华为常务董事丁耘：加速5G ToB是运营商新商业成功关键

今日，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在2020共赢未来全球线上峰会发言，丁耘指出“疫情新常态下，运营商需要针对网络建设和业务发展，从4个方面做好准备，快速释放网络潜能，激发商业增长。”

说明：华为常务董事、运营商BG总裁丁耘主题发言

第一，最大化现网价值。

运营商应充分利用存量网络，通过软件升级、精准扩容直接快速扩大网络容量，应对后疫情时代流量的快速增长，持续优化站点TCO；



第二，聚焦用户体验，打造5G精品网络。

最好的网络体验是给运营商带来商业成功的基石。以韩国的5G发展情况为例，运营商通过建设最好的5G网络，给用户带来最佳体验，最终获取了最大的商业成功。华为将协助运营商，打造最佳用户体验，快速变现5G网络能力；



第三，加速5G ToB规模商用，拓展商业边界。

5G发展进入新阶段，发展5G ToB业务是运营商实现商业成功的关键。运营商需要做好行业选择，构建面向5G ToB业务的新能力，并推动行业标准统一，以加速5G ToB的规模商用；

做好行业选择。正确的行业选择是5G ToB商业成功的基础。目前，专线已经成为5G ToB快赢的典型案例，全球已经有超过15家运营商已经商用5G专线业务。另外，从行业吸引力、商业和技术可行性三个维度衡量，建议将煤矿、钢铁、港口、油田等行业作为目前阶段运营商发力5G ToB的重点目标行业。

构建面向5G ToB业务的规、建、维、优、营能力。如结合行业场景不同生产环境进行网络规划的能力，提供满足行业要求的产品和解决方案。同时打造业务和生态使能平台，提供标准化的产品和服务，并构建健康的商业模式。



推动行业标准统一。统一的行业标准是5G ToB规模发展的基础，当前跨行业间的协同合作正在积极开展，矿山、钢铁等多个行业通过发布行业白皮书，成立生态联盟、联合参与标准讨论等方式，已经启动行业标准的沟通。



第四，打造面向未来的电信网络。

站在明天看今天，通信行业需要积极思考，电信网络如何支撑未来个人、家庭和企业不断变化的业务需求，支撑数字经济发展。华为帮助全球运营商打造面向未来演进的目标网，支撑运营商的持续商业成功。

以下是演讲原文：

女士们先生们，大家好，欢迎参加华为BWS共赢未来峰会。我今天的演讲主题是释放网络潜能，激发商业增长。

昨天我们的轮值CEO郭平先生介绍了华为公司上半年的整体经营情况，尽管面临疫情的冲击和外部环境的各种压力，我们仍然实现了稳定经营的目标，不经历风雨，怎么会有彩虹。

在这里我要特别感谢一直以来支持华为的运营商客户和合作伙伴们，我们将持续以最好的产品解决方案和优质的服务回报大家的支持。我们深信在全行业的通力合作下，电信行业能够充分发挥自身能力，支持整个社会战胜疫情和应对各种不确定性带来的挑战。

科技抗议，以数字化方式持续为客户提供优质服务

在全球疫情爆发以来，非接触式沟通和作业已经成为刚需，华为通过数字化改变了传统的工作模式，突破时空限制，持续为客户提供优质服务。

首先，通过远程展厅交流、线上峰会，我们与客户持续探讨怎么面对疫情挑战，怎么共同发展业务，与会的很多朋友们也体验过。

其次，把数字化应用到销售流程的各个环节，如电子投标、合同电子签名、PO和发票电子平台的对接等，实现“无接触交易”，使交易更加高效、更安全。

第三，通过数字化保障交付与服务正常进行，如验收环节从传统的多方人工上站检查到远程视频+AI方式确认，大幅减少上站次数和人员接触。在华为罗马尼亚全球技术服务中心，大部分员工通过安全的数字工具和作业平台在家远程工作，既保护了员工的健康，又可以持续保障客户服务不受影响。

