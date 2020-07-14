锐捷发布“三全三效”智慧校园建设方案 描绘未来校园全景图

近日，锐捷“三全三效”智慧校园建设方案正式上线。该方案以落实教育信息化2.0行动计划为背景，重点满足“三全两高一大”的校园建设需求，通过“网络全覆盖、终端全云化、数据全打通”的基础平台。

至顶网网络与安全频道 07月14日 综合消息：近日，锐捷“三全三效”智慧校园建设方案正式上线。该方案以落实教育信息化2.0行动计划为背景，重点满足“三全两高一大”的校园建设需求，通过“网络全覆盖、终端全云化、数据全打通”的基础平台，以及能够实现“管理提效、教学增效、决策高效”的全场景应用创新，从学习环境、教学改革、教育治理模式上充分与信息技术融合，为未来学校战略规划提供了一条新思路。

“三全两高一大”提出智慧校园新挑战

2018年4月，国家教育部印发《教育信息化2.0行动计划》，重点目标是到2022年实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台。在此背景下，智慧校园建设需要满足学习空间、教学模式、教育治理发生的重大变化，进而支撑无处不在的学习、多而繁杂的教学设备，以及从“基于经验”向“数据驱动”转变的校园管理要求。

“三全”夯实未来校园成长地基 “三效”聚焦教育改革核心难题

智慧校园是学校信息化的高级形态，它离不开云计算、物联网、移动互联、大数据等新兴技术的支撑。为此，锐捷围绕“网络全覆盖、终端全云化、数据全打通”为核心，为管理者、老师、学生、家长打造出全面可感知的校园物理环境，同时在针对智慧校园应用等难题上，通过丰富的工具平台和大数据分析，实现“教学增效、管理提效、决策高效”。

1.网络全覆盖—— 有线+无线+物联，打造智慧学习“三叉戟”

锐捷采用了由万兆核心以及最新Wi-Fi6技术组成的基础网络平台，为各类移动教学业务提速，满足了随时随地可教可学的目标。另外，Wi-Fi的应用还采用了与物联网的融合设计，门禁、饮水、照片、灯光、多媒体等实现监控和控制。而在相对薄弱的网络安全管理与运维两方面，学校还可以部署动态防御系统（RG-BDS）和RIIL综合运维管理平台，增加网络威胁防御与故障诊断能力，从硬件状态到业务体验构建一体化、可视化、多维度的网络管理中台。

图：WIFi6提速保障，高带宽低时延业务轻松用

2．终端全云化——替代传统PC，云课堂、云办公、云OPS 安全便捷

学校以云桌面完全替代传统PC，并可以根据场景按需选择VDI或IDV架构，例如计算机教室采用VDI终端、智能语音听说教室采用IDV终端。云办公方案则可以统一管理锐捷的大屏云OPS，实现快速切换系统镜像，快速部署教学、考试环境所需的镜像，避免课堂宝贵的教学时间耗费在处理PC环境问题上。

3. 数据全打通——应用数据流通无阻碍，让数据产生价值

通过搭建统一身份中台，不仅可以聚合多场景下的身份标识，避免使用多套账户密码繁琐，更可以通过中台为各应用提供统一的业务数据交换服务，减少业务数据层面的对接次数和难度。在此基础上，锐捷还为学校提供了丰富的BI报表功能，助力各级学校从“人”治转型“数”治。

4.教学增效——丰富的课堂教学工具，让每一堂课都精彩

锐捷提供了丰富的课堂教学软件、教学工具、资源、英语听说教学系统的统一协作。老师可以通过服务器端编辑终端镜像，120秒即可完成全教室环境的切换部署，并采用智能教学软件+教师双屏，利用人工智能评测技术，提高学习效率和实时监控效果。

5. 管理增效——物联网智慧校园应用，让校园管理更轻松

通过物联网的融合应用，可以提高师生进出校考勤管理、新高考走班管理、平安校园管理等管理效率。例如：基于物联网的无感知探测可以实现多场景考勤、签到，以及选课走班、学生轨迹跟踪等应用，并将学生进出校园信息推送家长；在安全方面更可以通过校园热图、安全危险区域监控以及一键报警等功能实现校园安全联动。

图：物联网下的走班考勤管理

6．决策高效——多维的学情大数据，让教学决策更加高效

锐捷提供了可全面掌握的教情、考情数据，综合评价服务教研决策平台，助力学校教学的决策系统。例如：学情分析系统不仅可以判断班级教学情况，还可以针对个别学生实现跟踪；走班应用系统，不仅可以智能算法实现复杂排课，还可以帮助学校提升教室利用率、制定教师储备等策略。

从基础网络到教育教学，全场景智慧校园就在身边

作为深耕教育信息化领域20年的提供商,锐捷一直在践行"扎根行业、深入场景"的方案设计原则。“三全三效”智慧校园建设方案更是锐捷通过长期经验积累与技术持续创新后，推出的新一代智慧校园建设方案。目前，该方案已在南京师范大学盐城实验学校、北京外国语大学附属辽宁外国语等学校落地，从基础环境提升、教学模式改革和学校管理赋能等多个层面为学校打造出智慧化、数据化的服务体系，得到了用户的广泛认可。

图：更多新建校选择锐捷“三全三效”智慧校园建设方案