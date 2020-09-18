聚力产业生态，全力护航新基建——2020合肥网络安全大会隆重召开

本届大会由合肥市人民政府、中国科学技术大学、中国电信安徽公司联合主办，来自政府、教育、医疗等各行业的网络安全专家学者齐聚合肥，共同围绕新基建时代下的网络安全挑战，深入探讨安全产业“政、产、学、研、用”联合生态建设新模式。

至顶网网络与安全频道 09月18日 综合消息：9月17日，以“主动安全·共筑产业生态”为主题的2020 HCS合肥网络安全大会正式召开。本届大会由合肥市人民政府、中国科学技术大学、中国电信安徽公司联合主办，来自政府、教育、医疗等各行业的网络安全专家学者齐聚合肥，共同围绕新基建时代下的网络安全挑战，深入探讨安全产业“政、产、学、研、用”联合生态建设新模式。安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华，中国电信党组成员、副总经理张志勇，紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛出席并致辞。中国工程院院士、中国机械工程学会理事长、华中科技大学教授李培根，合肥市领导凌云、罗云峰，安徽省有关部门领导方晓利、王崧等出席。

安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华指出，维护网络安全，关键是要在“不确定性”中把握“确定性”，统筹好发展和安全两件大事，实现更为安全的高质量发展。他指出，“主动安全、共筑产业生态”的大会主题很有意义，只有“主动”作为，才能摆脱“被动”、增强“互动”、紧密“联动”；只有“生态”好，才能状态好、业态好、势态好。

虞爱华表示，合肥将坚持“三个不动摇”：一是坚持“科技强市”不动摇，发挥综合性国家科学中心等优势，携手各方打造科技创新策源地，努力突破更多核心技术的“命门”；二是坚持“产业强市”不动摇，优化产业生态圈，争创中国安全谷，携手各方打造新兴产业聚集地，着力推动合肥网安产业早日跃入500亿产值的“龙门”；三是坚持“人才强市”不动摇，措施再准确一些、投入再多一些，携手各方打造改革开放新高地，合力推开招揽网信产业人才的“大门”。

安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华致辞

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛在致辞中表示，“安全产业的繁荣需要政府、企业、高校等产学研用各方协同一致，在政策、技术与商业模式创新、高校的人才培养与前沿科技研究等方面打破行业天花板，共筑产业生态。作为业界主动安全的倡导者和领导者，新华三以身作则，通过牵头成立网络安全创新联盟、推出安全生态3.0等一系列行动和战略，在合肥发挥着安全行业领头羊的作用，积极推动安全产业的创新与发展。”

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛致辞

中国电信集团有限公司党组成员、副总经理张志勇表示，中国电信坚持以网络强国战略思想和总体国家安全观为指导，将网络安全作为基本战略，担当信息基础设施的保卫者、网络空间的守护者、智能安全服务的提供者、网络安全生态建设者。中国电信将以更开放的心态携手合作伙伴，借助合肥安全产业的优势，发挥中国电信在信息化方面的能力，通过技术、产品服务、资本等多元化的合作手段，推进网络安全发展，共同构筑安全生态圈。

中国电信集团有限公司党组成员、副总经理张志勇致辞

聚力前行 共攀安全产业生态新高峰

大会开幕式上，与会省市政府领导与各头部企业代表共同上台开启合肥市网络与信息安全产业链发布仪式。新华三集团、中国电信将携手合作伙伴一起加入合肥市网络与信息安全产业链，形成安全产业集群发展效应，持续提升产业链稳定性和竞争力。

同时，合肥市政府与紫光集团进一步深化合作，签署战略合作协议。双方将共同推进智慧城市、智慧交通、智慧教育等新型基础设施项目建设，推动全国安全云监测服务中心在合肥落地，共同打造面向百行百业的安全SaaS、安全监测、攻防演练、重大活动安全保障、网络安全应急响应等安全专业服务。

本次大会还联合2020年“新华三杯”高校网络安全竞技大赛，将产学研用各方在网络安全领域的交流与合作推向高潮，共同推动高校行业信息安全能力建设工作和人才培养工作。

安全赋能 合力护航数字经济新征程

一直以来，新华三集团充分发挥“主动安全”之优势，秉承“主动发现、预知未来、协同防御、智能进化”的价值理念，融合云安全、安全态势感知3.0、智能安全引擎等先进技术，携手合作伙伴向用户交付一站式的安全解决方案和服务。新华三联合中国电信安徽公司正式推出“天翼安全大脑”，打造防护能力更强、响应效率更高、服务能力更专业的安全基础设施平台，共同打造信息安全在行业应用的新样板。

新华三集团与中国电信安徽公司联合发布天翼安全大脑

为进一步推动网络安全防御升级，新华三集团副总裁、安全产品总裁孙松儿正式宣布将主动安全升级至2.0阶段，并推出安全AI战略、安全云化战略、安全协同战略以及安全共生战略四大进阶战略。新华三将以AI为引擎、以云化为核心、以协同为基础、以共生为目标，联合中国电信等合作伙伴一起构筑新基建的“主动安全”基石。

聚焦安全产业，合肥网络安全大会已经成功举办了四届，产业影响力全面显现，目前已逐步发展成为国内网络安全行业的风向标。2020合肥网络安全大会将进一步加强安全产业生态凝聚力，共筑“新基建”安全堡垒，全面护航数字经济腾飞。