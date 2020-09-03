IDC：第二季度全球企业WLAN市场小幅下滑

至顶网网络与安全频道 09月03日 编译：根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2020年第二季度（2Q20）WLAN市场同比增长7.1％。其中，企业级细分市场收入同比下滑9.5％，收入为14亿美元。

第二季度的结果反映了COVID-19大流行对企业WLAN市场所带来的影响。随着新冠病毒的继续传播，很多国家地区的政府实施了隔离和封锁措施，这对企业WLAN市场构成了不利因素。2020年上半年与去年同期相比，企业级WLAN基础设施收入下滑了6.1％。

企业WLAN市场的一大动力是Wi-Fi 6标准，也就是802.11ax。在整个企业市场中，支持Wi-Fi 6的从属接入点（AP）占收入的28.9％，高于上个季度的21.8％，这也表明，企业市场已经大量采用了最新的WLAN标准。Wi-Fi 6出货量占比16.8％，高于上一季度的11.8％。Wi-Fi 5标准（802.11ac）仍然占从属AP出货量和收入的大多数份额，分别为75.6％和69.4％。企业WLAN市场的整体出货量比去年同期减少了6.4％。

同时，第二季度消费级WLAN市场同比增长20.3％，其中802.11ac产品出货量和收入占比分别为60.2％和73.7％。802.11ax出货量和收入占比分别为3.6％和9.5％，这表明Wi-Fi 6在消费市场中的普及较为缓慢。支持较旧802.11n标准的AP仍占出货量的36.2％和收入的16.8％。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“为了应对COVID-19大爆发，全球各地的企业组织被迫迅速调整运营模式，导致一些企业组织暂停了对WLAN设备的投资，但是无线连接在企业运营新常态中仍然发挥重要的作用。IDC认为，无线网络将仍然是未来几年企业IT采购计划中的一个重要组成部分，从为云应用和通信应用提供连接，到能够发出警报和执行社会疏离规则的方方面面。”

从地区来看，第二季度各个区域WLAN市场表现好坏参半。最强劲的增长来自亚洲，日本同比增长20.8％，中国保持平稳，同比增长0.8％。在不包括日本和中国的亚太地区，同比下降7.6％。此外，澳大利亚下滑13.6％，印度下滑18.7％，台湾增长49.1％。

欧洲各地大多数是下滑的。在西欧，企业市场下滑17.2％，德国下滑15.0％，英国下滑23.8％，法国下滑22.3％，荷兰几乎持平，增长1.0％。中欧和东欧地区下滑11.3％，波兰同比下滑14.4％。中东和非洲市场下滑5.7％，沙特阿拉伯下滑18.7％。在美洲，美国同比下滑11.1％，加拿大下滑14.8％。拉丁美洲市场下滑16.2％，巴西下滑17.3％。

IDC全球网络市场追踪报告研究总监Petr Jirovsky表示：“不同地区的企业WLAN市场表现各不相同，这主要是由于COVID-19大流行所导致的。IDC研究表明，尽管一些企业正在减少WLAN设备的支出，但也有一些企业的投资计划是保持稳定的，甚至还有一些是增加了支出。IDC预测，下半年企业WLAN仍将保持活跃。”

企业WLAN厂商亮点

2020年第二季度思科的企业WLAN收入同比下滑10.9％至6.26亿美元，上半年思科的收入同比减少了8.9％，但思科仍然是该市场份额的领导者，市场份额为44.3％，低于上个季度的45.7％。

HPE-Aruba该季度的收入同比下滑17.1％，市场份额为12.8％。

Ubiquiti企业WLAN收入同比下滑5.0％，市场份额为7.1％，低于上个季度的9.5％。

CommScope（前身是ARRIS/Ruckus）该季度的收入同比下滑22.8％，市场份额为4.9％。

华为的收入同比增长了2.5％，市场份额从上一季度的3.8％增加到这个季度的6.1％。