数字化工作模式已经成为一种新常态，不仅华为，3GPP也历史上首次通过线上的方式完成了R16技术标准的审议。

疫情新常态下，网络如何应对，商业怎么成功，是运营商面临的共同课题。我想从网络建设和业务发展上谈几点建议。

建议一：释放压抑流量，最大化现网价值

第一，运营商应该减少不必要的上站，充分利用存量网络，最大化现网价值，快速应对流量增长，优化TCO。

在印度尼西亚，运营商通过软件升级LTE网络，4天完成了扩容，1周内网络流量增长了11.8%；

在意大利，受疫情影响，数天内流量增长25%，运营商在热点区域精准扩容，通过增加单板和更换RRU，重耕2.1GHz频谱，从3G升级到4G，有效应对了流量的增长；

在韩国，5G站点采用了刀片电源，跟RRU共杆部署，和传统的室外电源柜相比，减少了85%的温控、线缆等电力损耗。

另外，华为通过All-In-One天线、无线微波等极简站点解决方案，持续帮助全球运营商优化站点TCO。

建议二：聚焦ToC用户体验，打造5G精品网络，吸引5G高价值用户

第二，打造最佳5G体验，实现5G ToC的商业成功。

1.首先最好的网络体验是给运营商带来最大商业成功的基石。以韩国为例，LG U+ 通过建设最好的5G网络，不断推出创新的5G业务，给用户带来最佳体验，商业上也取得了最亮眼的成绩，今年一季度营业总收入增长了11.9%。

2.我们帮助选择华为5G的运营商建设最好的5G网络，通过端到端的网络优化，使得5G用户在华为网络上体验更佳，同时助力运营商抓住各个档位5G手机上市机遇，抢占5G高价值用户，实现5G网络能力的快速变现。

建议三：释放5G潜能，加速5G ToB规模商用，拓展商业边界

第三、加速5G ToB规模商用，拓展商业边界。

5G发展进入新阶段，全球已经有了81张5G商用网络，覆盖全球72%的GDP。ToB业务是运营商获得新的增长机会的关键。全球已经有49款5G工业模组商用，支持5G在行业的大规模应用，5G ToB蓄势待发。

正确的聚焦行业选择是5G ToB商业成功的基础。如何正确地选择聚焦行业，可以从三个维度来衡量：一是行业吸引力，即行业的ICT需求规模和5G应用空间是否足够大；二是商业可行性，行业是否具备数字化基础，用户是否愿意为5G买单；三是技术的可行性，行业的各种需求，5G解决方案是否能够满足

通过这三个维度的对照，首先，我们把专线作为Quickwin的ToB usecase，另外我们建议将矿山、钢铁、港口等行业，作为目前5G ToB发展的重点目标行业；下面给大家分享几个5G ToB的行业应用和案例，讲述5G在行业的巨大应用价值和商业价值。

5G专线: SLA保障提升连接价值，实现5G快速变现

5G专线是运营商快速打开5G ToB市场的重要手段，通过SLA可保障能大幅提升5G连接价值，实现5G流量的快速变现。5G生态日趋成熟，随着各种5G CPE、5G企业路由器和5G摄像机等相关产品的规模商用，5G专线可有效利用5G网络，应用于包括中小企业上网、企业互联、媒体直播和视频回传等多种场景。

1.在科威特，STC用5G专线替代微波，为中小企业提供专线服务，业务开通时间从2周缩短到2小时，并且实现了租户级SLA可视。

2.全球已经有超过15家运营商发布了5G ToB专线业务，为企业用户提供连接服务。

5G智慧煤矿：推动产业升级，共赢智慧矿山

今年6月由中国移动、阳煤集团与华为公司在山西联合发布了5G智慧煤矿，在地下534米部署5G专网，实现煤矿智慧化管理。

传统采煤工作面需要工人现场操控采煤机，5G低时延使井上工作人员坐在舒适的空调房里就能对井下采煤机进行远程控制。

同时大幅减少工作人员下井，降低工作风险。传统井下巡检，需要大量人员对采煤设备现场检查。有了5G网络，可以通过超高清摄像头，在监控中心进行远程巡检，单巷道工作人员从140人减少到60人；

