年中盘点：2020年最炙手可热的10家边缘计算初创公司

从SD-WAN和人工智能，到模块化数据中心和物联网，边缘的创新催生了一批初创公司，以期迎接下一波技术浪潮。

至顶网网络与安全频道 06月18日 编译：从SD-WAN和人工智能，到模块化数据中心和物联网，边缘的创新催生了一批初创公司，以期迎接下一波技术浪潮。

据Gartner称，到2025年将有大约75％的数据需要在边缘进行分析和决策。Gartner还认为，到2023年将有超过50％的大型企业针对物联网或者沉浸式体验部署至少六个边缘计算场景，而在2019年这一比例还不到1％。Gartner预测，将有超过40％的物联网数据需要在边缘进行处理，这就是为什么各个领域的厂商都在重点投资物联网新产品和新服务。

下面就让我们来看看这十家最热门的边缘计算初创公司。

Cartesiam

首席执行官、联合创始人：Joel Rubino

Cartesiam表示，已经实现了简单且价格合理的边缘人工智能。Cartesiam的NanoEdge AI在边缘互连对象（例如物联网）内置的微控制器上实现了机器学习功能。Cartesiam的NanoEdge AI Studio是一款嵌入微控制器的软件，通过一种包含了AI设计的机器学习静态库来收集知识，让客户能够在边缘进行学习、推理和预测。

Cato Networks

首席执行官、联合创始人：Shlomo Kramer，

Cato Networks提供了SD-WAN和边缘安全性，致力于将远程办公、移动用户、数据中心和云资源连接到安全且优化、全球托管的SD-WAN中。 Cato的边缘SD-WAN设备Cato Socket是一种零接触设备，可以在几分钟内启动并运行，而Cato的Secure Access Service Edge（SASE）则是将网络和安全点解决方案功能整合为统一的云原生服务。

EdgeConneX

首席执行官：Randy Brouckman

EdgeConneX提供了面向边缘的专有数据中心解决方案，包括小型单元、Point of Presence、远程位置的定制中心。EdgeConneX的EdgeConneX多访问边缘计算基础设施可用于测试5G网络并为虚拟现实平台提供支持，而EdgeOS是针对边缘数据中心的专用操作系统。自2013年成立以来，EdgeConneX已经在全球范围内建立了40多个边缘计算数据中心，功率从10kW到100MW不等。

Edge Intelligence

联合创始人、首席执行官：Kate Mitchell

Edge Intelligence提供了一个实时处理数据的软件平台，让客户可以洞悉来自服务器、路由器和威胁情报平台的边缘分布式数据。Edge Intelligence的旗舰分析架构可以提供对地理分布式数据的集中管理和访问、自动化软件安装和编排。Edge Intelligence软件让客户可以不受限制地从设备网关收集，包括大型工业环境中使用的可编程控制器和分布式控制系统。

EdgeMicro

创始人、首席执行官：Mike Hagan

EdgeMicro提供与其Edge Traffic Exchange专有技术绑定的边缘托管数据中心，该技术可促进蜂窝无线电、缓存数据和计算服务之间的本地IP访问。EdgeMicro交钥匙型的边缘数据中心可以是位于任何光纤点的，例如停车场和屋顶。EdgeMicro提供站点位置、工程和设计、安装、调试、维护和监视相关服务。目前EdgeMicro正在部署数百个模块化数据中心，提供边缘所需的规模和灵活性。

Edgeworx

首席执行官、联合创始人：Kilton Hopkins

Edgeworx专注于通过ioFOG Engine将Kubernetes带入物联网边缘，让客户可以使用开源技术在任何端点上运行任何软件。ioFOG软件与Kubernetes无缝集成，使Kubernetes能够一直编排微服务直至边缘。Edgeworx的边缘原生基础设施工具和平台让开发人员和运营商能够将他们的云扩展到边缘。

Pensando Systems

首席执行官：Prem Jain

Pensando Systems在前思科首席执行官钱伯斯（John Chambers）的支持下，开拓企业和云计算的新边缘服务模式。Prensado的平台包含了定制的可编程P4处理器（称为Capri），该处理器经过优化可以执行软件堆栈，从而以最低延迟和低功耗要求以云计算的规模提供云、计算、网络、存储和安全服务。Pensando Policy and Services Manager在整个软件堆栈中提供生命周期管理、安全性和可见性。

Swim.AI

首席执行官、联合创始人：Rusty Cumpston

Swim.AI基于边缘的软件提供了实时分析和机器学习，其软件部署在边缘，可处理来自设备和创建基础设施的大量流数据。Swim.AI表示，客户可以集成Swim.AI的开源Swim Continuum，汇总来自本地或者边缘源的静态数据和动态数据，创建一个“事实来源”，能够轻松添加各种新的数据源。

Vapor IO

创始人、首席执行官：Cole Crawford

Vapor IO的Kinetic Edge平台可以提供边缘托管、边缘交换和边缘网络服务。Vapor IO结合了基于软件定义的、基于网络的边缘技术，消除用户和应用之间不必要的延迟。Vapor IO的Synse开源API让数据在网络和数据中心内均可操作。今年早些时候，Vapor IO筹集了9000万美元资金，用于在2021年底前将自己的Kinetic Edge平台部署在美国36个主要的区域市场。

Zededa

首席执行官、创始人：Said Ouissal

Zededa以云交付型服务的形式，为边缘提供集中的可见性、控制和保护。Zededa通过向分布式企业提供可见性和安全性，自由地在任何硬件上部署和管理任何应用以及连接到任何云或本地系统，从而成为物联网边缘编排领域的领导者。Zededa正在通过边缘虚拟化软件加速物联网和人工智能的普及，让边缘应用部署变得更容易。