面向多行业场景 新华三园区网络将智取未来

新冠疫情的出现，给很多行业带来了前所未有的挑战与冲击，但同时也带来了新的机遇。很多行业在面临新的挑战时，开始更加主动积极的对业务结构及商业模式进行调整，而线上模式和远程办公改变了以往企业的生产方式，加速了信息化建设的步伐。

新冠疫情的出现，给很多行业带来了前所未有的挑战与冲击，但同时也带来了新的机遇。很多行业在面临新的挑战时，开始更加主动积极的对业务结构及商业模式进行调整，而线上模式和远程办公改变了以往企业的生产方式，加速了信息化建设的步伐。因此，很多行业都意识到在新的挑战面前，从内部进行数字化转型将是可持续发展的必经之路。

而众多行业在进行数字化转型的过程中，首当其冲的就要解决好基础网络问题，当前传统网络已经很难适应业务灵活多变的发展需要，而更加稳定、高效、智能、安全与便捷的网络已经成为未来园区网络的演进方向。而多年来，紫光旗下新华三集团通过在众多行业中的不断深耕，积累了大量真实行业场景中的网络实施与实践经验，并不断将其转化成园区网络产品及技术的相关优势。

教育场景

近年来，校园无线建设需求逐渐从全覆盖转向弹性扩展及智能运维。无线校园已经不仅要WIFI全覆盖，更要从中找到校园增值业务，并支撑智慧校园的建设。因此，教育行业在对园区网络的主要诉求是对网络的健康、稳固呈现出越来越高的要求，同时对网络运维的自动化与智能化水平要求也在逐步提升。简单来说，未来校园网络的建设，将围绕好用、方便、简单运维等主要特性展开。

针对这样的需求，新华三集团园区网络为教育场景提供了极为灵活多样的网络覆盖方式，如针对电子书包教室、大型会议室、礼堂等高密场景的覆盖产品。在室内环境中，如教室外走廊、教室、小型会议室、办公室等场景，可利用放装或面板AP做到灵活与精细化的网络覆盖。而在运维方面，新华三更提供了随时随地、功能强大、简单好用的管理系统，并提供了大桌面及手机两种版本的网管系统，可直观的展示界面、报表，以提高无线运维管理的整体效率。

据悉，新华三集团的无线产品及服务已经全面融入到全国各省市的无线城域网建设，其中在北京、上海、江苏、浙江、广东区域覆盖率超过了50%。

另外，针对校区环境中普遍存在的设备种类多、弱安全、管理难等问题，新华三集团推出了网融解决方案，通过将校园网络中的众多网络设备节点，化为“3”个网络管理节点，即融合网关、安全网关、核心网关，来帮助老师减少不必要的运维时间，从而将更多精力投入到日常工作中，进一步解决了校园网络中老师在运维管理网络时的繁杂工作量。

同时，融合校园网作为数字化校园的基础支撑平台，为校园网的稳定可靠提供了保障，让各类教学和管理应用得以正常运行。例如，在中小学校园网建设中根据用户业务情况，新华三集团打造出了一套包括ADCampus解决方案、SNA网络中心、SNA控制器、EIA准入系统、S75E/S75X交换机、S5130S系列交换机、WIFI6无线AP的融合解决方案，可以根据实际场景的真实需求灵活的采用融合方案进行实际建设，从而更加有效地支撑了智慧校园建设。

医疗场景

目前移动医疗、物联化医疗已经大量应用于各级医疗机构中，这些技术的应用对医院原有的网络服务能力及安全性提出了更高要求，如对医院无线接入用户的权限、安全管理、物联终端的快速识别与安全上线等等。而患者、医护人员、管理人员的大量接入，让医院网络变的越来越复杂，大量终端设备接入网络后，对权限配置，安全隔离与管理等运维工作带来了极大挑战。

2019年3月国家卫生健康委办公厅印发了《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，明确提出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容。医院应针对患者的医疗服务需要，应用信息技术改善患者就医体验，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式。

