新基建时代，智能联接引领数字化转型驶入快车道

毋庸置疑，在“新基建”的发展浪潮当中，数字化转型和智能化升级已经成为企业构建未来核心竞争力的关键所在，同时也是驱动产业升级与变革的核心引擎。

“新基建”战略提出以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级和融合创新等服务的基础设施体系。新华三集团副总裁、网络产品线总裁毕首文认为，这让数字化与智能化成为加速行业快速发展的重要抓手，同时也成为推动百行百业数字化转型的主要源动力。以政策作为导向，新基建战略让企业的智能化变革正在以智能原生作为起点，同时通过高效的基础建设帮助上层业务的决策变得更加精准、流程更加高效。从市场自身的需求出发，诸如5G技术的快速发展为IT、CT、OT的融合提供了加速度，并进一步撬动行业竞争力重构，激发出行业数字化演进的全新蜕变。

新华三集团副总裁、网络产品线总裁毕首文

新基建为网络变革注入新动能

5G建设如火如荼，AI探索持续精进，“新基建”正成为拉动数字经济发展的新引擎。从宏观上看，“新基建”由涵盖了物联网、视联网和人联网的城市部件，以及包括了工业互联网和产业互联网的产业部件所组成。为了将城市部件与产业部件有机联接，网络联接需要从端到云、从网络到算力的多样化发展与之相匹配。

然而传统网络在进行数据传输的过程中仅仅充当了“管道”通路，网络本身并不具备相关计算的能力和作用，这种“被动的联接”早已无法适应当前快速变化的企业业务需求，无疑会拖慢数字化转型的步伐。

为了让网络变得更加智能，拥有生命力，尤其是在“新基建”推进过程中让网络联接能力由被动变为主动，传统的“管道”网络必须向“开放融合网络资源平台”的方向演进。

应该说不论是为了满足哪种部件的联接需要，“新基建”都在为网络产业带来全新的发展契机。对于行业用户来说，一个智能联接的网络，能将智能化技术与联接技术进行深度融合，从而提升网络以及计算的效率，使其在数字化转型过程中更好地利用联接的价值。

智能联接网络夯实智能化发展基石

紫光旗下新华三集团在推动智能化升级、践行行业数字化转型的过程中不遗余力，通过“AI in ALL”智能战略，让自身的产品和解决方案更具有智能。用智能化网络联接一切，不断赋能百行百业，是践行数字化与智能化发展的落脚点。

基于此，新华三集团提出了“智能联接”战略，以帮助客户构建超宽、智能、融合、可信、极简的网络联接，通过网络的重构，加速基础设施的智能与创新，让客户从网络中解脱出来，把更多的精力聚焦于自身业务的发展与创新。

近年来，通过对网络前沿技术的研判，并结合对客户业务的理解，新华三集团对智能联接网络有了更深入的诠释与展望：即通过支持原生软件定义、内置AI能力以及基于主动安全技术实现的联接能力，利用最优方式将部件联成一体，从而保证整个网络系统能够高效运行。在“新基建”风口驱动下，智能联接网络将不仅仅解决简单的连接性问题，而是通过更先进的技术让网络可以更智能化地支撑上层业务得以实现。

扎根产品与技术的落地应用

一直以来，新华三集团致力于推动ICT产业的快速发展，作为网络行业的先行者和市场领导者，从产品层面到解决方案层面均有着独到的技术功底和基因。

基于一个统一架构之上的SNA先知网络架构，新华三集团通过实际的技术应用落地让企业用户的网络变得更加智能。在2015年开始打造的面向客户的统一网络解决方案AD-NET，经过了从1.0时代到5.0时代的演进，发展到实现构建全场景、全域、全生命周期的智能化网络。在产品层面搭载400G业务线卡的新华三S12500是业界首个支持全速率端口的智能交换机产品，并在国内率先实现400G以太网商用落地，同时在今年年初携手思博伦完成业界首次基于SRv6的大规模400G测试。

凭借超宽的终端连接能力和网络承载能力，新华三集团可帮助客户实现全制式泛无线的联接能力和更加开放的联接模式，同时在骨干网承载以及无线设备接入等方面也提供了非常全面的服务能力。从核心、高端、中低端到边缘接入的全系列产品布局当中，新华三均能满足客户的不同需求。

融合层面，在助力客户构建融合智能园区的过程当中，新华三集团凭借融合了多场景、多业务、多平台的SNA先知网络架构，可助推企业业务的多样化发展。在场景融合当中网络虚拟化解决了园区人物迁移的问题，总部分支按需建立EVPN隧道，易于扩展，同时降低延时。在产品融合层面新华三集团通过为客户构建5G+Wi-Fi+IoT全无线接入的高性能网络让无线与物联网之间变得更加融合，同时也加强了网络安全与物联网终端管控、园区与数据中心产品之间的融合。

在安全层面，通过引入零信任机制，新华三集团实现了对网络攻击的主动安全防御能力，贯穿于全栈展品的可信主动安全不仅让网络管控更加可信，同时也使能云端的可信能力。通过对网络、安全、软件的协同联动以及AI策略风险管控中心等实践能力，新华三帮助客户在可信主动安全的基础之上能够快速构建智能安全园区。

拥有了性能强劲的网络体系之后，客户往往需要一个易于管理的极简网络，新华三集团通过All in One、一框即AD-NET等应用实现了部署极简；有线、无线、PON、安全可以实现统一编排和运维极简，帮助客户在更少的设备、更少的配置、更少的界面、更少的操作这四个基础之上实现企业业务的快速上线。

智能、超宽、融合、可信、极简这五大能力，是新华三智能联接网络的精髓所在，同时也是响应和推动“新基建”战略发展的坚实根基。

推动产业发展的创新与求变

随着网络技术、产品形态的不断演进，智能联接网络将逐步在推动行业数字化转型进程中发挥出巨大作用。在价值层面上，智能联接网络能够主动联接资源，从而进一步提升网络联接的核心价值。

通过不断的创新与求变，新华三集团精准把握住了客户的需求，真正从客户的实际痛点和诉求出发，让智能联接网络从自动化、自优化向自主化演进，全面赋能各行业客户，让智慧的基因应用到每一个产品当中去。

毋庸置疑，在“新基建”的发展浪潮当中，数字化转型和智能化升级已经成为企业构建未来核心竞争力的关键所在，同时也是驱动产业升级与变革的核心引擎。新华三集团通过构建智能联接激活网络价值，不断为企业用户提供更加方便、高效、安全的智能化网络服务，凭借数字化解决方案领导者和“新基建”赋能者的双重角色，以智能联接使能智慧未来。