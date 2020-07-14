HPE斥资9.25亿美元收购SD-WAN厂商Silver Peak

HPE昨天宣布，计划以9.25亿美元的价格收购SD-WAN厂商Silver Peak。这次交易将为Silver Peak的投资方带来可观的回报。Silver Peak位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市，此前已经从Greylock Partners和成长型股权公司TCV等支持方那里筹集了约1.76亿美元的资金。

至顶网网络与安全频道 07月14日 编译：HPE昨天宣布，计划以9.25亿美元的价格收购SD-WAN厂商Silver Peak。这次交易将为Silver Peak的投资方带来可观的回报。Silver Peak位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市，此前已经从Greylock Partners和成长型股权公司TCV等支持方那里筹集了约1.76亿美元的资金。

Silver Peak的SD-WAN产品可以帮助企业组织构建更高效的广域网，用于提供长距离连接（例如公司总部和国际办事处之间的连接）。SD-WAN技术对这种网络进行了虚拟化，从而让管理员可以集中精力于管理操作，而且成本与过去用于实现长距离连接的传统方法相比更低。

实际上，HPE已经通过子公司Aruba的SD-Branch产品在SD-WAN细分市场占据了一席之地，而此次收购Silver Peak将进一步扩大HPE的市场占有率。

Silver Peak的SD-WAN平台Unity EdgeConnect可以作为纯软件产品或者物理设备的一部分提供给客户，其自动化功能可以对来自重要应用（例如视频会议工具）的流量设定优先级，以消除各种潜在的连接问题。Silver Peak还提供了用于管理大型SD-WAN部署的集中式控制台Unity Orchestrator以及优化这些部署的Unity Boost。

通过这次收购，HPE将获得Silver Peak在100多个国家及地区的数千家客户。

这次收购也是很及时的。广域网除了将远程分支机构彼此连接之外，还可以将企业连接到云中，让远程工作人员可以访问内部应用。这次收购将让HPE能够更好地应对这两个重要的场景。

HPE Intelligent Edge业务总裁Keerti Melkote在博客中写道：“COVID-19加速了市场对高度分布式工作环境的需求，在这种环境中，员工需要在家中或者传统工作场所中工作的灵活性。企业级访问功能可以实现对云应用可靠且安全的访问，这对于分支机构和在家办公的员工来说是至关重要的，他们必须保持安全和高效的状态。”

HPE将利用Silver Peak的技术来扩充自己的Aruba产品组合。具体来说，HPE计划将Silver Peak的SD-WAN技术与Edge Service Platform相结合，后者是Aruba在6月推出的一项利用人工智能自动对网络问题进行故障排除的产品。

在通常的成交条件下，这次收购预计将在10月底完成。