Gartner预测：2020年全球公有云市场将增长6.3% 桌面即服务（DaaS）最为显著

产业数据：



Gartner预测，2020年全球公有云服务市场将增长6.3%，总额将达到2579亿美元，高于2019年的2427亿美元。桌面即服务（DaaS）预计将在2020年实现最显著的增长，增幅高达95.4%，达到12亿美元。

Gartner最新预测，2020年全球5G网络基础架构市场营收将接近翻倍，达到81亿美元。2020年无线基础架构市场总营收将下滑4.4%，为381亿美元。



Gartner发布数据与分析领域的十大技术趋势，趋势1：更智能、更高速、更负责的AI；趋势2：仪表板的衰落；趋势3：决策智能；趋势4：X分析；趋势5：增强型数据管理；趋势6：云成为必然；趋势7：数据和分析的碰撞；趋势8：数据市场和交易平台；趋势9：区块链技术在数据和分析中的应用；趋势10：关系奠定了数据和分析价值的基础。



Gartner“2020年数据中心备份和恢复解决方案魔力象限”发布，Veeam连续第四次被Gartner评为行业领导者，Commvault连续第九次评为行业领导者。Veeam第一次在总体执行能力上排名最高。Veeam还是唯一一家在执行能力和愿景完整性方面都有所提升的供应商。Commvault Complete Backup & Recovery软件在《2020年Gartner数据中心备份和恢复解决方案关键能力》报告的所有用例中（包括物理、虚拟与公有云环境）获得最高分，其中在公有云环境的用例中获得了4.15分（满分5分）。



企业数据：



西部数据旗下全资子公司晟碟半导体（上海）有限公司7月28日举行了晟碟半导体三期扩建暨综合配套项目开工仪式。作为西部数据公司除深圳工厂之外在华的另一大型工厂，此次扩建规模约为11,800平方米，预计于2021年完工，主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试。作为全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一，其生产的产品类型主要包括SD、MicroSD、iNAND闪存模块等。



IBM发布第二季度财报显示，该季度调整后的利润去年同期的每股3.17美元降至每股2.18美元，收入从去年同期的191.6亿美元降至181.2亿美元，但再次超出市场预期的177.3亿美元。这也是IBM过去32个季度的第28个季度收入下滑。但IBM表示，在充满不确定性的时期，IBM的业务仍表现出了弹性。调整之后的云计算业务收入增长了34％，达到63亿美元，远高于第一季度的23％。



英特尔发布2020财年第二季度财报。财报显示，英特尔第二季度营收为197.28亿美元，与去年同期的165.05亿美元相比增长20%；净利润为51.05亿美元，与去年同期的41.79亿美元相比增长22%。以数据为中心的收入增长了34％，占总收入的52％；以PC为中心的收入同比增长7％。



SAP第二季度财报显示，该季度SAP的收入为79亿美元。其中，云业务收入增长18％，达到23.9亿美元；软件许可收入下滑18％，至9.1亿美元。该季度SAP的营业利润增长8％，至23亿美元，每股利润增长8％，至1.37美元；营业利润率增长了5%，达到29.1％。



微软第四季度财报显示，该季度微软稀释后的每股收益为1.46美元，收入为380亿美元，较去年同期增长13％。微软在整个2020财年的净收入为443亿美元，合每股收益5.76美元，收入为1430亿美元，同比增长14％。

瞻博网络第二季度的非GAAP净收入为1.163亿美元，同比下降17％，非GAAP摊薄后每股收益为35美分。收入为10.86亿美元，同比下降1％，分析师之前曾预期该公司本季每股盈利34美分，收入10.5亿美元。瞻博网络预计第三季度非GAAP每股净收入约为43美分，浮动5美分，预计收入约为11.25亿美元，浮动5,000万美元。



A10 Networks第二季度非GAAP每股净收益为9美分。收入为5250万美元，同比增长7％。华尔街分析师此前曾预期每股盈利8美分，收入为5210万美元。



Check Point公布第二季度财报显示，该季度利润和收入均有增长，但收益低于分析师的预期水平。这家总部位于以色列的网络安全公司报告称，在不计入股票新手等特定成本的利润为1.964亿美元，合每股1.38美元，收入为5.056亿美元，同比增长4％，华尔街此前预计的每股盈利为1.43美元，收入为4.882亿美元。