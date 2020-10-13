思科发布Webex创新功能，全面提高员工效率，助力企业安全复工

新冠疫情彻底地改变了我们的工作方式以及我们对重返办公室的看法。近期，思科发布了一项新的全球调查，受访者涵盖1500余名包括中国在内的来自北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）、亚太的企业高管、IT及业务负责人。

新冠疫情彻底地改变了我们的工作方式以及我们对重返办公室的看法。近期，思科发布了一项新的全球调查，受访者涵盖1500余名包括中国在内的来自北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）、亚太的企业高管、IT及业务负责人。调查显示：鉴于当前的健康危机，95%的员工对重返办公室感到不安，98%的员工期望未来能够居家参与视频会议，53%的企业正在计划优化办公室布局，96%的企业希望借助智能技术改善工作环境。

在此背景下，近日思科协作业务部门发布了有关远程及办公室工作体验的创新功能，支持团队在2020年及日后的工作中获得安全保障，取得出色的工作成果。为了实现“10倍优化的会议体验” 目标，这次发布的创新功能包括：

Webex会议：帮助人们获得十倍优于面对面交流的远程工作体验

调查显示，58%的受访者表示，在疫情结束后，他们每月将继续保持8天或更长时间的远程工作。因此，从企业的角度来看，提升视频会议的体验显得尤为重要。Webex拥有丰富的功能，可以在会议前、会议期间和会议结束等各个环节为用户提供支持。因此，我们添加了更多功能：

-以您想要的形式出席会议。会议开始前，用户只能耐心等待吗？利用这段时间定制您在会议中的个性化形象吧。我们放大了视图，让您能够清楚地预览您的背景将如何显示，当然您也可以选择一个虚拟背景。我们还增加了更多类似的人性化功能。

-停止搜索“如何使用软件功能”。我们推出全新的简洁设计，将控件放在最合理的位置，避免遮盖共享内容或视频，同时也能更好地适应您的屏幕尺寸。想和某人聊天吗？请将鼠标停留在他们的头像上吧。需要调整您的音频吗？将鼠标停留在您的头像即可。就是这么简单。

-任您自定义。如果发言人没有开启视频，您的屏幕将被一个灰色的对话框填满，您会讨厌这种情况吗？现在您可以命令Webex隐藏这些非视频参与者，这是本次更新的许多自定义选项之一。定制一次，即可应用于每一次会议。

-告别背景噪音。在Webex会议中，令人分心的噪音已经成为过去。截止本月底，我们收购的BabbleLabs技术将消除真空的嗡嗡声，并增强扬声器的声音质量，让您听得更加清楚。

顺应时势：帮助员工安全返回办公室的技术

无论您认为员工需要3个月、6个月还是12个月才能重返办公室，企业都十分清楚他们将迎来深远的变革，所以他们必须做好准备。企业需要优化他们的空间，解决员工对健康和社交距离的担忧，并计划如何清晰地传达政策和信息。思科正在为客户提供数据和工具，支持员工重回办公室。具体来说，我们正在添加：

-在Webex设备中添加更多的环境传感器。

思科率先在协作设备中使用传感器，为用户、IT和员工体验专家提供重要的环境数据点，确保工作场所安全舒适。之前，我们发布了探测环境噪音水平和计算空间内人数的传感器。现在，这些传感器和它们收集的数据变得更加重要，因为它们可以识别未充分利用或过度拥挤的空间。其他传感器也将收集有关室温、湿度、空气质量和光线的数据。此外，我们还使与会人数计算功能变得更加智能。依靠机器学习，Webex将有助于企业遵守房间容量限制，判断人们是否佩戴口罩（无论他们处于房间的任何位置）。快速识别发生环境障碍的工作区域，使企业能够采取行动，帮助身处办公室的参会者和远程参会者提高工作效率和会议体验的质量。

-Webex房间导航器：用于会议室内外的新设备。

企业需要一种新的方法来处理会议空间，以确保其安全和优化使用。今天，我们宣布两个全新的版本Webex房间导航器，如同上述所有传感器，它们是专门制造的设备。它们被放置于会议室内外，为用户提供智能、安全的房间预订，同时为IT和设施经理提供深度的数据。室外模式使查找和预订房间变得非常简单；它可以清楚地显示房间的空闲时间，并在您进入时将状态更改为已预订。您可以通过触摸激活它，亦可通过声音激活，以避免接触可能被污染的表面。室内模式提供了社交距离、清洁时间表等警报，同时支持您可以在室内预订。两个版本都有一个数字标牌模式，因此企业可以使用屏幕来传达重要信息。更棒的是：内置的“无人到会”技术会自动感知是否无人出席预定的会议，并腾出空间供其他团队使用。

-Webex控制中心：深入、可操作的工作场所分析。

我们的调查显示，只有不到一半的企业能够计算房间利用率，说明它们缺乏设置适当清除预约所需的可见性，这是员工考虑重返办公室时最关心的问题。Webex控制中心可以满足这种企业亟需的可见性。现在，它将提供关于房间利用率和房间环境指标（如已预订但未使用的房间）、所有空间的平均使用率和环境噪音水平的历史性洞察。这些信息为工作场所决策者优化房地产利用率提供了可操作的信息。

与合作伙伴集成：旨在进一步保护员工。

我们宣布三种集成：

-数字标牌和与Appspace的团队沟通。将Appspace集成在控制中心，使设置变得非常简单。面向办公室工作或居家办公的Webex Desk Pros用户，Appspace提供了企业动态和现代的数字标牌和团队沟通选项。

-与Vypota的协作洞察。在办公室和远程协作方面，提供关于人员、空间和技术等方面的深度可操作的洞见。借助Vypota对思科和第三方UC技术的支持，智能地规划安全重返办公室及优化协作体验。

-用MazeMap指路。如果您的会议室达到了安全社交距离的上限，我们与MazeMap的集成可以帮助您寻找另一个可用的房间，并引导用户找到它，这样您就可以继续高效地进行会议。

支持引言

思科全球高级副总裁，安全与应用业务总经理Jeetu Patel表示：“未来的办公形式将是混合的：人们既可以居家办公也可以在办公室工作，这取决于他们的工作性质。我们的使命是让Webex体验比面对面交流还要好上10倍。当人们进行面对面交流时，我们希望通过高度集成的协作设备和软件，让Webex能够传递优于过去10倍的视频会议体验。本次发布的创新功能是我们在无缝协作方面迈出的一大步，确保员工安全地进行远程工作，同时实现智能的混合工作体验，帮助人们安全地重返工作岗位。”

James Hutton 研究所负责信息技术服务的Ben Watt表示：“Webex房间导航器外观小巧、现代，且操作简单，便于日常使用，同事们都很喜欢它。房间导航器提供的环境指标很有价值，为我们带来前所未有的观感和体验。”