Palo Alto推出基于CloudGenix技术的人工智能网络设备

Palo Alto Networks公司近日推出两款用于公司办公室和边缘位置的新型网络设备，同时还推出可以自动修复技术问题的人工智能技术。

至顶网网络与安全频道 09月18日 编译：Palo Alto Networks公司近日推出两款用于公司办公室和边缘位置的新型网络设备，同时还推出可以自动修复技术问题的人工智能技术。

上市公司Palo Alto是个知名的网络安全产品提供商。该公司去年以4.2亿美元收购了CloudGenix Inc，并进军网络管理业务。推出的新设备和人工智能技术都基于CloudGenixs网络管理软件。

两款新设备各针对不同的环境集。Ion 1000主要用于将零售商店和一些边缘站点连接到连接公司不同地点的集中式广域网。与Ion 1000同时推出的还有CloudGenix Ion 9000， CloudGenix Ion 9000是迄今为止最大的CloudGenix设备，Palo Alto公司推出CloudGenix Ion 9000的主要目标是面向公司总部这类更大的场景。

而新的人工智能功能则专注于简化网络故障的排除。在排除常见故障时碰到的挑战常常是维护工具往往会针对技术问题生成大量警报，因而很难找到根本原因到底是什么。据Palo Alto称，添加到CloudGenix的人工智能技术可以自动将那些与常见根本原因相关的警报分组，进而提高管理员实施修复程序的速度。

该人工智能技术还能够自行修复某些性能问题。Palo Alto宣称其软件可以消除多达99％与广域网和应用程序访问问题相关的工单。

Palo Alto防火墙即服务平台业务部门的产品管理负责人及CloudGenix前首席执行官Kumar Ramachandran表示，“该人工智能技术具有强大的机器学习功能，我们可以大大降低‘第二天’运营成本。最近一位客户告诉我们，他们的广域网成本降低了82%。”

广域网市场上其他参与者也在利用人工智能技术做自动故障排除。瞻博网络公司7月份也加入了竞争。几个星期前，惠普企业有限公司的Aruba部门曾推出一个基于人工智能的平台帮助客户的自动化网络操作。

网络安全是Palo Alto的主要专长，网络安全也是今天的市场重点。帕洛阿尔托网络公司在加快CloudGenix与Prisma Access平台之间的整合，以加强保护企业网络免受网络攻击的功能。管理员因而将能够通过Prisma Access界面配置基于CloudGenix基础架构的安全设置。