在实际部署中，井下环境对网络设备的防尘、防水、防爆要求非常高，目前我们的5G设备已经取得防爆认证，满足煤矿行业的安全作业要求，可以规模使用。

基于5G的全球煤矿智能化改造，将为ICT行业带来超过650亿美金的新商业机会，中国运营商已经成立行业联盟积极拓展5G智慧煤矿。

5G智慧钢铁: 5G智引，钢铸未来

我们再来看一下5G在钢铁行业的应用。在中国湖南省，5G网络已经应用于华菱湘钢的生产流程。

在传统的钢铁车间，工人在充满噪音、粉尘、高温的环境中现场操作天车，有了5G，只需要坐在办公室里远程操作，而且1人可操控3-4台天车，既改善了工作环境，又提高了工作效率。通过5G的应用，钢厂的生产效率提升了20%。

在网络部署过程中，钢厂复杂的金属环境使现场的网络规划复杂度倍增。运营商和华为团队通过深入研究和实践，已经形成了成熟的面向钢铁行业的网络规划能力。

5G智慧钢铁应用已经全面铺开，预计将为ICT行业带来334亿美金的市场空间。

构建新能力，实现5G ToB商业成功

前面给大家分享了5G ToB业务所蕴含的巨大商业价值，但是在带来机会的同时，也给运营商的能力提出了更高的要求。

5G拓展行业需要严苛的SLA保障，以及边缘计算、切片、云和AI等能力，来满足场景化的网络和应用需求。因此运营商需要构建面向ToB业务的规、建、维、优、营能力。如结合生产环境进行专网规划的能力，提供满足防尘、防爆、防高温等行业要求的产品和解决方案。同时需要打造业务和生态使能平台，提供标准化的产品和服务，构建健康的商业模式。只有具备了这些能力，才能使5G ToB的发展从marketing作秀到真正规模商用。

行业协同，统一行业标准是5G ToB规模发展的必要条件

与前几代移动通信网络相比，5G投资推动力不仅来自运营商自身，更多的是来自于千行百业的垂直化需求。5G ToB的发展不仅需要运营商和5G设备商的努力，更需要行业伙伴的共同奋斗。

统一的行业标准是5G ToB行业规模发展的基础。我们欣喜地看到，跨行业间的协同合作正在积极开展。在中国移动、华为和南方电网的合作项目中，产生的15篇电力需求提案被3GPP采纳，从标准层面完成了电力和通信的对接。矿山、钢铁等行业也都有积极的成果，成立了多个行业生态联盟，在标准层面已经开始合作。

最近发布的R16除增强5G基础网络能力之外，更重要的是扩展了面向垂直行业的能力，使5G 从“能用”到“好用”，这将进一步加速5G ToB的发展。

站在明天看今天，打造面向未来演进的目标网

最后一点，从抗击疫情、复工复产的情况来看，ICT基础设施的重要性日益凸显。在疫情期间，世界银行基础设施建设副总裁迪奥普先生说：“可信和安全的网络、保持联接在当前疫情爆发的世界中，已成为决定生死存亡的关键。”ICT基础设施不仅是科技抗疫的中坚力量，也是支撑经济复苏的主要引擎。各国纷纷投资以5G为代表的ICT基础设施，加速行业数字化转型，将ICT基础设施作为数字经济发展的底座。

站在明天看今天，通信行业需要积极思考，电信网络如何支撑未来个人、家庭和企业不断变化的业务需求，支撑数字经济发展。华为将全力协助全球运营商打造面向未来演进的目标网，支撑运营商的持续商用成功。

让我们一起充分释放网络潜能，共筑商业成功，共赢美好未来，感谢大家的聆听，谢谢。