏省工信厅、南京市人民政府指导，南京市江北新区管理委员会、江苏鲲鹏昇腾生态创新中心共同主办的鲲鹏昇腾生态大会（江苏）于11月5日隆重举行。本次大会正式发布了江苏鲲鹏昇腾创新中心2.0。

而最引人瞩目的是，在大会中进行了北联国芯系列项目的签约仪式，其中对10家企业进行了授牌，并对包括9家企业的首批项目进行了签约仪式，包括：南京云创大数据科技股份有限公司、江苏荣泽信息科技股份有限公司、南京信易达计算技术有限公司、航天壹进制（南京）数据科技有限公司、江苏鸿程大数据技术与应用研究院有限公司、南京信大气象科学技术研究院有限公司、上海鲲鲸云股份有限公司、江苏润和软件股份有限公司、北京易捷思达科技发展有限公司。

据了解，面向“十四五”，江苏省工信厅将进一步鼓励和推动江苏软件产业集群完成多样性算力的技术适配和商业模式设计，并积极推动建设江苏技术图谱，依托工信平台，汇聚行业应用和上下游供应商，建设江苏数字京津建设，推动软件适配、硬件兼容等工作，并将进一步促使鲲鹏计算产业成为全省的算力标准之一。

因此，江苏地区的多样性算力发展将进入快车道。目前，包括北联国芯、润和软件、云创大数据等众多软硬件企业都在积极与鲲鹏形成生态合力，为江苏地区包括政府、金融、制造、电力和数据安全等领域数字化转型提供产品与技术支撑，打造出更加贴近用户需求的解决方案，并围绕鲲鹏计算产业生态和昇腾计算产业生态助推江苏及南京江北新区的快速建设与发展。

北联国芯：聚焦全行业 深度适配用户需求

据了解，到2023年，全球计算产业投资空间将达1.14万亿美元，中国计算产业投资空间接近全球10%，今天越来越多的企业在迈入到万亿级的计算产业蓝海，作为一家计算领域的综合制造企业，北联国芯定位在计算产品的研发及生产制造，致力于成为国产自主可靠生态体系的中坚力量。

目前，北联国芯正身处于江苏鲲鹏和昇腾产业的生态之中，并紧密围绕鲲鹏和昇腾技术路线打造产品，为南京江北新区三区一平台、两城一中心的快速搭建提供了产品和技术的有力保障。

今后，依托鲲鹏+昇腾的核心计算基础，北联国芯将紧密围绕鲲鹏+昇腾计算路线进行产品迭代与发布，为包括政府和泛政府领域：金融、能源、医疗、电力、教育、运营商，以及行业ISV合作伙伴在内的众多行业提供产品与服务。北联国芯将进一步集聚多方资源，深度贴合行业客户需求，形成聚焦全行业的、更适配的软硬件整体解决方案。

润和软件：打造开放、自主、创新的生态

润和软件是中国领先的产品与解决方案提供商与平台运营商，最擅长为行业客户与应用端提供行业软件应用产品，通过结合鲲鹏+昇腾领先的智能算力、应用算法等底层基础能力，与鲲鹏形成天然的互补性。而为了更加充分整合并释放鲲鹏的基础平台能力与润和软件的行业能力。润和软件公布了《鲲鹏解决方案发展计划》，提出要成为“中国基础软件的领先者”，发展计划全面涵盖从底层基础系统到中间件、到上层业务应用等解决方案。

面向金融领域，通过与鲲鹏合作，润和软件为金融机构传统业务的数字化升级提供了Fintech整体解决方案与综合服务。在物联网领域，结合鲲鹏+昇腾的算力基础，润和软件为智能电力、零售、汽车行业等用户打造了端到端软硬件一体化的IoT赋能平台。

另外，基于鲲鹏服务器、存储、昇腾AI计算平台，通过与北联国芯全面兼容的产品与解决方案，润和软件实现了对包括银行业务中台BOSent、银行智慧营销服务平台、边缘计算操作系统HopeEdge、容器云平台HopeContainer、企业级数据库系统HopeBase、企业级操作系统HopeStage在内容的众多系统的轻量化与安全设计。值得一提的是，企业级安全操作系统HopeStage OS结合鲲鹏计算平台的企业级Linux操作系统HopeStage Enterprise Linux提供了丰富多样的硬件支持及高效、稳定、安全的运行环境。

面向未来，润和软件将与鲲鹏进一步形成优势互补、着力提升产业深度，不断优化和繁荣计算产业，合力打造出一个开放、自主、创新的生态环境。

云创大数据：支撑超高容量、超高性能、节能环保的云存储平台

云创大数据推出的cStor融合存储系统G1000系列是一款完全自主的高性能云存储产品，基于鲲鹏和北联国芯的自主计算平台，结合云创自主核心产品cStor云存储系统软件，具有超高容量、超高性能、节能环保等特性。

此外，借助北联国芯基于鲲鹏技术路线的计算产品，G1000系列提供了软硬件一体化的融合云存储架构，以及可视化管理等能力，可广泛应用于对自主可靠具有较高要求的海量数据存储、云计算平台、对象存储服务和数据灾备等场景。

除此之外，基于云创大数据自身在云存储、大数据、云计算产品研发和整体解决方案的能力，再结合北联国芯及鲲鹏架构，以及昇腾AI训练计算平台及AI推理计算平台，能够为包括交通、教育、医疗、环保、地震等众多行业领域的业务突破提供坚实有力、安全可靠的基础算力平台。

鲲鹏生态：致力于打造安全可靠的行业科技数字底座

鲲鹏生态的战略是结合行业打造从操作系统、系统平台、中间件、行业应用的端到端解决方案。鲲鹏计算产业将基于鲲鹏架构打造坚实的算力底座，并联合行业TOP伙伴构建平台+生态战略，为新基建提供澎湃算力。

截至目前，鲲鹏生态已经汇聚产业链上下游数百家优秀企业和百万名杰出开发者，覆盖十三个国计民生行业，汇聚1200余家软硬件企业，超过200家基础软件生态伙伴已经完成鲲鹏兼容性认证，鲲鹏产业整体投资规模已超150亿元。

未来，随着新基建的加速推进，新一代的技术变革必将让江苏进入新的提升阶段，依据“十四五”对信息化发展的要求，江苏省将深化技术创新和改革创新，提升产业技术能力和产业能力水平，充分调动各方资源，加快建设以5G、互联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心等为代表的信息技术支持，进一步鼓励和推动江苏软件产业集群完成多样化算力的技术适配和商业模式设计，这必将促成鲲鹏计算产业及生态的持续健康发展。人心齐、泰山移，相信通过鲲鹏计算产业生态的持续建设与发力，必将加速推进江苏新旧动能转换和优势传统产业的数字化转型升级，进而保障经济与社会的高质量发展。