而从当前医院信息化建设水平来看，需要真正实现智慧医疗的目标，就要满足建设以患者为核心的医疗服务体系，改善就医体验，提升患者满意度，降低医患矛盾。另外，需要进一步提升医护工作的效率和安全性，并降低医护工作的强度，实现精准医疗。同时还需提升管理效率，实现精细化管理，及时准确掌握医疗系统中的各项信息，以便做出精准的决策判断，降低医疗网络的管理成本。

针对医疗行业中比较典型的场景，新华三集团智能化网络解决方案（AD-Campus）创新地引入了 SDN+VxLAN 的技术，通过构建基于VxLAN的新一代柔性院区基础网络，配合软件定义的相关概念，实现了医院多院区互联，多院区统一管理，业务安全隔离，可视化智能运维，设备自动化上线、物联终端安全接入等等一系列功能。

而在保障医疗网络的安全策略方面，新华三集团园区网络能够实现用户安全认证、权限安全管理、海量终端自动安全接入、内外网逻辑隔离等功能，以保障医疗园区网络的安全运行。同时，也实现了全流程业务管理，包括设备自动化上线、业务自动化部署、故障替换自动化、跨院区统一管理等自动化能力。更重要的是，新华三还通过智能AI与先知网络的保障，对医院整体网络健康度实现了全面的可视化呈现，对全网故障实现了快速定位，通过更为主动的方式做到了极简运维。

企业场景

随着移动化办公及办公信息化在企业办公中的广泛应用，很多企业都在寻找最为有效的有线与无线结合的组网方式。另外，大部分企业都开始将网络建设重心放在更加方便、便捷、移动性强的无线接入网络上。

但由于在企业办公环境中，不断增长的终端（人均2-3台终端）设备，及人员及设备的高流动性，都给企业网络带来了不小的压力，如无线网络卡顿、掉线、信号弱等现象时有发生。此外，五花八门的设备给网络的有效认证及安全配置带来了麻烦，也让网络规模和复杂性不断累积，这些都给企业网络的利用效率及管理增添了更多的成本。

因此，构建一个稳定可靠、高速灵活、安全易用的移动办公网络已经成为企业的共同目标。现阶段，很多无线网络是对现有有线网络的改造和补充，因此在构建移动办公网时，很多企业都要求将有线网络与无线网络能够无缝结合，体验保持一致。

基于对以上需求的考虑，新华三集团园区网络为企业网络提供了丰富的无线体验与安全机制，支持从安全接入到安全上网等端到端的安全策略。而场景化的部署方式能够为会议室、报告厅等人员密集区域接入网络提高保证，极大解决了有线网口不足的问题。同时提供的便捷网络管理方式，能够有效帮助企业实现快速开局，利用APP对网络进行远程运维等多样化的无线管理方案。另外在内部员工与来访客户之间，还可通过新华三灵活可控的安全接入策略毫无顾忌的使用自己的办公设备在企业大楼内快速移动办公，在保证接入安全的同时提升了企业员工的网络使用体验。

对于企业园区网络而言，可靠性已经成为一个非常重要的技术指标，网络要具有冗余灾备功能，防止出现因为设备故障而导致的整体网络不可用的情况。新华三集团园区网络所提供的安全准入机制能够针对不同场景提供灵活的安全接入认证方式，并且对于接入的员工、用户和设备提供不同层级的安全防护。而在管理方面，新华三提供了简单易用的管理方式，能够简便地对网络进行配置和调整，确保网络工作在良好状态，当出现故障时能够迅速定位并恢复企业业务。

适应多场景化的智能园区网络

通过以上教育、医疗、企业三大典型行业用户对网络的实际需求，不难发现在不同行业中对网络需求存在着一些共性与差异。在共性中，各个行业对网络的稳定可靠都在不断升级，而在网络运维方面，各个行业均要求网络要更加简单更加智能。而在差异性方面，不同行业用户对网络灵活性、响应时效性、网络功能扩展性的要求都有针对各自业务的具体要求。

我们看到面对这些共性与差异，新华三集团已经通过成熟的技术及产品组合打造出了一种灵活多变、安全智能的新一代园区网络解决方案，为不同的行业用户量身定制搭建起稳定可靠、安全易用的网络基础，并通过多维度、多场景、多区域的网络融合能力，及设计、部署、运维的全生命周期的智能网络管理优势及能力为各行各业的数字化转型保驾护航。