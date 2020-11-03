2020数智治理领航者峰会｜郑州高新区打造智慧“实验场” 让智慧产业加速腾飞

郑州高新区以开创性的思维提出了将全区作为智慧城市的“实验场”，为99平方公里的土地上的80万人口和各高新技术企业，提供广阔的发展空间。

11月6日，“新基建的紫光探索与创新”——2020数智治理领航者峰会即将启幕

“智慧城市”被定义为：运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。

当前，在河南这片热土上，智慧城市建设可谓“遍地开花”，从新型智慧城市建设被列入《2020年河南省数字经济发展工作方案》重点工作的首项就可见其分量之重。方案提出，今年要推动以省辖市为主体加快新型智慧城市建设，创建一批特色鲜明的新型智慧城市示范市；支持各地建设一批智慧社区试点，依托新型智慧城市统一的中枢平台“城市数字大脑”，创新线上、线下联动服务模式，开展社区网格化管理、智慧生活圈、智慧停车、智能快递柜等智慧应用。

然而，智慧城市想要真正“落地生根”却并非易事。作为国家级高新技术产业开发区，郑州国家高新技术产业开发区（以下简称“郑州高新区”）是河南省第一个开发区，在30余年的发展历程中，逐渐由单纯的产业区发展为如今的科技新城。目前，河南省约1/3的高新技术企业汇集于此，人口规模已达80万。在区域经济与人口的快速发展中，政府的管理水平正在不断受到更多挑战，如何提升行政服务效率，让产业稳健发展，打造宜居新城，已成为城市管理者面前的难题。

为此，郑州高新区前瞻性地实施“智慧服务型政府”、“科学决策型政府”和“开放创新型政府”建设。在建设过程中，郑州高新区管委会面临着数据分散、不连通、标准不统一等一系列典型问题。而郑州高新区需要考虑的不仅仅是解决数据的各项问题，还要全面落实国家政策，让智慧城市成功在郑州“落地生根”，带动高新区信息产业的进一步发展，打造对高技术人才的核心吸引力。这是一个巨大的挑战。

“1+3+N”模式建设新型智慧城市

2018年，在经过多轮考察与研究后，郑州高新区正式提出名为“智慧高新”的建设计划，以云平台为支撑，以全面感知、互联互通和大数据开发利用为核心，以组织、资金、人才为保障，开展“1+3+N”模式的新型智慧城市建设。为了实现以上目标，郑州高新区以开创性的思维提出了将全区作为智慧城市的“实验场”，为99平方公里的土地上的80万人口和各高新技术企业，提供广阔的发展空间。

而“1+3+N”是指核心支撑“一平台”，即支撑郑州高新区新型智慧城市建设的智慧城市云平台；城市运行“三中心”，包括智慧城市大数据中心、数智治理中心；多元服务“N应用”，将建设以智慧教育、智慧交通为重点的惠民服务应用，建设以互联网＋政务、智慧环保为重点的政务应用，建设以企业服务平台、经济运行平台为重点的产业应用。

首个“五位一体”多功能复合型指挥中心

早在2017年，以紫光股份旗下新华三集团为代表的多家高新技术企业陆续入驻郑州高新区，并开始协助当地政府、企业开展数字化转型等工作。尤其是郑州高新区与新华三共同打造的郑州高新数智治理中心，目前为全国首个“五位一体”的支撑新型智慧城市运行的多功能复合型指挥中心，其以高新区城市数据引擎作为高新区智慧化、信息化建设中枢，向上建设IOC可视化平台、经济运行系统等展示分析系统，助推区内智慧产业升级发展。

作为高新智慧新城的缩影，郑州（国家）高新区智慧城市实验场同时也是兼备城市运营指挥、智慧产业、企业共享展厅、会议会展、参观体验等多种功能的综合性建筑。中心内分别设有市民体验厅、城市客厅、智慧产业厅、运营指挥中心与多功能厅，并通过指挥中心、三维城市实景、城市数字大脑实现城市管理的全局总览、应急指挥与指挥决策。

建立感知、互联、管理、决策的数据支撑

为了更好地解决数据互联互通等难题，新华三集团帮助郑州高新区建立城市数据引擎，其整合了统一支撑平台、公共资源引擎、数据服务引擎、数据分析引擎等平台，并利用其中的IOC可视化平台作为城市数据引擎感知、互联、管理、决策的总体数据平台支撑，目前已经实现了对31个部门、80万人口、33000余家企业相关数据的汇集，其中包括物联网的感知数据、委办局的业务数据、企事业单位数据等，为城市综合决策提供了强有力的数据支持。

除此之外，为了满足以人民为中心的要求，做到百姓爱用、基层好用、决策管用和社会受用的目标。数智治理中心还专门搭建了六个一平台，建成要素一张图、服务一门户、大脑一朵云、应用一张屏、协同一张网、治理一平台的基础架构。并在此基础之上搭建了城市操作系统，目前已经投入包括城区治理、民生幸福、经济运行、人居环境、生态环保等应用。

“五个统一”打破政务“信息孤岛”

基于城市数字大脑的业务框架，新华三集团不仅与郑州高新区实现深入合作，同时也为河南省打造了政务大数据平台、数据协同平台及数据安全运行空间，通过“五个统一”（统一标准、统一索引、统一枢纽、统一引擎、统一门户）的政务大数据平台打破了政务“信息孤岛”，推动数据共享，释放数据价值，为智慧城市建设奠定了坚实的基础，直接助推“最多跑一次”进入深水区，材料填报减少30%，办事时间缩短40%，并实现数据可用不可见，让数据的使用更加放心。

未来，郑州高新区将依托与新华三集团共同打造的智慧城市运营中心及数智治理指挥中心的平台基础，更加深入广泛的赋能整个智慧高新的整体建设与发展，为建设宜创、宜业、宜居的智美新城，并把郑州高新区建设成为智慧应用最深厚、智慧产品最丰富，智慧技术最先进的数智治理示范区、智慧城市实验场、智慧产业科创城发挥出强大潜力。

“新基建的紫光探索与创新”——2020数智治理领航者峰会即将启幕

11月6日，主题为“新基建的紫光探索与创新”的2020数智治理领航者峰会将于郑州（国家）高新区智慧城市实验场隆重举办。在峰会主论坛中高新区相关领导及新华三集团代表将以智慧治理为主线为我们带来城市建设与治理的精彩内容分享，分论坛也将提供智慧应用案例分享及参观体验。届时，2020数智治理领航者峰会将为您呈现出一场围绕智慧城市建设与治理的饕餮盛宴，在此诚邀您的关注参与！