华为丁耘：扩大联接商业版图，共赢行业数字化蓝海

今日，第六届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2020）在北京开幕。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表了“+智能体验，联行业价值”的主题演讲。

[中国，北京，2020年10月13日] 今日，第六届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2020）在北京开幕。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表了“+智能体验，联行业价值”的主题演讲。

过去5年，华为联合产业共同提出了“Gigaband”、“品质宽带”的产业价值主张，并从千兆速率、网络体验、运维效率、产业生态维度持续丰富其价值内涵，推动构建了全球固定宽带产业的产业正循环和商业正循环。在2020年的疫情挑战下，固定宽带网络又进一步释放出了巨大的社会价值和经济价值，尤其是在中国等宽带基础设施领先的国家，固定宽带有效推动了复工、复产、复学，支撑了社会生产生活秩序的恢复。



华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在UBBF2020上作主题发言

丁耘指出，全球运营商在固定宽带领域的持续投资和发展创新呈现出了无限的发展潜力，将成为全球经济复苏的强劲引擎。我们需要在固定宽带领域进一步深耕细作，将联接的重心从家庭扩展到企业，以持续的技术创新为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验，在构建固定宽带商业正循环的同时，推动全球数字经济的蓬勃发展。基于此，华为提出了智能联接的产业创新方向，助力运营商开辟更多的商业场景，使能千行百业的数字化发展。

一、“Home+”三层体验升级，通过家庭数字变现公式（家庭数字价值= 高速融合宽带连接 + 全覆盖的家庭网络 + 多业务SLA体验保障），开辟家庭多元化业务场景

在线业务已经全面融入到了人们的工作、生活、学习当中，家庭正从娱乐中心走向多元化的场景创新中心。智能联接将从高速宽带、全覆盖、多业务SLA保障三个层面保障家庭多元化业务体验，支撑家庭场景功能的延伸，为最终用户带来全新的“Home+”智能体验。

智能精准建网，打造高速宽带体验。各国政府需要将宽带网络建设纳入国家战略，并提供政策和资金扶持。运营商需要对整体网络基础设施的规划、建设、装机、运维和运营统筹规划，加强F5G与5G网络的协同建设，聚焦高价值用户重点打造千兆价值小区，以带动宽带业务的普遍性升级。

联接从家庭向用户延伸，构建全覆盖体验。聚焦家庭网络的Wi-Fi体验瓶颈，推动Wi-Fi产品的服务化、Wi-Fi服务的平台化，实现家庭Wi-Fi体验的可视、可管、可维，最大化保障家庭用户的实际业务体验。同时进一步推动光纤到房间（FTTR）的技术创新，为更多智能家庭应用场景的创新提供保障。

业务识别智能化，实现多场景、多样化SLA业务体验保障。引入人工智能技术，智能识别家庭业务类型，提供多场景差异化业务保障：加强与OTT等合作伙伴的协同，实现应用生态变现；基于具体业务需求提供定向SLA保障，实现差异化体验变现；进一步向智能家居等垂直领域延伸，拓展更多新业务场景。

二、“企业+”三维度体验升级，通过企业数字价值变现公式（企业数字价值 =覆盖的密度 *体验的深度 * 集成的广度），释放企业数字化价值

企业数字化本质是打通企业的资金、人、物、信息、监管等工作流，而联接则是企业数字化的血液，企业联接的体验保障仍面临巨大挑战。智能联接则将从覆盖密度、体验深度、集成广度三维度系统性提升企业联接的体验感知，助力企业的数字化转型。

多技术智能覆盖，实现无缝接入体验。主动进行综合业务区规划，保障企业300米范围内可以接入光纤专线，同时一张光缆网融合5G、OTN、IP、PON等多种技术，根据企业差异化需求，智能匹配差异化专线产品；充分发挥全光城市等已有网络资源优势，实现一网多用，一条专线承载多种业务，满足企业的多样化联接诉求。

弹性智能架构，打造确定性SLA体验。构建一张无阻塞、永远在线、可扩展、极简的弹性智能网络架构，实现带宽、时延、可靠性、业务开通时间等SLA指标的可承诺，为企业带来确定性联接体验的同时，实现SLA的价值变现。

云网广泛集成，实现差异化的云网服务体验。网络能力将演化成平台底座，网络边界将被打破，云网全面融合，从而实现企业从购买到使用的全流程自定义体验。与此同时，产品服务也将从当前的云+网的模式，向一跳入云、入网即入云演进，实现差异化的云网服务。

丁耘最后表示，商业与技术从来不是孤立存在。智能联接实现了智能建网、智能云网、算网协同三大技术创新，结合家庭、企业的两大商业变现公式，将真正驱动构建万物互联时代的智能化体验，以双轮驱动使能行业数字化，开启数字经济的万亿蓝海市场。