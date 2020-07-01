市场份额稳居冠军，2020Q1新华三持续领跑中国企业级WLAN市场

根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国WLAN市场跟踪报告，2020Q1》显示，紫光旗下新华三集团以39.4%的市场份额夺得2020年第一季度中国企业级WLAN市场份额第一。继雄踞WLAN市场榜首十一载之后，新华三作为企业级WLAN领军企业，2020年之初继续领跑。

近日，根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国WLAN市场跟踪报告，2020Q1》显示，紫光旗下新华三集团以39.4%的市场份额夺得2020年第一季度中国企业级WLAN市场份额第一。继雄踞WLAN市场榜首十一载之后，新华三作为企业级WLAN领军企业，2020年之初继续领跑。

Wi-Fi 6爆发元年 新华三深化无线布局

当前4K/8K超清视频、VR/AR体验、物联网等高带宽、低时延、广连接的应用增长迅猛，最新一代无线技术Wi-Fi 6迎来广阔的应用空间。相比Wi-Fi 5， Wi-Fi 6拥有更高速率和更大容量，在160MHz信道上8条流的最高速率可达10Gbps，并发用户数暴增4倍，网络时延则从平均30ms降低至10ms，能够为各类新兴应用提供高速稳定的无线网络连接。

进入2020年，三大运营商相继推出“三千兆”宽带战略，Wi-Fi 6成为其中核心一环，加速无线市场爆发。另据IDC预测，2020年Wi-Fi 6将在无线市场中大放异彩，仅在中国市场的规模就有望达到2亿美元，市场潜力巨大。对此，新华三集团深化布局多年，面向全行业全场景共推出18款Wi-Fi 6产品形成矩阵，不仅提供覆盖高密、放装、面板和室外等通用场景的产品，更有特殊场景下的行业款型，有效满足各行业无线智能联接的升级需求。

为场景而生 畅享联接新体验

新华三集团Wi-Fi 6凭借丰富的场景化产品、“黑科技”Wi-Fi 6 eXtreme增强技术、极致工业设计和智简运维四大优势，能够为用户提供全场景、高速率、智简运维、物联融合、全面IP双栈的Wi-Fi 6产品及解决方案，让用户畅享极致联接体验。

基于对行业的深刻洞察及持续的技术创新，新华三集团可以为不同行业的业务场景提供专属的Wi-Fi 6产品和解决方案。例如，需要差异化精准用户服务的体育场馆场景，高密大带宽业务的图书馆场景，大规模实时视频会议的办公场景，根据用户位置变化调整信号覆盖的办事大厅场景，对美观要求高的酒店场景，以及超远距离覆盖的管廊等特殊场景。不仅如此，新华三Wi-Fi 6还可与物联网进行创新融合，应用于广泛的物联网业务场景，如智慧医疗、智慧教室、智慧工厂等物联网场景，为百行百业的业务升级提供支撑。

智能联接 构建融合架构统一平台

智能网络连接是企业数字化转型的基础，为了强化无线网络生产力，新华三集团基于“智能联接”的网络战略，聚焦于“一张网络，一个平台”融合架构，通过统一的平台架构，南向全面纳管Wi-Fi 6、5G、物联网等基础连接；北向提供业务使能的应用，通过无线连接赋能用户业务创新。

其中“一张网络”，是以WLAN网络为基础，同时支持RFID、UWB、LoRa等网络接入，承载多业务运行，通过无线智简运维实现网络统一管理运维，降低网络部署及运维成本，提升建设管理效率。“一个平台”，通过统一平台融合多种泛联接终端数据，统一标准化数据，消除业务孤岛，同时提供标准API联合生态合作伙伴集成丰富的业务应用。

新华三集团深耕WLAN领域17载，从2009年到2019年，已连续十一年蝉联中国企业级WLAN市场第一，拥有深厚的WLAN技术与服务积累。2020年伊始，新华三持续以“智能联接”助力各行各业加速复工复产、提升社会抗风险能力，为行业数字化转型构筑稳固基石。