近十亿！连续中标智慧城市大单，华为云强势领跑政务市场

至顶网网络与安全频道 07月14日 综合消息：近期，国内智慧城市建设持续加速，多个项目招标落地。近年来，国内云计算大厂华为云在智慧城市领域一路乘风破浪，连续在安徽六安、福州仓山、贵州铜仁、深圳龙岗等地斩获大单。

安徽省六安市“新型智慧城市建设云服务”采购项目标的信息：

福州市仓山区“人工智能云服务”采购项目标的信息：

铜仁市智慧城市云计算服务采购项目中标信息：

深圳市智慧龙岗2.0项目中标信息：

随着全球数字经济的高速扩张，作为数字经济发展的主阵地，城市要如何应用大数据、云计算、人工智能等技术，提升城市治理能力、产业发展潜力，成为国家下一部发展的重要布局。

尤其是年初以来，在疫情的冲击下，数字化发展好的城市往往有更高的复工复产能力和灵活应变能力。而经过一段时间的探索之后，国内诸多城市开始从数字化走向智能化、智慧化，这也是今年以来中央着重强调的“运用信息化让城市变得更‘聪明’”。

多重背景影响下，无论是走在数字化发展前列的北上广深等地区，还是贵州、福建这样的后起之秀，都开始积极寻求智慧化城市建设之道。

对此，华为云根据各地区、各城市的产业类别、实际需求不同，为其量身打造了适配程度高的智慧城市体系。

以安徽六安为例，2020年六安市政府将“加强数字六安建设，打造新型智慧”列入了2020年重点工作。在新型智慧城市建设中，数据的安全、可控是六安规划的重点。

正是基于此，六安选择了目前国内唯一同时拥有数字底座、云服务相关产业链全系列的企业—华为云。华为云提供的智慧城市解决方案所涉及的硬件（服务器、存储、安全）、网络核心芯片（终端、网络、无线）、云操作系统（云平台操作系统、物联网系统、大数据平台）、数据库（大数据平台基础服务、 MPPDB数据库基础服务）等均为自主研发，拥有完全自主知识产权，可确保自主可控。

华为云也凭借着在数据安全上的独特优势，在6月4日成为六安市新型智慧城市建设云服务项目，单一来源方式采购供应商，中标金额高达8550万元！

而在工业产业集中的福州仓山，华为云近几年来通过各类公有云解决方案，帮助诸多工业企业解决了上云难题，成为仓山工业产业区重要的云计算服务协助方。

7月6日，华为云加强了与仓山区的合作，将在基层云服务、人工智能服务、软件开发云服务、物联网服务、数字化办公服务等方面，协助“智慧仓山”的顺利构建。

在数字化发展走在国内前端的深圳龙岗，华为基于人工智能、大数据等技术，为深圳龙岗建设了“智慧龙岗”项目，并与当地政府展开了智慧政务、智慧警务、智慧教育等11项有针对性的业务应用，为龙岗提供了应用落地的解决方案。

除了在深圳、福州这样的沿海发达地区，华为云近几年也在贵州、云南等地颇受欢迎。作为少数民族地区，贵州铜仁在其智慧城市建设伊始，便选择与华为云合作。

华为云的生态合作伙伴遍布全球40多个国家和200多个城市，究其原因除了华为云强大的技术研发能力，还在于华为覆盖全国各省、市、县、区的服务团队，有能力为城市管理者提供全面专业的智慧城市建设咨询。

7月8日，国际数据公司IDC发布了《中国政务云基础架构市场厂商评估MarketScape报告》，报告显示，华为云再次位居中国政务云基础架构市场领导者象限，在市场份额、现有能力、未来战略三个维度均处于领先。

从一线城市深圳到后起之秀铜仁，从沿海经济带到西南经济圈，如何加快智慧城市的建设，已经成为国内各城市领导者的头等挑战。

在国内，华为既有在北京、上海、天津、深圳、苏州等城市的全面建设经验，也有在湖南益阳、安徽黄山、江西鹰潭、甘肃敦煌、山西灵石、河北灵寿等中西部城市的实践。

华为云基于多地智慧城市的建设经验，面向行业推出了工业智能体、交通智能体以及城市智能体，通过AI协同云、大数据、边缘计算、物联网等多种技术，打造了“智水苏州”、深圳“数字之城”、西北目前最大的大数据产业园等优秀案例，为智慧城市构建者提供了诸多可参考优秀模版。