IBM Security全球副总裁：AI时代的安全——能力越大，责任越大

IBM Security全球副总裁Bob Kalka在本届互联网安全大会（ISC 2020）中，向我们介绍了在即将到来的智能时代，要通过何种思路来应对未来智能安全环境中新攻击手段与态势。

AI、大数据等新技术应用到安全领域之后，给安全带来了新的思路，比如主动安全、零信任安全等等，但同时这些技术也会被攻击者所利用。IBM Security全球副总裁Bob Kalka在本届互联网安全大会（ISC 2020）中，向我们介绍了在即将到来的智能时代，要通过何种思路来应对未来智能安全环境中新攻击手段与态势。

Bob Kalka 是IBM Security的全球副总裁，负责管理IBM Security全球的技术人员。在其31年的职业生涯中，有26年是在帮助IBM发展安全业务。本文为Bob Kalka的观点。

智能安全的信任和透明

智能安全是一个非常好的概念，它引申了关于AI在安全领域的讨论。在IBM，我们采用的是信任和透明原则。AI、以及其他新技术的开发和部署，都要遵守这样的原则。而且我们鼓励所有技术公司，都应采用类似的原则。

信任和透明原则有三个核心：

一、AI的目的是增强，而不是取代人类的智慧。

首先，我们更倾向于把AI说成增强智能，因为如果称之为人工智能的话，人们会认为机器人将会取代一些职业。在这一领域，IBM以Watson等为代表的AI研究，已经有数十年的历史了。但我们并没有发现一些职业已经被取代，AI只是帮助人们更好的完成自己的工作。

其次，数据和洞察属于其创造者。客户不一定要放弃对自己数据的所有权。显然，在这一点中，隐私尤其重要。

第三，包括AI系统在内的新技术，必须透明且能被人理解。IBM采用了信任和透明的原则，这对于先进的技术研发非常重要。

人工智能 能力越大，责任越大

如何把AI应用在正确的地方，在这里又有三个关键点：

第一关键点：AI发展的好，随之而来的就是责任。

第二关键点：我们应该把AI应用在合理的地方，比如网络安全中威胁情报的获取、分析和应用。威胁情报的来源可能有数百万个，而只有约20％的来源是在网上有收录和可搜索的。

如何才能进行有效的威胁调查？今天大多数人的做法，是对这20％的数据进行手动搜索。大约在四年半之前 IBM就开始训练Watson来获取、分析和应用威胁情报。现在我们存储的威胁来源数量已经超过了一百万。

有时候IBM的客户四五秒就可以查到想要的来源，Watson会告诉你：

“我认为这个应当是需要引起你注意的威胁：

准确率大约为……、

这是我导出这一结论所用的XX个来源、

如果想查看详情，可以点击这里……”

这种能力，Watson的网络安全能力是和IBM的 QRadar平台互通的，这完全不同于IBM的竞争对手。有一个客户说，通过应用AI，他们的威胁调查快了60倍。

AI攻击 全新的威胁形态

很显然，攻击者群体也想利用AI，我们必须专注于保护AI模型本身。

这里也有三点：

第一点：我们已经看到攻击者在利用AI进行攻击。AI让他们获得了巨大的回报，所以我们必须采取预防措施。

第二点：攻击者会攻击AI模型，他们会一点一点的、不断的把错误信息注入到模型当中，最终模型可能会出错而给出错误的答案。不过这些技巧都被IBM的平台一览无余，能够完全知晓。

第三点：对模型本身的盗取。显然，如果你偷了别人的模型，你可以用他的AI。因此，IBM花费了大量的时间和精力，来确保这些问题或任何问题都不会发生。

“零信任”的数据与隐私防控

“零信任”其实这是一个很广泛的话题，但我觉得我们必须要采用信任和透明原则。IBM希望所有的公司都如此，在正确的地方使用AI，因为只有在正确的地方，AI才能对增强人类智慧产生深远的影响。最后，你必须要保护你的系统。

我想正确的理念是“共生”，任何没有被数据保护和隐私控制的应用，就像不穿外套走入寒冬一样。

我去过中国很多次，记得有一次冬天，第一次去北京的长城，如果不穿外套出门，我估计挺不过15分钟。网络安全也是如此，这就是为什么零信任模型受到了极大的欢迎。因为零信任模型，既注重数据保护，比如IBM的Guardium工具所做的；也注重身份管理，如谁能有权查看、以及有哪些操作权限，比如IBM Verify工具所做的。

所以“零信任”现在发展的很快，因为我们必须做好数据保护和隐私控制。当然，这个话题业界已经讨论的够多的了，因为显然世界各地的监管一直都很聚焦，很关注这两种控制。现在客户也希望在这里能得到同样的保护，这是这两者之间很重要的共生关系。

如何保护现有的开放技术

IBM数十年来一直专注于开放技术，但其实是在去年收购Red Hat之后，IBM才算是真正开始考虑开放技术的未来。

说到开放技术，可以从三个角度来看待它的网络安全问题。

首先，是网络安全协议的开放。比如开放网络安全联盟（OCA）。这是IBM和 McAfee去年秋天成立的，现在已有20多名成员。IBM希望能够找到方法，可以让不同的网络安全工具实现协同防御。

其次，是保护开放技术本身。Red Hat和IBM合并后，我们的专业知识不仅覆盖了传统环境，现在包括Kubernetes的DevOps环境、容器等新生环境以及DevSecOps框架也成了IBM的专长。

最后，第三点是开放技术上构建安全防护。IBM正在致力于在基于开放云的基础架构上，构建所有新的创新网络技术，即Red Hat和Red Hat OpenShift。这样我们所提供的服务和产品就可以更强大、更便捷。

以上，就是网络安全与开放技术相互影响的三种情况。还是那句话，这要求技术开放和相互协作，要求对堆栈的保护，并在堆栈之上构建新的功能，就好像IBM的Cloud Pak for Security所做的。我们相信，网络安全协作可以带来共赢。

网络安全的协作带来共赢

IBM Security聚焦于三个方面的协作。

首先，要与世界共享。IBM拥有全球领先的研究机构X-Force。IBM的X-Force安全技术团队一旦有任何研究成果或发现，就会实时地共享给全世界。不论谁来查看IBM X-Force Exchange 的数据包，都是完全免费的。

其次，与生态系统以及行业本身的协作。IBM支持STIX和TAXII协议，你可以把我们的分享，集成到你的威胁情报系统中，从而实现最佳分析效果。这是一种协作形式，免费分享IBM的研究成果。

最后，IBM要确保在自己的产品、服务和解决方案的生态系统中促进内部协作。所以几年前IBM发布了IBM Security APP Exchange。因为业务发展的太快，很多客户都存在扩展应用集成接口的机会需求。但那样太花时间，于是IBM决定提供一个应用平台，有点像iPhone的APP Store，这有效的帮助企业轻松地实现 QRadar、Guardium以及Cloud Pak for Security等网络安全工具的功能扩展。

以上就是我所说的三个方面的协作，刚才我也说了，网络安全的协作会带来共赢。

这对于智能时代的威胁与防护会非常有意义，下次见！