亚马逊云服务（AWS）助力东软业务安全产品应用

近日，东软NetEye宣布业务安全网关产品已在AWS中国（北京）区域（由光环新网运营）和AWS中国（宁夏）区域（由西云数据运营）完成测试工作，正式推向市场，并为客户提供销售及服务。

至顶网网络与安全频道 06月28日 综合消息：近日，东软NetEye宣布业务安全网关产品已在AWS中国（北京）区域（由光环新网运营）和AWS中国（宁夏）区域（由西云数据运营）完成测试工作，正式推向市场，并为客户提供销售及服务。

随着互联网的快速发展，业务越来越多，越来越复杂，用户的权益和信息价值越来越高，面临的业务安全挑战也就越来越大。除了传统的网络黑客入侵攻击以外，新的业务形态带来了新型风险。东软NetEye业务安全网关通过对在线业务系统的用户访问数据进行分析、判断用户异常行为等功能，识别未知威胁的业务风险。实时有效的拦截垃圾注册、批量登录、刷单等机器行为，并对疑似风险进行二次验证，实现正常用户免打扰，从而保证用户体验。此外，东软NetEye将其安全网关产品预置算法迁移到了最近在AWS中国区域发布的机器学习服务Amazon SageMaker上。Amazon SageMaker 是一项完全托管的服务，可以帮助开发人员和数据科学家快速构建、训练和部署机器学习 (ML) 模型。SageMaker 完全消除了机器学习过程中每个步骤的繁重工作，让开发高质量模型变得更加轻松。通过将算法迁移到SageMaker上，安全网关产品可以在完全不需要投入昂贵的计算硬件的情况下，在开发过程中高效完成算法构建和模型训练。

作为AWS合作伙伴网络（APN）合作伙伴，东软NetEye将继续基于AWS开发新的产品，安全网关产品将于不久的将来上线AWS Marketplace China。AWS Marketplace China是一个精挑细选的数字化产品目录，它使客户能够轻松查找、测试、部署和管理他们在AWS中国（北京）区域和AWS中国（宁夏）区域上运行系统所需要的第三方软件。未来，东软NetEye将继续携手AWS，共同致力于云产业生态，帮助更多企事业单位快速、平稳、安全地迁移上云，在业务云、行业云、云应用与架构四大方向，制定云端战略，加速业务云化安全创新，推动云端数字化安全转型。