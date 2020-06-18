年中盘点：2020年最炙手可热的10家物联网初创公司

尽管新冠病毒大流行使得人们对云服务和笔记本电脑的需求呈现激增态势，但是对于物联网（IoT）市场而言却并非如此。

至顶网网络与安全频道 06月18日 编译：尽管新冠病毒大流行使得人们对云服务和笔记本电脑的需求呈现激增态势，但是对于物联网（IoT）市场而言却并非如此。

零售业和工业等多个领域的需求出现下滑。不过企业高管们仍然认为，物联网的长期前景是充满希望的，他们强调，初创企业在未来物联网发展中可以发挥重要的作用。

英特尔物联网业务销售总经理Brad Haczynski上个月曾表示：“这场疫情告诉我们所有人，如果你还没有数字化转型战略，现在就需要向前迈一步了。”

市场研究公司IDC指出，物联网和5G、高性能计算等新兴技术是“科技行业全面复苏的基础”。

下面是2020年截至目前最热门的10家物联网初创公司，这些公司拥有新颖的、创新的产品和服务，可以随着“新常态”的出现推动整个行业向前发展。

Augury

首席执行官：Saar Yoskovitz

Augury推出了一款结合各种无线传感器和人工智能算法的产品，帮助企业组织监视机器的运行状况和性能表现。

Augury位于纽约和以色列。该公司曾在去年12月宣布获得了来自Qualcomm Ventures AI基金的800万美元，此前在2019年年初的时候，Augury在C轮融资中获得了2500万美元资金。

Augury的产品始于Halo无线传感器，可以监控机器的振动、温度和磁数据等信息，然后记录这些数据并将其发送到Augury的安全云端，运行AI算法，以进行预测性维护和资产绩效管理。

Circonus

首席执行官：Bob Moul

在Boomi前首席执行官Bob Moul的带领下，Circonus提供了一个针对物联网分析和IT监控场景的机器数据智能平台。

这家位于美国马里兰州富尔顿的初创公司表示，这个平台每秒可以处理来自各种来源的数万亿个数据点，从而为企业和组织提供更丰富的、更准确的业务流程分析，以改善决策。

今年1月，Circonus在由Osage Venture Partners领投的A1轮融资中获得了680万美元，这笔资金将被用于招聘更多员工，扩大销售和市场营销团队规模。

Claroty

首席执行官：Thorsten Freitag

工业网络安全厂商Claroty旨在通过威胁检测、资产管理和网络分段软件来弥补IT与运营技术之间的安全空白。

这家位于美国纽约的厂商，将目光投向了IT-OT安全漏洞，去年秋天Claroty任命数据保护厂商Druva前首席营收官Thorsten Freitag担任公司首席执行官。

从那以后，Claroty开始不断扩展自己的安全能力，Secure Remote Access软件中新增了网络监控功能、威胁检测功能和漏洞管理集成，以及网络卫生评分功能（可以分析哪些OT资产和系统受攻击的风险最高）。

FogHorn Systems

首席执行官：David King

FogHorn Systems提供的边缘智能平台，旨在简化边缘设备中的人工智能和机器学习工作负载。

这家位于美国加州桑尼维尔的初创公司在今年2月表示，公司共有100多个工业物联网用例，数十家客户，自去年开始与大型工业公司签署价值数百万美元、多年时间跨度的企业许可协议，使得年许可预订量比去年增长了近10倍。

良好的发展势头让FogHorn在今年年初的C轮融资中获得了2500万美元，该轮融资由韩国工业集团LS领投，Intel Capital、Honeywell Ventures和GE Venturescam参与。

Myriota

首席执行官：Alex Grant

Myriota为远程位置的物联网设备提供了低成本、低功耗的卫星连接。

这家澳大利亚初创公司在今年4月表示，已经在B轮融资中获得约1900万美元，该轮融资由Hostplus和Main Sequence Ventures的领投，In-Q-Tel、Boeing HorizonX等投资方参与。

Myriota表示，产品的低功耗模块通过与环绕地球的纳米卫星相连接，可以支持数十亿个设备部署，同时降低这些设备的功耗。

Ordr

首席执行官：Greg Murphy

Ordr是由前Aruba高管创立的一家物联网安全初创公司，使用人工智能来自动识别、保护和分段网络上的设备。

去年，这家位于美国加州圣克拉拉的公司走出了隐形模式，由前Aruba Networks首席执行官Dominic Orr担任董事长，前Aruba Networks高管Greg Murphy担任首席执行官。迄今为止，Ordr已经从投资者方那里累计筹集了1650万美元。

今年5月Ordr启动了全球合作伙伴计划，为解决方案提供商提供了多种确保企业IT网络连接设备安全和控制的方法。

Phizzle

首席执行官：Ben Davis

Phizzle旨在通过软件堆栈让物联网部署更具可扩展性和效率，从而使低功耗边缘设备也能提供服务器级的性能。

这家位于美国旧金山的初创公司表示，自己的EDGMaker软件堆栈可以将路由器、网关和交换机等边缘设备的电源效率提高至少5倍，从而让功率在40瓦或更低的设备性能匹敌200瓦的服务器。

Phizzle在5月表示，一家财富100强制药企业成为了Phizzle的第一家客户，该客户使用EDGMaker实现颗粒计数器和pH平衡器等设备的管理自动化，从而大大节省了运营成本。

Roambee

首席执行官：Sanjay Sharma

Roambee提供结合了多传感器物联网模块和人工智能软件的实时货运跟踪和资产监控解决方案。

这家位于美国加州圣克拉拉的初创公司在1月曾表示，已经在B轮融资中获得1520万美元，该轮融资由Anchor Group领投，Intuitive Ventures、物流集团Jebsen＆Jessen、印度尼西亚无线服务提供商Telkomsel和工业家Anant Singhania参与。

Roambee表示，来自制药、物流、食品和饮料等行业的200多家顶级企业正在使用Roambee的平台跟踪货物，获得有关室内外环境以及运输过程状况和位置的洞察。

Seeq

首席执行官：Steve Sliwa

Seeq的软件可以对来自传感器和机器收集的制造数据进行高级分析，从而让企业能够监控系统并进行预测性维护。

这家位于美国西雅图的初创公司有一支远程员工队伍，在今年1月Seeq曾表示，已经在B轮融资中获得了2400万美元，该轮融资由沙特阿美能源投资公司领投，Altira Group、Chevron Technology Ventures和Second Avenue Partners参与。

Seeq表示，公司在40多个国家/地区有50多个渠道合作伙伴和客户，包括英荷石油、天然气巨头荷兰皇家壳牌公司、制药巨头默克和罗氏。

Skylo

首席执行官：Parthsarathi "Parth" Trivedi

Skylo提供的服务通过卫星提供NB-IoT网络连接，以实现价格合理且无处不在的物联网连接。

这家位于美国加州圣马特奥的初创公司在主要企业和政府客户那里完成现场测试之后，于今年1月走出隐形模式，获得了来自软银集团等投资方的1.16亿美元投资。

Skylo表示，这种连接的起价为每个用户1美元，模块价格不到100美元，服务成本比现有卫星解决方案低95％，将有助于为农业、渔业、铁路和物流等行业提供大规模的、价格可承受的连接方案。