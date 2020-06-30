好体验看得见！锐捷Wi-Fi 6服务世界最大单体场馆 

2018年开始，中国国家会展中心（上海）对整体无线网络进行了改造升级工作，采用了锐捷场景化的智慧场馆方案，在2019年经受住了第二届中国国际进口博览会、上海国际汽车展览会等大型展会的考验。

至顶网网络与安全频道 06月30日 综合消息：

2018年开始，中国国家会展中心（上海）对整体无线网络进行了改造升级工作，采用了锐捷场景化的智慧场馆方案，在2019年经受住了第二届中国国际进口博览会、上海国际汽车展览会等大型展会的考验。针对不同应用环境和不同密度客流，实现了全场馆的Wi-Fi 高品质覆盖，满足观众、参展商和媒体的网络接入需求以及流畅好用的实际使用体验，打造了新一代“智慧场馆”。

万人场馆的无线之“痛”

中国国家会展中心（上海）（以下简称：国家会展中心）是目前世界上最大的建筑单体和会展综合体，总建筑面积147万平方米，集展览、会议、活动、商业、办公、酒店等多种业态为一体，主体建筑以伸展柔美的四叶幸运草为造型，每年需要承接多场上万人规模的展会。

展会期间会场的无线网，需要满足众多参会者信息获取、互动、下载、视频直播等需求，数万人同时使用，意味着无线网络要做到“高密度、高并发、高带宽部署”。

同时，场馆的多重功能也催生了多样的无线网络需求。简单的大功率无线信号覆盖，无法满足实际的高密度接入需求。不计成本的配备大量AP，也会造成相互间的信号干扰和冲突，最终影响到用户的实际网络体验。

除了馆区的无线应用，能否满足商务洽谈的馆间过道、商业区走道、登录厅等地点的特殊网络需求，也决定会议的质量。由于国展的环境复杂，不同区域人流密度及应用需求差异化，无线的整体设计部署要求极高。

综上，国展中心对此次网络升级提出了“大范围、高密度、高质量“的需求：

1、覆盖与接入：要对国家会展中心所有的场馆进行全覆盖，并且满足展会期间的超高人员密度的网络需求

2、配置与运营：由于网络运营团队人员有限，而展区空间巨大、大型会议密度高，因此需要整体无线网络有便利的管理配置

3、网络安全：全面满足主管部门的各项要求，避免网络攻击，需要设备厂商和服务团队做到全面支撑

好用，从专业的地勘服务开始

部署场馆Wi-Fi需要严格的无线地勘，锐捷网络运营商团队联合无线产品事业部研发团队及上海执讯实业有限公司，针对国家会展中心各个区域的不同需求，进行了全面的现场勘察、测试与点位设计。

在实际应用中，信道的冲突、AP切换的流程，甚至接入交换机的速率都会直接决定无线网络的质量。因此，在这次部署的智慧场馆解决方案中，工程师团队多次进行现场勘察、设计、测试工作，为国家会展中心的不同应用场景选择了有针对性的场景化AP。

此外，实施团队还针对国家会展中心的业务需求，提供了客流分析及展商报表定制等服务，获得馆方认可。

Wi-Fi 6，“利刃“出鞘

好设计需要“硬实力”支撑落地。在本次项目中，工程师发现在国家会展中心主要的出入口区域及其场馆的核心会议区域人员密集，网络质量要求极高。锐捷特别选用了最新的Wi-Fi 6 接入点——超高密无线AP RG-AP850-I，保障潮汐式人流情况下高密接入网络的稳定性，满足参展人员在出入口的用网需求；同时保持技术上的先进性，满足国家会展中心未来几年内的发展需求。

锐捷超高密无线AP RG-AP850-I（V2）

国家会展中心的多个建筑层高高、面积大，如果使用普通全向天线的Wi-Fi 接入点，不仅信号覆盖差，还会造成AP之间的互相干扰，导致实际使用效果不尽人意。针对这一情况，实施团队使用了小夹角室外定向802.11ac 无线AP RG-AP630-L 进行覆盖，并且在出厂前进行专门调试，通过收缩覆盖面防止AP之间信号互相干扰，保证实际效果。

除了针对不同区域的场景化设计与产品选用，锐捷为国家会展中心配备的全部AP设备均支持无线探针功能，还可帮助运营团队做全区域客流分析。

上网快、易管理、可盈利，好体验“看得见”

简运维+强优化=冲浪不停歇

短视频及直播的兴起让人们对无线网络的速度和稳定性要求提高。运营团队为国家会展中心配置的无线部署方案，在场景化的基础上，还采用了锐捷WIS网络智能服务，对无线网络进行实时诊断和优化。它通过可视化的使用体验，智能诊断、智能优化，让无线网络优化成为“一键式”操作，解决信道、功率、干扰、用户漫游粘滞、终端远端关联等问题，提升了无线体验，也提高了运营团队的管理效率。

上网快+可盈利=创造新商机

除了高质量的网络体验，锐捷还为场馆的运营团队提升了管理便利性。举例来说，虽然可以通过大量部署小夹角的顶线AP去改善无线体验，但是一台AP的终端接入数量存在上限，高密情况下网络使用体验还是会被影响。而锐捷联合运营团队为参展商提供了专用的SSID，通过使用专门的子网络，在上行需求大的展位区加强信号，保障参展商及媒体直播等业务顺畅进行。

除此之外，锐捷还提供了Web Portal认证广告，帮助运营团队定制页面广告，创造新商机。

极速任务，质量不妥协

除了国展中心无线网络“大范围、高密度、高质量”的要求外，为了满足场馆承接第二届进博会的需求，锐捷网络运营商团队联合无线产品事业部研发团队及上海执讯实业有限公司，在极短的时间内，完成了大规模的上线部署，并通过了主管部门的一系列的严格测试，用高效率和高品质保障第二届进博会的顺利开展。

凭借多年来为场馆提供数据通信服务积累的丰富经验，锐捷现已成为越来越多重大赛事活动、重要国际会议的网络服务商。从北京奥运会、广州亚运会等重大赛事，到世界杯预选赛“中韩之战”，再到腾讯合作伙伴大会、阿里云栖大会、苏宁之夏、世界移动通信大会（上海）等大型活动的万人级网络保障，锐捷网络都承担了重要的网络建设和保障任务。