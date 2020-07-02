Σco时间 | 华为智能IP网络助力“中国式”金融新基建

近日，在华为Σco时间——智能IP网络助力“中国式”金融新基建线上直播会议上，中国银行网络团队高级工程师赵文烜、中国农业银行数据中心资深架构师许青邦、华为路由器企业领域解决方案总监杨雪仁分别分享了如何通过SRv6打造面向未来的智能广域网络。

至顶网网络与安全频道 07月02日 北京报道：疫情当下，线上业务和流量激增，企业网络面临巨大的冲击和挑战，如何应对数字洪流，打造一张高质量的网络，构筑企业连续生产能力、加快生产和办公业务数字化转型，是企业急需解决的问题。金融行业先行一步，一张张SDN智能广域网如雨后春笋，成为金融客户数字化转型和商业领先的“利器”。

近日，在华为Σco时间——智能IP网络助力“中国式”金融新基建线上直播会议上，中国银行网络团队高级工程师赵文烜、中国农业银行数据中心资深架构师许青邦、华为路由器企业领域解决方案总监杨雪仁分别分享了如何通过SRv6打造面向未来的智能广域网络，并共同探讨了华为智能IP网络如何助力“中国式”金融新基建等核心话题。

中国银行广域网发展与演进

中国银行骨干网起步早，一直走在技术创新的前列，从第一代节点机时代（多中心、多协议支持、传输网架构），到国内第一个建成基于纯IP技术的第二代骨干网（两地三中心、基于路由的流量调度的差异化服务的IP网络架构）；再到第三代基于MPLS并向SRV6演进的骨干网”（多地多中心、多用户支持、基于SDN控制的SR-TE流量调度）的过程。

中国银行骨干网正在基于SRv6技术进行探索和演进，作为首家部署SRv6网络的金融企业，中国银行在中心间部署的SRv6网络基于IPv6组网，通过SR技术实现了灵活多样的流量调度方式。

赵文烜认为：SRV6网络相对于MPLS架构，在协议层面上得到了大大简化，特别便于传统的IP网络向SRv6的演进。在网络运维与管理方面，MPLS TE网络需要逐台、逐段配置与定义，配置要下发到每台设备上，与网络架构和硬件耦合度高，需要维护隧道状态，管理维护复杂。而SRv6仅需两端定义，中间层转发，与网络架构松耦合，网络无状态，管理维护简单，对简化网络运维管理工作具有重要意义。

在未来发展方面，SRv6技术更加适于灵活的软件定义，具备路径可编程、业务可编程、应用可编程三级编程能力，使能网随云动、云网一体的目标。结合网络设备端Telemetry实时监控功能，SRV6更加便于与控制器构成了快速高效的管、控、析一体的快速高效的流量调度体系，最终实现自动化流量调优调度。

中国农业银行广域SRv6应用实践及构想

会上，许青邦详细介绍了中国农业银行广域SRv6应用情况，“在中国农业银行骨干网SDN 3.0架构中，主要用到了SRv6 Policy、BGP EVPN、Telemetry三大创新技术，以实现切片网络、多协议融合、全方位可视化等目标。”

在SRv6 Policy流量调度方面，中国农业银行将PE分为AB平面，同平面PE之间两两建立STORAGE、INTRANET、EXTRANET三类Policy，每个Policy初始包含1条严格路径。控制器会定期运行全局调优算法，优化SRv6 Policy路径，并将相关流量迁移至低利用率线路上。

在多域SRv6规划中，骨干网收缩为三个核心节点，控制器通过BGP-LS收集骨干网、接入网的链路状态数据，拼接出骨干网和接入网完整拓扑。许青邦指出，由于SRv6是一种全新的承载技术，因此SRv6 BE部署必须循序渐进，在出现问题时需要快速回退，例如通过隧道策略回退至LDP。

对于SRv6的展望，许青邦认为，“SRv6是一个庞大的技术体系，IPv6协议底座是它的最大优势，除了在骨干网上实现多业务承载和智能调度，未来SRv6有望在Service Chaining、APN6、SDN-WAN、云计算等多领域中发挥更大价值。”

金融广域互联，SRv6引领智能联接

杨雪仁认为“微服务” 是银行数字化转型的重要方向，将进一步驱动银行网络向分布式多中心架构演进。而当两地三中心向多地多云多中心演进时，数据中心互联骨干网需要具备按需扩容、按需调度、集中管控的能力，数据在云间大规模频繁流动将成为常态，协议和架构必须简化。除了业务变化之外，金融行业也是推行IPv6的先行者，IPv6具备海量的地址，更高的安全机制，可聚合等特点，面向未来，IPv6是万物互联的基础，部署IPv6将是大势所趋。

而SRv6作为面向万物互联、万物智能时代的新一代技术，基于IPv6，以其极简的协议、可编程能力，天生契合SDN的理念和大规模部署的需求，是迈向智能IP广域网络的最佳选择，它具备智能联接和智能运维两大特点。

在智能联接方面，杨雪仁指出，华为SRv6/EVPN能够实现端到端的协议统一，简化配置和运维。SRv6 BE可以让业务快速自动发放，实现一天开通业务的超高效率。另外，SRv6 Policy还能够让业务SLA驱动智能路径计算，基于ROAM算法对路径实时更新，使网络更智能，将整体链路利用率提升20%以上。

在智能运维方面，据杨雪仁介绍，基于华为的iMaster NCE可以实现全生命周期的智能化运维。通过iMaster NCE智能大脑，利用大数据、AI等算法技术可以对网络实现智能排障，如利用根因分析等方式。基于iFIT+Telemetry遥感技术，可以对业务随流感知、实时上送。另外SRv6丰富的保护技术。

杨雪仁最后指出，“SRv6是华为IP领域的核心战略，标准领先，产业领先。华为NetEngine系列产品已经实现全场景SRv6 Ready。未来，华为SRv6技术及方案将基于IPv6不断演进和创新，为金融行业及广大客户构筑云时代智能联接的基石。”