新华三集以“安全赋能” 共建合肥网络与信息安全产业链

在“主动安全·共筑产业生态”为主题的2020 HCS合肥网络安全大会上，紫光股份旗下新华三集团、中国电信携手合作伙伴一起加入合肥市网络与信息安全产业链，形成了安全产业集群发展效应，为持续提升产业链稳定性和竞争力提供了保障。

在“主动安全·共筑产业生态”为主题的2020 HCS合肥网络安全大会上，其中最值得整个安全产业去关注的一个焦点就是合肥市网络与信息安全产业链的正式发布。紫光股份旗下新华三集团、中国电信携手合作伙伴一起加入合肥市网络与信息安全产业链，形成了安全产业集群发展效应，为持续提升产业链稳定性和竞争力提供了保障。

新华三集团副总裁、安全产品线总裁 孙松儿

新华三集团副总裁、安全产品总裁孙松儿在接受采访时表示，“早在2017年新华三来到合肥之后，就与积极推动‘安全谷’的建设，希望与政府一同将合肥打造成一个中国特有的信息安全产业基地。合肥网络与信息安全产业链的发布，是在原有‘安全谷’的基础上，进一步强化了网络与信息安全的产业主导地位。在合肥市政府的引领下，将对信息安全产业实现进一步梳理与归拢，通过产业链把所有企业更加紧密的耦合在一起，进而发挥出产业优势。”

在本次大会上还有一个重要看点，就是新华三集团联合中国电信安徽公司正式推出“天翼安全大脑”，共同打造出了信息安全在行业应用的一个新样板，其也是一种全新的商务模式。目标是面向安徽全省的中小企业用户，为用户提供除了管道之外的又一项增值业务。今后，运营商在为用户提供专线服务的同时，还可以提供专门的安全服务，这种安全服务会按照套餐的方式提供给用户，最终会通过一个放置在用户前端的硬件盒子为载体来为用户提供相应的安全防护与服务。

对此孙松儿表示，“在这种新的商务模式背后，是由新华三集团与中国电信安徽公司共同建立起来的一套以态势感知为核心的安全事件分析系统作为支撑的。这套系统是安全设备的运维管理再叠加安全事件的分析，是集基础运维、云化运维及增值业务为一体的安全服务模式。其中整个设备的运维管理完全由中国电信安徽公司负责，而新华三所提供的是整套的产品和解决方案，包括前端的网关和后端的云化运维管理平台。”

据了解，此次推出的“天翼安全大脑”要打造防护能力更强、响应效率更高、服务能力更专业的安全基础设施平台。而这正是基于新华三集团一贯倡导的“主动安全”概念，秉承“主动发现、预知未来、协同防御、智能进化”的价值理念，并融合云安全、安全态势感知3.0、安全AI等先进技术，携手合作伙伴为用户交付的一站式安全解决方案和服务，为百行百业用户的数字化转型保驾护航。

新华三主动安全升至2.0阶段

为进一步推动网络安全防御升级，在此次大会上新华三集团正式宣布将主动安全升级至2.0阶段，并推出安全AI战略、安全云化战略、安全协同战略以及安全共生战略四大进阶战略。今后，新华三将以AI为引擎、以云化为核心、以协同为基础、以共生为目标，联合中国电信等合作伙伴一起构筑新基建的“主动安全”基石。

孙松儿指出，“对于新华三集团来说，我们一直把自身定位成新理念、新技术的驱动力，要去引领整个业界技术的发展。所以提出了主动安全2.0概念，就是要真正从安全侧突出全面的AI战略、全面云化的战略，同时也包括产业协同与共生。”

另据孙松儿介绍，从新华三集团设立“主动安全”理念开始，始终赋予这一理念非常强的包容性，而主动安全2.0与1.0相比，首先，加强了对端点管控的能力，摆脱了原来一些简单传感器、探针类的角色，而是希望在端点侧实现本地化和一些安全AI的感知能力。其次，从云上的角度，在针对场景化的应用方面，强化了安全AI的核心能力。换句话说，今天在主动安全2.0下，对未知加密流量、加密应用机枪了识别和检测，所以主动安全的理念非常具有弹性，包括在“天翼安全大脑”中，将更加体现出人工智能所带来的智慧元素。

同时在端点侧，新华三集团也提供了更好的安全AI的能力，新华三发布的全线防火墙都搭载了AI芯片。而搭载在本地网关上的AI芯片，本身可以加载一部分计算能力，未来在面对大流量或大并发的时候，相信主动安全2.0将会发挥出更好的表现。

在此次会议中，新华三集团针对主动安全2.0提出了“三个更”：更早、更准、更快。孙松儿对此解释称，“现在情报非常发达，信息量很大，如果不能更早发现，就做不到主动预防。而对于很多安全事件来说，永远存在准确率和误判率的问题，谁也不敢说100%正确，所以没有绝对的对与错，而是一个弹性或者灰度的空间，因此新华三提出了针对内部和外部性威胁的评判标准。另外与新华三的合作是代码级的合作，是技术耦合，例如可以把‘天翼安全大脑’整套系统完整嵌入到新华三的平台里面，通过加入知识图谱和原有AI模型的进化，让识别异常事件更加精准、响应更快。”

在本次大会中，合肥市政府与紫光集团还达成了进一步的深化合作，签署了战略合作协议。双方将共同推进智慧城市、智慧交通、智慧教育等新型基础设施项目建设，推动全国安全云监测服务中心在合肥落地，共同打造面向百行百业的安全SaaS、安全监测、攻防演练、重大活动安全保障、网络安全应急响应等安全专业服务。同时，大会还联合2020年“新华三杯”高校网络安全竞技大赛，将产学研用各方在网络安全领域的交流与合作推向高潮，共同推动高校行业信息安全能力建设工作和人才培养等工作。