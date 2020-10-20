瞻博网络4.5亿美元收购虚拟路由平台厂商128 Technology

瞻博网络（Juniper Networks）昨天宣布已经签署协议以4.5亿美元价格收购128 Technology，后者是位于美国马萨诸塞州伯灵顿的一家为企业网络提供支持软件平台的厂商。

瞻博网络（Juniper Networks）昨天宣布已经签署协议以4.5亿美元价格收购128 Technology，后者是位于美国马萨诸塞州伯灵顿的一家为企业网络提供支持软件平台的厂商。

预计该交易将在瞻博网络第四财季完成，该财季将于明年1月下旬结束。

128 Technology成立于2014年，提供的基于软件的虚拟路由器平台，用于链接企业的办公室、数据中心和公有云部署，旨在取代企业过去用于该任务的传统物理路由器，所能带来的好处包括降低运营成本和简化日常管理操作。

据128 Technology称，该平台可以自动优化数据通过网络的路径，以提高应用性能，此外还利用零信任方法对数据进行保护。这个虚拟路由器会加密流量、执行身份验证并仅处理符合组织安全策略的网络请求，默认情况下会拒绝所有其他请求。

提供这些功能时无需使用网络通道，而许多其他软件定义产品都依靠虚拟通道来传输数据包，瞻博网络称，这一点有助于释放硬件资源。

瞻博网络执行副总裁兼首席产品官Manoj Leelanivas在昨天发表的博客文章中详细介绍说：“在不使用网络通道的情况下部署会话智能网络，可以自动削减大约40％的WAN开销，从而大大降低带宽利用率并最大限度降低云托管成本。实际上在某些情况下，128 Technology的成本效益比传统SD-WAN解决方案高75％！”

瞻博网络计划将128 Technology的网络安全和优化功能与其Mist AI平台相集成，并使用人工智能来提高企业网络的效率。瞻博网络最初就是通过收购获得Mist AI的：去年，瞻博网络以4.05亿美元的价格收购了Mist Systems。

当时，Mist主要致力于在企业办公室等位置为Wi-Fi网络提供解决方案。此后，瞻博网络还将Mist的AI技术扩展到了广域网。7月，瞻博网络推出了一种机器学习解决方案，该解决方案可以连续检查企业广域网是否满足运营期望，并自动发现异常情况。

这次收购交易完成之后，瞻博网络会把128 Technology纳入Mist所在的AI Driven Enterprise部门。