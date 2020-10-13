UBBF2020：智能联接，共创行业价值新增长

今天，由联合国宽带委员会和华为共同举办的第六届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2020）在北京开幕。论坛以“智能联接，共创行业新价值”为主题，围绕“数字经济、网络新基建、产业可持续发展、业务智能化体验”等议题展开探讨。

[中国，北京，2020年10月13日] 今天，由联合国宽带委员会和华为共同举办的第六届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2020）在北京开幕。论坛以“智能联接，共创行业新价值”为主题，围绕“数字经济、网络新基建、产业可持续发展、业务智能化体验”等议题展开探讨。大会上，华为还正式发布了“全场景智能联接解决方案”。

大咖热议超宽带与智能联接产业发展

本次UBBF持续3天，工业和信息化部信息通信发展司闻库司长为大会开幕致辞。期间，将有多场关于F5G和IPv6+分论坛与媒体发布在国家会议中心同步进行。多位来自政府、企业、运营商和学界的大咖在此次论坛上进行了深入的探讨与交流，针对目前超宽带网络发展的现状和面临的新挑战，发表了各自的观点。

国务院参事、原国家发改委副主任徐宪平、中国信息通信研究院副院长王志勤、国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广、工信部科技委常务副主任韦乐平、中国移动、电信、联通、卡梅隆佩斯集团、华夏银行科技公司、一汽集团的领导嘉宾也出席大会并发表主题演讲。

国务院参事室参事徐宪平表示：“新时代、新基建、新联接。全面打造下一代互联网的数字底座，构建起从千家万户到千行百业的全光联接、以及数据联接和融合的大动脉，将在十四五期间开启一个万亿投资市场。”

中国信息通信研究院副院长王志勤认为：“未来工业互联网将采用融合了感知、连接、存储、计算、处理、安全为一体的云管边端新架构，工业互联网网络必须具备确定可靠、智能融合、泛在接入、安全可信、高速传输的特征，满足高质量的工业承载需求。”

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广说：“智能联接、智慧城市、数字经济是孪生、共生和伴生的关系，智能联接承载了智能联接化、联接智能化的发展大势，为未来的智慧城市提供了高品质保障。”

工信部科技委常务副主任韦乐平表示：“随着运营商的业务范围逐步从2C转向2B，光纤到园区和光纤到工厂乃至车间将逐步成为未来重要的光网络2B市场。同时，云网融合正成为主旋律——网是基础、云为核心、网随云动、云网一体。"

中国移动通信集团有限公司副总经理高同庆：“智能为连接赋予智慧的大脑，让‘连接’成为‘联接’。万物智联赋能百业千行，将数字化广泛融入基础设施、社会治理、生产方式、工作方式和生活方式中，创造更美好的未来。”

中国电信集团董事邵广禄谈及数字化转型时强调：“数字化转型=网络化+数字化+云化+智能化+数据分享，即四化一分享。开放共享的云网融合新基础设施才能使能全行业的数字化转型。”

中国联通集团副总经理范云军说：“家庭互联网是产业互联网联接最终用户的一个桥梁，是以家庭为单元的消费市场，它相比个人互联网，具有更好的用户黏性。”

华为发布全场景智能联接解决方案

当下，超宽带技术在飞速发展，超宽带也逐渐成为智能联接社会的基石，极大地促进包括医疗、教育、就业、交通、农业、贸易及政府服务在内的各领域的发展。从人类社会的发展看，我们也已经从“无连接”、“弱连接”，走到了“智能联接”的十字路口。如今，全球网络的连接规模，已不再局限于世界人口总数。如此巨大的需求，对我们的通信技术提出了新的挑战。

技术进步的目的是为了辅助人类创造价值，那么，我们究竟要如何利用万物互联来创造更高的价值？答案就是：智能联接。

基于华为在9月份全联接大会上发布的“智能联接战略”，此次UBBF2020，华为也落实相关战略，正式发布了“全场景智能联接解决方案”，为各行各业的数字化转型赋能。

解决方案包含4大场景，即：面向家庭场景的智能分布式接入、实现企业之间互联和上云的智能品质专线、满足企业园区内部数字化改造的智能园区网络和支持企业上云、实现云网协同的智能云网。

华为“全场景智能联接解决方案”的发布，将为行业带来颠覆性的生产力提升。而随着新基建进程的加速和解决方案的不断普及，“智能联接”为整个社会带来的价值倍增效应，也将更加明显。

华为常务董事汪涛表示：“过去30多年，华为一直在与客户、合作伙伴一起，为家庭打造全场景智慧生活，推动各行各业的智能化升级，助力数字经济的发展，让人类生活更美好。基于在5G、F5G、IPv6+等领域的长期投入，今天我们发布了全场景智能联接解决方案，让超宽带网络更高效、更环保，让未来的社会更加智能。未来，华为将继续加强基础研究，在下一代网络技术领域持续投入，与社会各界一道，共同构建一个更加低碳、高效与智能的世界。”

产业发展需要技术与商业协同发展

大会上，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘就“+智能体验，联行业价值”为主题发表演讲，从家庭、企业和运营商三个角度，阐述了联接的价值。丁耘表示：“商业与技术从来不是孤立存在的，一个产业的发展既需要技术的支撑，也需要商业的成功。”

对家庭而言，华为把联接从家庭侧做到用户侧，可以实现家庭网络改善及用户体验的巨大提升；对于企业的数字化，其本质是打通企业的资金、人、物、信息、监管等工作流，联接则是企业数字化的血液；对于运营商，华为将通过对网络架构的持续调优，使其更敏捷适配企业业务需求，从而实现网络特性的价值变现。

“未来，华为将与运营商一起，持续在确定性体验、泛在千兆、超自动化的智能联接技术上不断创新，通过家庭、企业两大场景的价值变现，打造万物互联的智能化体验，释放行业的万亿价值。”丁耘说。

据了解，UBBF作为超宽带领域面向ICT产业的全球性旗舰大会，一直致力于构建可持续发展的超宽带产业生态。目前，相继走过伦敦、马德里、法兰克福、杭州、日内瓦后，今年已是第6届。